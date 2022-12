Me gustaría comenzar recordando esas palabras del discípulo de Morrison a propósito de la primera novela en solitario de un A.G. Porta de cuya escritura afirmaba que era «tan clara como una pintura de Hockney» (126). Persecución y asesinato del rey de los ratones representada por el coro de las cloacas bajo la dirección de un escritor fracasado es acaso menos clara pero tanto o más clarividente. Aunque aquel discípulo de Morrison, que no es otro sino Roberto Bolaño, a veces hacía trampas en sus escritos críticos, bien puede servir hoy, tomando cierta distancia, como punto de partida para sintetizar una carrera literaria que, citándolo de nuevo, «trata sobre la vida, sobre el flujo de la vida, sobre la apariencia, sobre el engaño y sobre la felicidad» (126). Y que, por último, y ya centro mi discurso, ha sido siempre igual de adictiva, aunque solo en los últimos años el descubrimiento ha pasado del círculo especializado a un público general.

Acantilado nos regaló con un mes de adelanto el mejor cuento de navidad que vamos a leer este año. Un meta cuento, una fábula en la que realidad y ficción urden una trama tan delirante como satírica. Una narración donde un CEO de una gran corporación puede verse convertido en un ratón caído en desgracia gracias a la magia de un escritor fracasado que se nutre de una vastísima tradición de cuentos de navidad para elaborar las notas de la gran obra -una y trina- que, otro año más, quedará en el tintero. Sin escribir pero ya escrita para nuestro disfrute. Y qué disfrute.

El título, que no me voy a prodigar en repetir, ya lo dice todo. O, si no todo, al menos da unas pistas -las suficientes. Ese primerísimo «rey de los ratones» nos indica que estamos ante un cuento navideño, un género del que Porta tomará algo más que el nombre de los hijos de Scrooge. La desmesura de su extensión (inversamente proporcional a la de la novelita) apunta al ingenio y la ironía que se despliegan en sus páginas. Un estilo al que sus lectores ya estamos acostumbrados y al que se le debe esa adicción a la que me refería más arriba. Por último, el escritor fracasado. Será él, cómo no, quien dirija el asunto con un sentido del humor que interpela al lector desde bien temprano: Por enésima vez regresa el momento en que su CEO Scrooge pensaba pedir a la assistant manager que averiguara si Norte es el lugar adecuado que está buscando: qué actividades -experiencias las llama él- podría llevar a cabo y esa clase de cosas.

A la mayoría de lectores, desde luego, y de forma muy lícita, no nos gusta que se nos tome por idiotas. Porta no nos toma por tontos; nos llama idiotas por todo lo alto y de forma elegantísima, así que no podemos enfadarnos. Nos coloca delante un espejo ligeramente distorsionado, pero espejo al fin y al cabo, que parte de la realidad y, desde la humorada, revela su crudeza. Pero, de lo que se trata, también, en un segundo nivel, es de las ideas literarias y su proceso de escritura.

El fracasado escritor protagonista ideas tiene muchas, pero a cabo no termina de llevar ninguna. Es el narrador quien se encargará de terminar de desarrollar lo que en la novela se queda en un cuaderno de notas apenas bosquejadas, y ofrecérnoslas a nosotros en una trama innovadora por su propio formato. Y desde una originalidad de la que siempre se duda y que se pone en entredicho en numerosas ocasiones (tantas, al menos, como referencias literarias explícitas hay; y hay tantas, como mínimo, como veces se utiliza la expresión «paparruchas», en claro homenaje al cuento de navidad por antonomasia).

El cuento no escrito pasa por diferentes fases, y así vemos al ya mencionado CEO convertirse en parte de una trilogía que debería abarcar desde la Navidad hasta la noche de Reyes, en una suerte de versión literaria de El apartamento, de no ser porque su mujer -la del escritor, digo, ¿pero cuál?- tiene a bien recordarle de vez en cuando que su falta de originalidad es flagrante, y que ese CEO Scrooge ya ha sido visto en formato televisivo más de una vez. Así es como volvemos de nuevo al título. Lo que era un cuento de navidad al uso se convierte así en una fábula de navidad inusual. Se nos traslada así el juego y la diversión de la construcción de la novela al proceso de lectura, que nunca suele ser tan emocionante.

De alguna manera, esta también es la primera novela en solitario tras concluir una suerte de heptalogía en la que sus personajes aparecían y desaparecían construyendo un universo narrativo propio y singular. Primera novela si obviamos el Me llamo Vila-Matas, como todo el mundo, que tampoco diría yo que es una novela convencional, y sin embargo traigo a colación porque en ella también se reflexiona sobre la obligatoriedad de la originalidad y la genialidad, que persiguen como las parcas a nuestro escritor. Bien urdida, extraordinaria en sus mejores momentos, original (por qué no) e inteligente. Aquí el escritor, el otro, el que ya no habita en sus páginas, no puede leerse como fracasado, porque el resultado de su empresa no tiene mácula.