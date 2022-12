En las novelas uno entra, o no entra; incluso, como en las casas, uno puede estar y quedarse solo en el vestíbulo o en las habitaciones más cercanas a la calle. En mi caso, en esta casa, en esta novela sé que voy a entrar hasta el fondo y más allá porque ya adivino desde el principio de su lectura que las dimensiones espacio y tiempo no van a ser marcadas por mi lectura, al igual que no han sido delimitadas por la autora. Entro en ella y sé que, cuando termine su lectura, no saldré del todo por algún tiempo.

Para mí, eso es lo que tiene leer a Cecilia Eudave. Me pasó con Al final del miedo (Páginas de Espuma, 2021) y, mucho más ahora con El verano de la serpiente (Alfaguara, 2022). La razón es que nos vamos a momentos que, para mí, son entrañables, es decir, la autora nos muestra una infancia, unos juegos, y unas perspectivas vitales muy concretas y, paradójicamente, universales, y con muchas de las aristas; nos pone ante los ojos la ilusión, el mundo, lo que no se comprende, y también lo más repugnante. Fragmentos de vida que identificamos y que nos identifican. Puro entusiasmo sentido. Y siempre elegante. La novela comienza con un baño de realidad mediante la casi enumeración de todos los acontecimientos mundiales que ocurrieron en el verano de 1977; y se cierra de igual manera, en el verano de cuarenta años después. La acción se centra en ese primer momento temporal en el que, durante ocho capítulos cortos, se narran polifónicamente la vida de algunos de los moradores de la calle Francia. Todos los acontecimientos se cuentan desde el presente, desde ese verano de 2017 que ocupa el noveno y último capítulo. Se comienza con una narradora en primera persona y con sus recuerdos de ese verano de 1977, de niña, en la feria de la parroquia de San Antonio, en la que vio el espectáculo de la muchacha serpiente, aterrorizada por un «[…] truco barato para asustar. O, quizá, porque la maldad es barata y todos la compran» (p.14). Esta será una de las fórmulas de la autora para ir deslizando su visión y comprensión de la propia vida, es decir, se apostilla un hecho con un juicio o valor, por lo que la historia deja el plano exhaustivo de la narración y alcanza un cierto grado de existencialismo, el cual se conjuga con lo inusual que aparece desde el principio con un presagio: «-Ve más allá de lo visible, déjate guiar por los ojos de la serpiente» (p.17); y que seguirá con la aparición de una fantasma borde y camaleónica, que escribirá, incluso, todo un capítulo en segunda persona a la serpiente. Todo se articula perfectamente sin orden cronológico aparente. Hay una multitud de vidas (niños y niñas, adolescentes, hombres y mujeres, sádicos, pederastas, padres y madres… serpientes y fantasmas) que conforman historias diferentes, con voces narrativas diferenciadas, que se alejan de lo cotidiano sin saber de ello, mediante la imbricación de parte de sus vidas y de su unión en el espacio, la calle Francia, y en el tiempo, el verano de 1977, es decir, un duro y entrañable caleidoscopio. Y lo que consigue Cecilia Eudave, utilizando una progresión temática perfecta, acompañada de una cohesión textual muy bien trabajada, es el dotar de sentimiento y de vida a todo ello y a todos ellos y demuestra la inexistencia de un argumento en la vida. Ejemplos podrían ser el capítulo VI dedicado al barrendero y su dilema filosófico de quién es él y si es el que no es y, sobre todo; y el capítulo V, el del padre, con la inclusión de la canción de Bowie, Heroes, con la que lo metafórico, lo poético, lo real y lo inusual nos conmueven sobremanera. Y ¿por qué deberíais de leer esta novela? Porque siempre es bueno abrirse a lo que no es ortodoxo, a lo inusual, y más cuando se escribe con corazón, pues no hay otra manera de contar las cosas, tal y como lo hace la autora, si no se parte y se deja dirigir por él. Y porque, a poco que pensemos un poco, todas las personas hemos tenido «un verano de la serpiente».