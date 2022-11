Esta novela fue escrita en 2012 y consiguió el Premio Femina en Francia a la mejor novela extranjera en 2016. Su autor, Rabih Alameddine, nacido en 1959, es ejemplo de amalgama cultural: de origen Líbano, con padres drusos, educado en Estados Unidos, donde vive con su familia. Por ello, ya me podría parecer atractiva la lectura de La mujer de papel (Lumen 2016). Rabih Alameddine crea a Aaliya para que nos cuente su vida en primera persona: 72 años, divorciada, librera de profesión y muy muy culta. Conocemos su presente concreto, pero con algunos flashbacks que completan su personalidad, la cual deviene en reflejo y producto directo y rico del contexto sociocultural y político del Líbano en el que vive.

Aaliya es traductora de obras literarias en su tiempo libre. Es una actividad personal, ya que no las publica nunca. Solo las guarda en cajas. De esta forma, la metaliteratura se convierte en una constante definitoria de muchos de sus sentimientos a lo largo de las páginas de la novela, ya que, por ella, mediante la cita directa, desfilan Pessoa, Lampedusa, Javier Marías, Roberto Bolaño… de ahí, precisamente, la metonimia que supone el título. Aaliya domina el francés y el inglés, por lo que sus traducciones al árabe parten de las traducciones a estas lenguas. Ella misma pone en entredicho su sistema pues ¿Hasta qué punto las traducciones son realmente reflejo de la obra original? Este pensamiento también lo tengo yo cuando leo traducciones al español de obras escritas en otras lenguas pues, al sesgo propio de lo que yo pueda entender, se une al del traductor en su trabajo. Esto se confirma con la forma en que leí esta novela por primera vez, pues fue la elegida para el Taller de lectura de la Fundación Paurides de Elda, al que había sido invitado en plena pandemia, en donde todos los participantes comentábamos y explicábamos lo que habíamos leído y sentido.

Aaliya es un personaje femenino con mucha fuerza, construido solo desde un único punto de vista, el suyo, al coincidir narrador y personaje, por una parte, y al no incluir otros puntos de vista, por otra. Ella representa un pequeño halo de libertad personal frente a la religión («La fe mata a los hombres» p. 275). A su vida puede aplicarse una afirmación del propio autor, quien en una entrevista afirmó que se había acostumbrado a vivir en la intranquilidad. Este es precisamente el estado de toda la vida de Aaliya y que explicaría esa dualidad que siente y expresa el personaje de odio y pasión hacia el Líbano, su país.

Estas semanas se ha caído de mi estantería y me he acordado de todos los integrantes de aquel Taller de lectura y de cómo disfrutábamos de su lectura. Y me he vuelto a encontrar con Aaliya. Se lee fácilmente, se apuesta por la frase corta y por la sintaxis ordenada, todo ligado en secuencias temporales con un hilo argumental sencillo. Nada coincidente con la propia afirmación del autor, quien ha asegurado que le gusta escribir libros que no se lean fácilmente; aunque quizá se refiera a los contenidos que configuran el argumento y no a la forma. Aaliya se dirige en muchas ocasiones al lector, siempre se muestra cercana; lo cual contrasta con la manera de mostrarse a los demás: «No espero que la gente me quiera, me tenga simpatía, ni sienta nada por mí» (p.236). A su vez, reforzando la cotidianeidad de una vida, posee un sentido del humor estupendo que muestra en cualquier circunstancia, como por ejemplo ante la comida de su casera: «Tras el primer bocado, yo me volvía devota y rezaba por que la recibieran en el paraíso, en el seno de Dios, o en el balneario de belleza que más le gustara» (p.41).

Y ¿Por qué deberías leer esta novela? Porque en ella se conoce a un personaje femenino muy interesante construido de forma interna e intensa, que vive una realidad social y cultural muy diferente a la nuestra. Porque en ella se cumple la doble función de la literatura de enseñar y deleitar. Lo mismo que me ocurrió a mí en aquel Taller de Lectura.