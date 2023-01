Por sorpresa Belle & Sebastian anunció hace dos semanas su nuevo disco, doblemente inesperado si consideramos que el anterior, A bit of previous, vio la luz el pasado mes de mayo (tras siete años sin entregar un disco de canciones nuevas, con permiso de la banda sonora Days of Bagnold summer, 2019). Se respira actualmente un libre albedrío editorial superior al de otros tiempos, y el grupo de Glasgow lo practica a placer en un álbum que desprende ciertos aires rejuvenecedores, cultivando un espectro de registros que va de la «cantautoría» al disco-pop, envuelto en el familiar halo de franqueza y melancolía.

Late developers se concibió en las mismas sesiones que A bit of previous, a mediados de 2021, cuando la niebla pandémica aún persistía y apenas comenzaban a insinuarse resquicios de luz. Quizá el recogimiento forzoso condujo al grupo a un examen de conciencia sobre su esencia y sus orígenes. Sea como sea, se observa un plus de naturalidad en este cancionero parejo, que no inferior, al del año pasado, y que arranca con llamativa crudeza: Juliet naked, con Stuart Murdoch erigido en furioso trovador filo-punk a pecho descubierto.

Cobra forma el prescriptivo equilibrio de fuerzas entre los distintos miembros del grupo, con la voz de Sarah Martin cabalgando suavemente en Give a little time, apaciguador canto pop contra los viejos rencores. Y el protagonismo de Stevie Jackson en So in the moment, con sus reflejos psicodélicos, su estribillo beach boy y esa línea en al que dice querer «saltar como Paul McCartney y los Wings». El roce de las voces, las masculinas y la femenina, reserva sus dinámicas brillantes: Do you follow, con su envolvente trama funky y el diálogo Stuart-Sarah. Aunque el momento cumbre lo pone Murdoch de la mano de una cantante ajena a la banda, Tracyanne Campbell (de Camera Obscura), en When the cynics stare back from the wall. Un tema de la prehistoria de Belle and Sebastian, original de 1994, que nos hace preguntarnos el porqué de su descarte durante todo este tiempo.

Regreso al synth-pop

Luego está la depuradora catarsis del medio tiempo When we were young, de trayecto muy sentido, y el logrado regreso al synth-pop de otros tiempos de I don’t know what you see in me (tema prestado por su amigo Pete Ferguson, artista conocido como Wuh Oh). Y la pieza de cierre, la titular, que empieza directamente por el estribillo y que, con sus metales y su espíritu animoso, parece invitarnos a reaccionar y a valorar lo que tenemos, y a «sacudir telarañas» y archivar anhelos imposibles, porque todavía estamos a tiempo para ello.

De eso va, más o menos, todo el álbum, Late developers, de los tardones emocionales, o los eternos adolescentes. Un síndrome que lleva a Belle and Sebastian a sacar algunas perlas de su inagotable cofre de canciones.