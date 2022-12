Hay un film de William Wellman titulado Incidente en Ox-Bow (1943) que es un poderoso alegato contra el linchamiento ambientado en un pueblo de Nevada en 1885. Todo se debe a un rumor, el de que unos cuatreros han matado a un vaquero para hacerse con su ganado. Henry Fonda es otro vaquero de paso por el pueblo que se opone a que los indignados se tomen la justicia por su mano. Pero la casi unanimidad en contra lo desarma. Es el mismo papel que luego protagonizaría, con más valentía y determinación, en Doce hombres sin piedad (Sidney Lumet, 1957). Una mezcla de ambos temas, aunque anterior a los dos, la tenemos en Furia (Fritz Lang, 1936). Spencer Tracy llega de paso a un pueblo donde una niña ha sido raptada y se pide un rescate por ella. Lo toman por el secuestrador y lo encarcelan preventivamente. El rumor de que hay un culpable se extiende y los vecinos exaltados prenden fuego a la cárcel. El vergonzoso encubrimiento mutuo de los asaltantes durante el juicio solo es desmontado cuando se muestran las imágenes que filmaron las cámaras de los periodistas. Qué triste: es como si los linchamientos hubieran pasado sin solución de continuidad desde el salvaje Oeste al sistema judicial (y político) con todos sus garantismos, con el rumor malmetiendo siempre. Véase si no el caso de Rocío Wanninkhof y Dolores Vázquez o el asalto al Capitolio de Washington.

Rumor es un término que despierta escaso interés en comunicación política y esfera pública. Se diría, por un lado, que suena a correveidile y patio de vecinos, un universal antropológico, una fatalidad que circula ahora por las redes y las pantallas y que logró sobrevivir a la ciencia, a las urnas, a los mazos de los jueces, a las pesquisas de los periodistas de investigación. Y por otro, es obvio que el rumor no es algo que implique una voluntad mentirosa o torticera de manera inequívoca, como sí los términos desinformación o fake news, que tanta pasión despiertan: los rumores pueden eventualmente confirmarse, no siempre son falsos. Esa indefinición o ambigüedad lo hacen difícil de manejar. Cómo oponerse racionalmente a esa insidiosa sabiduría popular del río que suena (luego agua lleva), y al tiempo de la difamación preventiva (que algo queda). Por todo ello, qué herramienta tan poderosa para la desinformación.

El rumor es un recurso que solo necesita, idealmente, de tres personas: la urdidora, la víctima y aquella que le presta oídos y obra en consecuencia. Es verdad que los rumores que resultan verdaderos se convierten en noticias o informaciones fidedignas, y luego incluso en Historia recogida en manuales o libros de texto. Pero también es cierto que los que no llegan a confirmarse nunca, o incluso resultan abiertamente falsos porque hay pruebas que los desmienten, no desaparecen en la nada: son de una gran longevidad perniciosa, como la de los plásticos en el medio ambiente, y de una gran resistencia, como la de algunos virus, que se reacomodan a circunstancias cambiantes para seguir ejerciendo su poder infeccioso y se vuelven recidivos, resurgen en ciertos momentos de especial debilidad o confusión.

Los rumores son afirmaciones de hecho sobre personas, grupos, sucesos o instituciones que se propagan de unos individuos a otros y consiguen hacerse creíbles no por evidencias que las sostengan, pues nunca se han probado, sino porque otras personas parecen creer en ellas. Sus destinatarios y propagadores no son cualesquiera: suelen ser propensos a aceptar dichos rumores porque apuntalan ciertas convicciones o asunciones previas, porque confirman temores o esperanzas experimentados con intensidad.

La gasolina del rumor

La razón de la diseminación de los rumores se encuentra en dos fenómenos (véase Cass R. Sunstein, On rumors). El primero de ellos es el efecto cascada, según el cual, y a falta de pruebas en contra, tendemos a creer lo que otros creen y a sumarnos a la opinión de la mayoría, de manera que cuantos más dan pábulo a un rumor mayor se vuelve la cascada.

Un famoso experimento del psicólogo Solomon Asch es revelador. Un sujeto se integra en un grupo de otros nueve, pensando que son también participantes, aunque son en realidad señuelos que actúan siguiendo instrucciones del investigador. Se trataba de relacionar una línea trazada sobre una cartulina blanca con alguna de otras tres propuestas, una de las cuales tenía la misma longitud que la de muestra, y las otras eran notablemente distintas. En las primeras dos rondas, todos aciertan con la respuesta correcta, que es bastante obvia. Pero en la tercera todos los conchabados con el investigador identifican, en lo que parece un error garrafal, la línea equivocada. Sometido a esa presión de la conformidad, el sujeto se deja llevar por la opinión mayoritaria y errónea en un 36.8% de los casos, frente al 1% de error en las pruebas de control. Si esto es así para las percepciones sensoriales, para las verdades fácticas que tenemos ante nuestros ojos, qué no sucederá con los rumores, que se refieren a hechos fuera del alcance de nuestra vista, que nos cuentan otros quienes a su vez tampoco han presenciado el suceso en cuestión.

El segundo de los fenómenos es la polarización de grupos: cuando individuos que piensan de manera similar se reúnen, acaban pensando de manera más radical sobre ese asunto. Un experimento llevado a cabo en Colorado en 2005 preguntaba si EE UU debería firmar el tratado internacional para combatir el cambio climático. Las posiciones de cada individuo fueron recabadas previamente, y de ellas surgieron temas (algunos impregnados con la gasolina del rumor) en torno a los cuales giraría después la discusión: si el cambio climático era una realidad científica o un fraude, si los compromisos derivados del tratado internacional perjudicarían a la economía norteamericana más que a otras, si ese acuerdo podría prevenir efectos desastrosos en el medio plazo para EE UU y para el mundo, etc. Divididos en dos grandes grupos -liberales y conservadores, o más inclinados al Partido Demócrata o al Republicano, respectivamente-, y recabadas las opiniones de nuevo tras solo quince minutos de charla, la conclusión fue clara: tanto unos como otros radicalizaron sus posiciones, y esto se producía incluso en declaraciones individuales aportadas anónimamente.

Fuera de los estudios de laboratorio, en interacciones sociales reales, efecto cascada y polarización de grupos se pueden dar en muchos escenarios cotidianos: en una conversación de amigos en un bar, en una asamblea política y no digamos ya un mitin o una manifestación, en la junta de accionistas de una empresa, en una reunión de la comunidad de vecinos o de los trabajadores con los sindicatos, entre los hinchas de un partido de fútbol en el estadio, entre los estudiantes en asamblea ante la perspectiva de una huelga, etc.

Todas esas formas de cascada y polarización implican una cercanía física entre los participantes, en una especie de excitación que opta por imitar y a la vez apostar más alto. ¿Qué sucede con los efectos a distancia? Las comunidades virtuales de Internet funcionan de hecho, según muchos investigadores, como «cámaras de resonancia», los algoritmos como «burbujas de filtros», y ambos como acelerantes de la homofilia, es decir, de la tendencia a pensar contagiosamente lo mismo, y al tiempo a afirmarse señalando a un «otro» irreconciliable.

Desmentir el rumor, gratificar el rigor

Ahora bien, frente a todos estos (ciertamente deprimentes) experimentos, quizá el más sorprendente es otro que pone precisamente en cuestión las conclusiones de los citados. En un trabajo de 2013 en la Universidad de Yale, los investigadores les preguntaron a dos grupos de individuos, segmentados por sus inclinaciones políticas (demócratas y republicanos) algunas cuestiones y les ofrecieron la posibilidad de ganar 200 dólares en un sorteo si las acertaban. La probabilidad de ganar era de 1 entre 100, pero cada respuesta correcta aumentaba considerablemente dicha probabilidad. Las preguntas iban referidas a datos sobre la tasa de desempleo durante el mandato de George W. Bush, el número de soldados muertos en Irak entre 2003 y 2011 y el porcentaje del presupuesto federal destinado a las ayudas sanitarias para personas sin recursos. Al mismo tiempo, dos grupos de control similares, también simpatizantes demócratas y republicanos, respondían a las mismas cuestiones, pero sin recompensa económica. Las respuestas de los grupos de control fueron muy dispares, como era de esperar, pero las de los grupos con el incentivo redujeron en un 55% la polarización (tomando como 100% las de los dos grupos de control), es decir, acercaron notablemente sus posiciones, moderando mucho las respuestas partidistas y sesgadas.

Los investigadores supusieron que, ante la duda sobre el dato, los participantes se inclinaban por una respuesta partidaria, pues no tenían la opción de contestar «No lo sé». Cuando se les ofreció un pequeño incentivo económico incluso con «no lo sé», entonces la polarización se redujo todavía más, hasta en un 80%. Así que el partidismo no era tan sesgadamente disparatado como algunas respuestas libres, que no implican coste ni beneficio, podría hacer pensar. El partidario añade a lo que sabe o piensa que sabe un plus que inclina la balanza de su lado: no ha sido engañado, ni tampoco ha caído en el autoengaño, sino que más bien falsifica lo que sabe y con ello significa su compromiso con la causa gratificando o magnificando los datos que la sostienen. Si eso se produce ante una claque de afectos en la red, prontos a levantar el dedo pulgar, la tentación es mayúscula. Ahora bien, ese mismo individuo es capaz de refrenarse en cuanto tiene una buena razón objetiva, e incluso reconocer su ignorancia cuando esa actitud es también incentivada.

Qué lástima que los debates políticos en el Congreso no sean, además de televisados, adaptados al formato de Saber y ganar, con sus señorías haciendo de concursantes y Jordi Hurtado de moderador, leyendo las preguntas escritas en tarjetas y con respuestas tan tasadas como inobjetables, con una verificación inmediata para sonrojo de los más contumaces. Nos encontraríamos con una reducción notable de las frases absurdamente triunfalistas o catastrofistas, de los números capciosamente interpretados, de las estadísticas y las gráficas manipuladas, no digamos ya de las descalificaciones personales y los insultos.