Ni hay presidente, ni se le espera

La periodista Ana Nieto de WD Televisión en español (@dw_espanol en Twitter) daba su crónica financiera desde Nueva York en la que incluía información sobre lo ocurrido con el exchange, la casa de cambio, de FTX. El Madoff de las criptomonedas ha dejado muchos cadáveres por el camino lo que ha hecho que el precio de las criptomonedas en general haya caído y por supuesto, Bitcoin no ha quedado al margen de la situación. Hasta aquí, todo normal, la información coincide con otros medios. Lo que suena raro es que Ana Nieto añadiera que el presidente de Bitcoin había hecho declaraciones sobre la similitud del caso FTX con Enron o Lehman Brothers. A ver, que son declaraciones del presidente de Bitcoin #AhíLoDejo

Me repito: hace falta mucha formación aún para que quienes informan no lancen #FakeNews. Está claro que la periodista no ha captado qué es una blockchain descentralizada de código abierto, de lo contrario sabría que ni Bitcoin, ni muchas otras criptomonedas, pueden tener un presidente que esté al frente. Lo llaman #Descentralización, precisamente para evitar muchos de los males que aquejan al actual sistema bancario. Un sistema que ya ha puesto el grito en el cielo porque ve que el asunto de las monedas digitales de los bancos centrales va adelante y no ve claro cuál será su papel en este nuevo sistema.

Quienes sí se toman en serio la formación y uso de las nuevas tecnologías conectadas con la Web3, el Internet de la blockchain, para beneficio de su población, son las autoridades de la ciudad de Toda en Japón. La idea es atraer al alumnado y combatir el absentismo ¿Cómo? A raíz de la pandemia, muchos jóvenes dejaron de asistir a clase.

Permanecieron encerrados durante meses, aprendiendo a ser su propio profesor, conectados a todo el mundo; entrando de lleno en el los universos digitales. Después de este tiempo, el absentismo ha ido en aumento, así como el manejo con las nuevas tecnologías por parte de estos alumnos/as. Se desenvuelven muy bien a la hora de hacer uso de herramientas digitales para expresarse, hacer amistades, realizar trámites. Han desarrollado unas habilidades digitales que pueden ser aprovechadas para que se sientan atraídos de nuevo a los estudios que abandonaron. Con este fin, ha sido creado un espacio en el metaverso para hablar de los problemas que les han llevado a dejar las clases. Al hacerlo en un espacio virtual, el universo donde ellos se mueven como pez en el agua, esperan recuperarlos como estudiantes. Las autoridades ya piensan en ampliar este sistema, ahora solo en el campo de la educación, a otras esferas de la vida.

Desde el metaverso se puede ayudar mucho en la educación de personas que por lejanía a los centros de formación ni siquiera intentan comenzar los estudios, o bien desisten, dejando de ir a clase por la cantidad de inconvenientes que plantean desplazamientos y horarios ¿Y qué podríamos decir de quienes por enfermedad se ven impedidos de asistir presencialmente a clase? Ya existen herramientas digitales para el aprendizaje, pero el asistir a clase con tu propio avatar que tiene un lenguaje corporal, detalle muy importante, permite una relación mucho menos fría y permite la integración. Y no olvidemos que seguimos teniendo la opción de vernos en persona, aunque visto lo visto, por si acaso, yo iría echando un ojo a todo lo que implica la #Web3.