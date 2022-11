Puede que el arte sea la más denostada de las actividades del hombre. La gente corriente ve escandalosa la vida, licenciosa o no, de los artistas. Llevamos unas semanas en las que algunas obras de arte están siendo atacadas por supuestas o supuestos activistas. ¿Qué culpa tendrá el arte de lo que ejecuta la mano del hombre? ¿Por qué no atacan otros lugares? Tal vez no arremeten contra un artista o una pieza en particular, sino contra lo que simboliza esta. Es el símbolo el que atacan, el icono, no lo que hay detrás de él. No lo hacen por un motivo concreto, tal vez es una forma de conseguir más notoriedad. El tiempo hace desaparecer lo que hoy podremos considerar como genial; a los ojos de otras épocas no lo es tanto y viceversa. Porque eso es claramente la historia del arte o la intrahistoria. Los recovecos que no conocemos y que son clave a la hora de ordenar un relato historiográfico. Porque de eso se trata, de dar luz a las sombras de lo que fue.

Las desapariciones de Hilario J. Rodríguez, publicado por la editorial murciana Newcastle, es un prodigio dentro de la no ficción. Estamos ante un ensayo donde el tiempo y el espacio se manifiestan en toda su amplitud. Hilario nos muestra, en seis capítulos muy bien estructurados (Antes de Babel, Monstruos perfectos, Los 5.000 dedos del doctor T, Pretérito imperfecto, Rosebud y Retrato de una dama), cómo una acción acontecida en el pasado, y recuperada por un artista tiempo después, puede transformar el arte: un escritor que, tras ver una exposición en el siglo XXI sobre un atentado fallido que ocurrió en el siglo XIX, donde el anarquista que trasportaba la bomba murió. Toda esa amalgama de historias que se solapan en distintos tiempos y espacios son Las desapariciones, una obra donde el subtexto es más importante que el texto en sí. La historia está repleta de desapariciones y de encuentros, ¿dónde están las fronteras de lo uno y de lo otro? ¿Quién es capaz de mostrar con verosimilitud algo que ocurrió hace tanto tiempo? Tal vez en el enfoque, en cómo se aborda la historia o en cómo queremos narrar un suceso que pasó hace decenas o cientos de años. Los artistas (pintores, músicos, escritores…) son meros filtros de lo que perciben y luego lo plasman. Cronistas de los sucesos, los que rellenan los espacios en blanco que nos deja la historia, o lo que queda fuera de ella, en los márgenes. Somos memoria y eso no tiene discusión. Estamos creados a base de recuerdos que nos vienen de un lado a otro. Eso no deja de ser una desaparición, el recuerdo constante de algo que no está, que ya no es. Estamos ante uno de los ensayos del año, un libro que aúna literatura y oficio. La editorial Newcastle, capitaneada por Javier Castro Flórez, es, tal vez, una de las editoriales con un catálogo más personal y realizado a conciencia de la literatura actual. Las desapariciones se presenta como un espejo que refleja el arte y sus consecuencias. Porque el arte no es solo lo que nos trasmite el autor, es, además, la interpretación que nosotros le damos. Los artistas, a veces, se tildan de incomprendidos, porque no se reconocen el reflejo del público. Las desapariciones muestra los prismas en los que el arte se puede llevar a cabo. Robos, ataques, intransigencia… unen en este libro a asesinos, ladrones, estafadores, escritores, pintores, como personajes de una novela que han conseguido que la historia haya seguido su estela e Hilario los saque a la luz de nuevo.