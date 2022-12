Fabio Morábito (1955) es muy reconocido en España. Italiano de origen y mexicano de adopción, su faceta narradora también es muy aclamada. Su obra ocupa un lugar destacado en el conjunto de la lengua española. Ha publicado solo cinco poemarios, contando A cada cual su cielo. Cada uno de ellos es un acontecimiento: «Cinco libros de poesía / basados en una sola pregunta // formulada de cien formas: / por qué las piedras no se abren» (35). En efecto, esta poesía se presenta como una herramienta lingüística y emocional de alta tensión: «También mis cinco libros de poesía, / basados en esta sola pregunta, // basados en esta sola verdad, / se deshojan, pero no se abren» (ibíd.). Sus composiciones son piezas de vidrio que se van retorciendo en el horno, y precisan un maestro que las module o moldee a su criterio, con sumo cuidado y desde un elevado grado de perfección. Este es el breve poema del que se extrae el título: «Hay árboles que nacen para bosque / y otros que son un bosque sin saberlo. / El árbol ignora el bosque / y el bosque tal vez ignora el árbol, / lo único que sabemos es la raíz que escarba / y la rama que también escarba, / una en su cielo de barro, / la otra en su cielo de nube. / La vida es escarbar y a cada cual su cielo» (21). Una obra maestra de concisión y puntería. Dividido en cinco secciones numeradas en romanos, los 56 poemas de este volumen no llevan título y aspiran a ser prosa. Pero una prosa heredera de la tradición de Eugenio Montale, que nuestro autor por cierto tradujo para Galaxia Gutenberg, y cuyo antecedente se remonta a la prosa oratio, es decir, el «discurso derecho», o lo que viene a ser el desarrollo de un microsistema con alusiones internas entre sí, creando lazos semánticos y unidad discursiva: «que mis poemas rezumen prosa / sin desbordarse de los límites del verso» (16). En el inicio del libro hay más que una declaración de intenciones: «Escribo prosa mientras junto / valor para los versos, / escribo prosa para que los versos / se escriban casi solos, / escribo prosa como quien empuja / un buey por un cultivo» (11), sabiendo el poeta, con nosotros, que en latín la palabra verso significa surco. En suma, Morábito vuelve al verso con naturalidad, y lo que vive le lleva a él, motivado por su perspectiva innata de poeta, que es visión e impulso a un tiempo, o quehacer literario: su mirada amalgama el poliedro de la realidad y otorga aspectos distintos a los objetos. Los voltea varias veces y los dota de significados diversos, enriqueciéndolos y, por tanto, aportándonos también a nosotros algo que no habíamos descubierto.

La curiosidad se erige como una de las características emblemáticas de esta poesía, junto a la perplejidad. Una suerte de estupefacción por estar vivo. «Subí a colgar las sábanas, / en la azotea estaba el cielo / y abajo me esperaba un libro» (45). El texto va combinando los referentes, jugando lúdicamente con ellos para concluir con esta aseveración al final: «Miro cómo en ellas lo húmedo / se retira / y, secas ya, libres de Dios, se agitan» (ibíd.), porque esas sábanas, ese libro y ese cielo motivan una reflexión: Dios aparece para ser negado, porque nuestro autor posee «la certeza / de que el cielo es solo cielo» (ibíd.), y elimina cualquier atisbo metafísico desde el aquí y el ahora, el pensamiento mágico u otras zarandajas. En ese sentido, esta poesía es antimetafísica y antitrascendente, y nos devuelve la frescura de la vida sin más. No defraudará a nadie este libro extraordinario. Fabio Morábito tiene el cielo ganado.