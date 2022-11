Los ingenieros de caminos, entre otras cosas especialistas en técnicas constructivas y cálculos de estructuras de todo tipo, hemos cometido una cierta desidia dejando el Patrimonio construido exclusivamente en manos de arqueólogos, arquitectos e historiadores del arte.

Estos profesionales han pontificado sobre cómo debe intervenirse en el Patrimonio construido, basándose teóricamente en Cartas del Restauro (documentos que nos dicen como debe actuarse en el mismo), interpretándolos con grandes ambigüedades y unos criterios a veces un tanto idealizados, y con demasiada frecuencia fuera de lo que se puede considerar un contexto operativo basado en el sentido común, dejándose llevar por un afán de excesiva creatividad. Estas profesiones, sin generalizar, ¡Dios nos libre!, algo no deben estar haciendo del todo bien en sus intervenciones sobre el Patrimonio construido en su conservación cuando uno de ellos, precisamente, un magnífico arquitecto restaurador, A. Almagro, ponga en tela de juicio que ciertas profesiones sin los conocimientos precisos en construcción, se lancen sin pudor a decirles a los que si saben de estos menesteres, cómo deben hacer su intervenciones en las construcciones monumentales y en los edificios que se trata de poner en valor en todos sus aspectos. Obviamente, se está refiriendo a historiadores y arqueólogos, aunque se olvida que también hay muchos arquitectos que han olvidado los cálculos que sostienen lo que proyectan.

A. Almagro va más lejos, y pone de relieve en sus críticas «las veleidades de políticos que ante los cantos de sirena de técnicos ansiosos de notoriedad pretenden convertir lo estrafalario en normalidad, siguiendo la técnica tan actual de la subversión de los valores. Luego, cuando saltan las polémicas, las justificaciones acaban basándose en cuestiones harto fútiles y rara vez en razonamientos bien fundamentados».

La ausencia de los ingenieros en los proyectos de intervención en el Patrimonio y en la catalogación de lo que debe ser conservado y en lo que no merece la pena serlo, no cabe duda que se nota; especialmente cuando se analizan algunos de los edificios que se protegen sin necesidad, porque no resisten el análisis objetivo de valores propuesto por el sobresaliente ingeniero en estas lides, José Antonio Fernández Ordóñez, que nos los dejó escrito antes de fallecer, para que una obra pueda ser considerada un bien de interés cultural y no una simple obra menor, debiendo tener sino todos, al menos la mayor parte de ellos. Estos son los valores que según JAFO, deben estudiarse en las obras: el valor científico, el estético, el histórico, el simbólico y el valor de uso.

Y a estos valores yo añadiría otro, que nos lo propone José Ramón Navarro: el valor que radica en una etapa determinada de la evolución de la técnica de la ingeniería civil, en algunas de sus dimensiones: teóricas, de innovación técnica o de expresión formal, y de las relaciones entre ellas.

Que nadie piense, que yo pretenda no proteger y no intervenir en lo que merezca ser intervenido y protegido, pero lo que no vale en modo alguno es dejarse llevar por las vísceras y proteger construcciones sin los valores mencionados por J.A. Fernández y J. Ramón Navarro, y hacer cargar sobre las espaldas de los propietarios, o sobre los impuestos de los contribuyentes, las estupideces que se han conservado y realizado sobre algunos monumentos gastando dinero desafortunadamente (si alguien tiene alguna duda y no me creen acérquense a la Plaza de la División Azul o como se llame ahora, y vean lo que se está haciendo con los edificios curvos que la circunvalan, en vez de construir unos edificios más acorde para una vida mejor de los futuros inquilinos).

En los últimos tiempos, los ingenieros de caminos están empezando a penetrar en el mundo del Patrimonio, comenzando por los magníficos puentes que pueblan nuestra geografía, injustamente olvidados por los sanedrines ante mencionados; y, si la superioridad abriese un poco más sus orejetas, vería que en la mayor parte de las veces, la intervención de los ingenieros en las obras, sean del tipo que sean, supone en general, un añadido de racionalidad y economía, sustentándose en análisis cualitativos y sobre todo cuantitativos, sabiendo que este último aspecto suele ignorarse patológicamente en la mayor parte de las intervenciones.

El Colegio de Caminos está preparando para el próximo año un Congreso sobre el Patrimonio Construido y su Conservación, que merecerá la pena tenerlo en consideración.