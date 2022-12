Ya llevaba algunos años dando pistas, pero Titanic Rising (2019) fue la revelación general del talento de Weyes Blood, creadora situada en la estela de los singer-songwriters californianos de otro tiempo, con un punto de senderismo art-pop y puntos de fuga astrales. Una exquisitez que conserva todo el esplendor en este relevo surgido de las tinieblas, And In The Darkness, Hearts Aglow, donde parece dispensarnos un intento de abrazo colectivo.

Así podemos percibirlo en la canción de apertura, It’s Not Just Me, It’s Everybody, que fue (en septiembre) la avanzadilla del álbum: apuesta heterodoxa como single, más de seis minutos de acogedor medio tiempo en los que ella piensa en voz alta a cuenta de los «cambios abrumadores» que vivimos, y de la percepción de que «todos nos hemos convertido en extraños / incluso para nosotros mismos». Weyes Blood cautiva, ya de entrada, por la hermosura de su voz (con ecos de cantantes como Carly Simon o Karen Carpenter), una belleza cálida y natural, que aquí se funde en un espiral armónico que desearías que no terminara nunca. Con conclusiones en esa línea empática que apuntábamos: «No soy solo yo / Imagino que es todo el mundo / Sí, todos sangramos de la misma manera». Si en Titanic Rising, Natalie Laura Mering (Santa Mónica, California, 1988) nos hablaba del cambio climático, las grietas del capitalismo y la crisis del amor romántico, aquí nos dispensa un bálsamo ante la confusión global, la alienación derivada de los algoritmos y la soledad, que la pandemia forzó y que sigue flotando como una lacra orgánica. Esta es, según ha dicho, la segunda entrega de una tríada de discos que, en teoría, debería concluir con su obra más esperanzada.

Optimismo en horas bajas

Por ahora, la carga de optimismo es tirando a modesta: «Dicen que lo peor ya pasó / pero creo que solo acaba de empezar», repite sin inmutarse en uno de los temas más arrebatadores, The Worst Is Done, evocando los fantasmas de la pesadilla vírica. Pero, aunque ella cante a los más funestos presagios, el mundo será siempre mejor con la música de Weyes Blood, tirando del hilo de esos medios tiempos a piano tocados por arpas embrujadas (Children Of The Empire), de la ambientación con halo críptico lynchiano (God Turn Me Into A Flower) o de la incursión en un pop sintético in crescendo (Twin Flame).

Canciones con las que aspira a establecer una conexión con el oyente y, se diría, con el cosmos, dadas las aspiraciones trascendentes de su autora. Arte salvador para acogernos cuando el mundo se tambalee, nos viene a decir en Hearts Aglow, con sus «corazones centelleantes» que «emergen sobre la marea» en majestuosa marcha orquestal. Disfrutemos de su hechizo y de su pulcra caligrafía: según parece, el fin del mundo no será este fin de semana.