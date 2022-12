El amor nos lleva a realizar actos reprobables… estúpidos, tal vez. A veces superamos los límites de la vergüenza ajena y de la propia. El amor, o ese sentimiento universal que nos arrastra, nos conduce a rozar la estupidez y a acometer acciones propias de una persona que no goza de buena salud mental. Pero es realmente el amor la fuerza que todo lo mueve y uno de los temas más universales que existen. A casi todas las obras, tanto literarias como musicales, teatrales, cinematográficas o pictóricas, las mueve el amor, sea carnal o espiritual. El sentimiento amoroso es la fuente de todas las artes y, como tal, muchas obras han visto la luz gracias a este motor que empuja al artista a realizar su tarea. A veces, todo se trunca, y es ahí donde surge la creación de las mismas.

La chica del paraguas, de Bruno Francés Giménez, publicado por la editorial Libros indie con prólogo de Espido Freire, es el producto de un amor. Ese amor que nos hace realizar actos reprobables ha hecho que Bruno nos conduzca en su locura. El libro, formado por ochenta y tres poemas, recorre una historia de amor que surgió en la pandemia y murió con ella. Según cuenta Bruno, los poemas fueron escritos en servilletas de papel, creados cada día, en cada amanecer, como una suerte de escritura automática, donde se refleja un amor en ebullición, sin pasar por el filtro del raciocinio.

El libro se abre con un poema que es un pórtico a esa irracionalidad: «De la noche abro el corazón, / es mi ventana, / que se cuelen candelas tuyas, / todas, pero todas, / en mi alma, / mirada que me guía / allí donde antes no había luz, / ni siquiera oscuridad, / yo, presencia inerte, / de muerte herida…» El protagonista de este poemario descubre un amor que le hace despertar. Tal vez la pandemia, que todo lo agrandó, consigue en él ese efecto que tienen las grandes catástrofes, que magnifican los sentimientos. Como en el poema cuarenta y cuatro: «Voy a robarle una ola al mar, / cada noche, / cuando nadie me vea, / voy a llenar mi corazón de arena / de ti, de tus olas, de tu espuma, / de olor a tu marea. // Voy a robarle una ola al mar, / cada noche, / cuando nadie me vea, / del fondo tus estrellas, / de la superficie tu piel de acuarela…»

La chica del paraguas habla de un amor que arranca fuerte y acaba. No todas las historias de amor son eternas ni tienen finales felices. La vida misma nos va llevando por extraños senderos. El amor nos llega cuando menos lo esperamos y nos agita para hacernos cambiar. A lo largo del poemario, vemos cómo evoluciona emocionalmente el protagonista de esta historia. Así vive el ser humano, el único animal que se enamora, que entrega todo lo que es a otra persona. El resto de especies del reino animal se unen para reproducirse, por mera supervivencia. Es el hombre o la mujer, con todas sus consecuencias, el que pierde el norte por otra persona y eso le lleva a cometer actos como el de escribir un poemario.

Dice Bruno Francés en el último poema: «no sé, / soy de piedra, barro, arcilla, / latido frío, muerto, congelado / menos cuando respiro cerca de ti, / de tu roce, / a tu lado, / no sé cómo lo haces, / tu voz son mis notas, mis cantares, / soy todo lo que te he dado, / todos mis senderos, mis cielos, / pasos, tropiezos, mis andares, / de ella no, no me protejo…». El amor nos enajena. De eso va La chica del paraguas, de una enajenación transitoria, de esa locura que no todos alcanzamos a conocer y por la que muchos pagarían para sentirla, al menos, una vez en la vida. El amor es tal vez la enfermedad más contagiosa, pero a la que todos aspiramos contagiarnos.