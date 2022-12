Hace unos días tuve que pasar por el quirófano. La intervención no era de alto riesgo, pero tener que sumergirse en ese pozo de misterio que es la anestesia total es algo que impresiona. Encima, la semana anterior no pude evitar leer unas declaraciones de la líder de Más Madrid, Mónica García, que es anestesióloga, en las que decía que en el quirófano se pasa más miedo y mucho más estrés que en la política. ¡Cielos y yo con estos pelos! Así que, como tenía que recortarme la barba por higiene quirúrgica, decidí que también me arreglaran la melena. Por lo menos, un toque de elegancia con el que sobrellevar el pijama hospitalario y lo que viniera después.

Maqueado de esta guisa, me depositaron en una sala preparatoria en la que coinciden pacientes que van a ser operados y otros que se recuperan de la intervención. Pasaban los minutos y a pesar de la procesión interna, aquello era bastante aburrido. Hasta que una señora decidió levantarse por su cuenta y se desplomó. La habían anestesiado de cintura para abajo, pero ella decía que siempre tenía prisa. Me recordó a mi madre. A los pocos minutos, acomodaron a otra señora, que dijo llamarse Annie. Para distraerme se me ocurrió pegar la hebra, hablándole en francés. Pero la señora no estaba para muchas roscas, como pude comprobar unos minutos después, cuando le dijo al joven anestesista que tenía muchísimo miedo, que casi no sale de la operación anterior porque no había manera de despertarla tras una reacción alérgica a la anestesia. El joven médico trató de tranquilizarla, asegurándole que le iba a administrar otro narcótico. Le dio una explicación muy clara. Hasta yo la entendí. Estaba tan nerviosa, cogiéndole la mano al médico y pidiéndole que, por favor, la trajera de vuelta, que me produjo un efecto de distanciamiento muy tranquilizador.

En esas estaban, cuando me subieron a la planta de quirófanos. Ahora lo hacen en unas sillas estupendas, por lo que te evitan ese desasosegante recorrido visual por los techos del hospital. Me acordé entonces de una frase de Miguel Strogoff: «Abre bien los ojos, mira». La última vez que la leí no fue en la novela de Julio Verne, sino en La vida instrucciones de uso de Georges Perec, donde aparece como epígrafe.

La planta de quirófanos era muy moderna, con un gran pasillo central y una decena de quirófanos iluminados a cada lado. Parecían cuadras para caballos. Tal vez por eso, los llaman boxes. En el pasillo, en unas gigantescas estanterías, había todo tipo de extraños aparatos. El recorrido se parecía a un travelling de Blade Runner. Luego, en la sala de recuperación, vi que no sólo yo, sino también Annie se había despertado. La vida seguía necesitando instrucciones de uso.