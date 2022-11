Cuando entré en la universidad me di cuenta enseguida de que no era buen pintor. No podía dibujar tan bien como el resto de los alumnos y encontré en la fotografía mi mejor vía de expresión artística.

A través de un trabajo rico en conceptos y dualidades, adoptando estrategias que se apropian de la imagen de personajes célebres de la historia del cine y el arte, y de iconos de la cultura universal de todos los tiempos, ha evolucionado en una trayectoria que ha producido gran admiración en el ámbito del arte, siendo destacado dentro del grupo de los grandes artistas que interpretan la historia del arte por medio de fotomontajes realizados con técnica digital, englobado en el conjunto de autores que a partir de los años setenta utilizaron métodos apropiacionistas. Según la terminología de Dan Cameron, forma parte de un amplio movimiento glocal -anglicismo que se define haciendo referencia a factores tanto globales como locales-, que incluye a artistas de intensa identidad cultural y sexual. Sin jugar al disfraz o a la banal provocación planteando reflexiones visuales apartándose de convencionalismos. Reinterpretando la cultura pop del mundo occidental, apropiándose de ella de forma subversiva, elevando el concepto marginal a la altura de lo universal. Se considera hijo conceptual de Andy Warhol bajo formas extremas que combinan la parodia y el homenaje recreándose en ellos, mostrándolos a través de sí mismo en una suerte de autorretratos donde da cancha a la apropiación de la identidad y la imagen. El trabajo de Morimura puede recordar a las representaciones en la obra de Cindy Sherman, con quien destacó en una trayectoria paralela en el tiempo, ambos utilizan elementos similares para configurar la realización de sus obras, a pesar de que ella se centra más en los estereotipos femeninos de la sociedad contemporánea, en sus inicios también utilizó la imagen de Monica Vitti y Anna Magnani en su serie Untitled films stills, realizada entre 1977 y 1980, abordando el lenguaje visual de las películas pertenecientes a los años 40 y 50 del pasado siglo. Erotismo y muerte En toda su obra existen notables dualidades, la tradición y la contemporaneidad, el yo femenino y el yo masculino, oriente y occidente, pintura y fotografía. Todo ello girando alrededor de un importante concepto que marca de forma absoluta todo su relato: la identidad, poniendo en tela de juicio su visión sobre la sexualidad denunciando posturas impositivas que, podrían desequilibrar su proyecto. Dos artistas diferentes fluctúan por todo su trabajo como son Marilyn Monroe y Yukio Mishima, convertidos en personajes que forman parte de una mitología popular y cultural del erotismo y de la muerte. Una Marilyn enlutada y un Mishima que se esfuerza en ser extremadamente masculino. Ella fue asesinada por América y él por la posguerra. Narcisismo Extravagante y prolífico, el japonés Yasumasa Morimura (Osaka, 1951), propone en su discurso un debate entre culturas cuando se convierte en la Mona Lisa, el Che Guevara, Marcel Duchamp, la joven de la perla y la Medusa de Caravaggio, entre todos aquellos que configuran una visión conceptual de la inspiración y la imaginación por medio de las grandes figuras que forman parte del imaginario colectivo poniéndoles rasgos orientales, sus propios rasgos. Los géneros humanos surgen explorando las nociones adscritas al ego y al narcisismo creadas a partir de influencias socioculturales. Realiza un ejercicio constante de apropiacionismo, reinterpretaciones sobre las grandes obras maestras del arte universal a través de fotomontajes en los que utiliza herramientas digitales creando y modificando espacios utilizando su propia imagen para realizar un trasunto de travestismo convirtiéndose en cada uno de los personajes con su propia identidad a la que otorga una mirada nueva basada en el cliché que conocemos, apropiándose de lo que no es suyo de forma intrusista, dramatizando su mirada por medio del humor, como en una búsqueda de sí mismo. Desde la otredad, su interés podría radicar en indagar sobre su propia identidad. Imagen Según una entrevista mantenida con la escritora y periodista cultural Jacinta Cremades para la publicación Tendencias del mercado del arte, Morimura responde a la pregunta: ¿Cómo se interpretan sus obras en Japón y en Occidente? «De la misma manera, aunque sí que es cierto que los occidentales las miran de forma más lógica que los orientales». Cremades, escritora francesa de origen español, hija del dramaturgo catalán Jaime Salom, lo describe así: «Hay que hacer un esfuerzo para poder escuchar el hilillo de voz que emite al hablar, sin mover apenas los labios. Viste de forma elegante, utiliza siempre trajes en tonos negros, con camisa a cuadros rojos y un pañuelo alrededor del cuello con lunares blancos». Mi trabajo soy yo En la imagen que proyecta en sus fotomontajes mantiene siempre una caracterización del personaje mostrando una actitud narcisista. Se introduce de manera literal en la piel de los personajes existentes en obras de arte universales donde su rostro figura realizando una suplantación de cada uno de los rostros de las diferentes obras, así es por que se ha manifestado en él un deseo de robar, de copiar, pero lo fundamental de esta apropiación es el dialogo que se establece entre el trabajo de ambos, el del cuadro que imita y su propia visión. Mi trabajo soy yo. Persona Construyó su primer autorretrato histórico en 1985 con la imagen de Van Gogh, al que ha regresado en diferentes ocasiones a lo largo de su trayectoria. Fascinado por el autorretrato, que es la confirmación de la existencia del artista, dotándolo de elementos críticos que le proporcionan mayor sentido, transmite en sus obras el impacto que supone enfrentar la belleza ante la originalidad propia y la copia, desarrollando instintivamente sentimientos de tipo lascivo donde surge una implicación con el travestismo exaltado, despojándose sutilmente de su personalidad para asumir una imagen narcisista provocadora, por medio de la sensualidad que ha suplantado, creando interrogantes ante el espectador, donde se manifiesta en todo momento el concepto de identidad. No está interesado en que le califiquen como fotógrafo, a pesar de que utiliza una cámara fotográfica como herramienta de trabajo. Considera que sus obras son una suerte de surreal objet trouvé que se acercan más a una idea de performance que a un proyecto básico de la fotografía, juzgando el cuerpo como sujeto y objeto. Posar y actuar para Morimura significa crear, más allá del egocentrismo contenido en la realización y resultado de su trabajo. Es significativo comprobar que en la lengua japonesa no existe ningún término que sea el equivalente a la palabra «persona». Nippon cha cha cha Toshimi Takahara, esposa de Morimura, afirma con rotundidad el motivo por el cual se enamoró de él: «Su pureza. Aunque tenga 71 años, continúa siendo un niño». A esta pureza hay que añadir la extravagancia y mordacidad de la que hace gala y que exalta su trabajo al meterse en pinturas y fotografías de escenas creadas por otros, robando, apropiándose de lo que no es suyo. Representante de la fotografía escenificada, piensa que cuando un artista se convierte en producto es cuando va a dominar la clave del éxito. En su performance Nippon cha cha cha, realiza una compleja reflexión sobre su historia personal que pretende ocultar la tradición japonesa, representada por su madre, posicionándose junto a la cultura americana que su padre le inculcó. Sister/Actrices En la serie Sister, realizada en 1991, se decanta por una dura crítica hacia las mujeres niponas de la élite que parecen vivir obsesionadas con los símbolos socio económicos de Occidente, fascinadas con la moda de las grandes empresas como Chanel y Vuitton. En la serie Actrices, de 1995- 1996, convertido en una visión de Audrey Hepburn en una secuencia de Desayuno con diamantes, en Marilyn Monroe posando para un calendario; caracterizado como Brigitte Bardot conduciendo una Harley Davidson o Catherine Deneuve en un fotograma de Belle de jour, trasladado a una casa de té japonesa, entre otras. Es un trabajo que reúne un conjunto de cerca de 60 imágenes reproduciendo intencionadamente un híbrido entre la cultura nipona y la occidental. Ha sido clasificado como el fotógrafo japonés con mayor reconocimiento internacional. En 1996, Self portrait-after Marilyn Monroe, realiza una de sus grandes tentaciones por la que siempre estuvo obsesionado, una extensa serie de revisitaciones de los retratos de Marilyn Monroe. Hecho inevitable como fanático seguidor de la obra warholiana. Los nuevos caprichos Con poca inspiración, reescribe la obra de Goya Los caprichos, realizando una visión personal, de quince aguafuertes con imágenes, yo diría desafortunadas, que poco o nada tienen que ver con el universo goyesco. Estas obras se pudieron ver en la Galería Juana de Aizpuru de Madrid. Las Meninas Debido a su fascinación por la obra maestra de Diego de Velázquez, una de las excelsas joyas icónicas de la pintura española, Yasumasa Morimura realiza en 2014, una reinterpretación de Las Meninas, cuadro que ha sido revisitado por infinidad de artistas como Botero, Picasso, Witkin, Dalí, Equipo Crónica, Sussman, Ballester, etc. Para su obra Las Meninas renacen de noche utiliza las salas del Museo del Prado como escenario, realizando una investigación, creando una nueva narrativa al alterar la distribución de los personajes en la composición original, asumiendo el rol de cada uno de ellos, intentado responder a las preguntas planteadas por Velázquez en relación a la autoría, al espacio y la perspectiva. En otra de las piezas de este trabajo, Morimura se significa, por primera vez, sin caracterizar, apareciendo como él mismo, fuera del cuadro, como un visitante más en la sala, admirando los cuadros. El artista utilizó por primera vez el imaginario de Velázquez en 1990, personificándose en algunos de los personajes del cuadro. Final Apropiándose de la cultura occidental, Yasumasa Morimura utiliza empíricamente todo tipo de técnicas como manipulaciones digitales, maquillaje, etc. que configuran la obra decisiva. No resulta irrelevante el trabajo conspicuo de ambientación y caracterización acometido en cada una de sus piezas escénicas. Autor en busca de personajes, maestro del disfraz, extremado ególatra, delicioso actor, perfecto comediante de espíritu refinado, fascinante artista, travesti exaltado, meticuloso imitador, narcisista empedernido. Su vida es una absoluta escenificación, puro teatro de interpretaciones notorias y meditación susurrada. Teatro de espejos, juego de máscaras sublimadas. Teatro supremo, escenarios de la mente. Más sobre Yasumasa Morimura en www.hunterartmagazine.com.