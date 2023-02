En estas navidades pasadas confié en Dolores Redondo para desconectar de todo lo que supone preocupación. Y no me equivoqué, porque, casi volviendo a sus orígenes, consigue con Esperando al olvido (Destino, 2022), -y no voy a entrar aquí en si es «al olvido» o «el olvido»-, una novela de género policiaco en la que se recrea en la construcción de una trama en la que no hay prisa, en la que hay una buena prosa para que disfrutes con su lectura, con una sintaxis clara y ordenada de frase larga. Todo para que sientas el asco más profundo, la esperanza que supone el amor, hasta pasar por un punto melodramático como concesión al propio género y, sobre todo, al lector.

Es una novela policiaca que encierra la intriga desde el comienzo, pero no por saber quién es el asesino en serie que está actuando en Glasgow, sino por conocer cuáles son los pasos que hay que ir dando para capturarlo: «Capturen al monstruo» (p.101). Dolores Redondo nos pasea por esa ciudad inglesa en los sesenta y setenta del siglo XX para llevarnos al Bilbao de los años 80 («Húmeda, sucia y amoral como Glasgow», p. 150), en donde el supuesto asesino parece actuar. Y siempre mediante el empleo fehaciente de un narrador omnisciente que cuenta los hechos hacia el pasado, salvo en capítulos decisivos en que utiliza el presente, como en el que muestra la obsesión, atracción y repulsión del niño que se convertirá en asesino (pp.141-144), con esa voluntad de interpretar el mal. A modo de prólogo, la propia autora une el argumento de la novela con su propia historia personal. Esta dosis de realidad es un acierto al conectarla con el hecho de que partes de los acontecimientos que relata están basados también en la historia de ese asesino. Después, mediante capítulos de diferente extensión, nos presenta, por una parte, en consonancia con el género policiaco, el modo de actuar del asesino, el tipo de fetichismo que persigue con sus víctimas y sus antecedentes familiares con ciertas notas deterministas, casi siempre en forma de retrospección (flashback), así como diversas teorías sobre la victimología y su llegada a Bilbao («perfecto territorio de caza», p. 155). Por otra parte, nos recrea el lado de los buenos, encabezado por el policía inglés, Noah, muy particular también, quien prácticamente ha regresado de la muerte y sigue condenado a ella, mediante una acertada identificación de su decrepitud con el escenario bilbaíno. Junto a él estará el ertzaina (cuidador del pueblo) Mikel Lizarso (p.229), y Rafa, ese muchacho «ayudante» con parálisis cerebral que se convierte en uno de los hallazgos de la novela. El Bilbao del verano de 1983, con su semana grande, es el escenario de esa persecución agotadora y con un éxito que parece no llegar nunca, mediatizado por la convivencia del terrorismo y de la vida cotidiana en las calles y en los bares («Noah se asombró del modo en que la ciudad había aprendido a convivir con el conflicto» p. 220). En Bilbao, Noah, Mikel y Rafa intentarán casi lo imposible por confirmar y capturar al asesino en serie, sin conseguir evitar que siga actuando, y que cometa uno de los asesinatos más brutales, narrado de forma magistral, que provoca una exacerbada pena y dolor en el lector al vivirlo todo desde el punto de vista de la víctima (pp. 197-199); sencillamente magistral. Todo se encamina hacia un final épico con la simbología de Noah con Noé y el diluvio («Supongo que estoy esperando al diluvio» p.223) y el agua que no deja de caer durante días en la ciudad, pues se hace coincidir el punto álgido de la historia con la realidad que supuso la riada real del Bilbao ese mismo año. Hay, por tanto, una creación estructural, muy cinematográfica, perfecta para el disfrute del lector que se plasma en el propio título. Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Teniendo en cuenta que pertenece al género policiaco, porque presenta una voluntad literaria que consigue que, tanto los personajes, los paisajes, como las diferentes caracterizaciones, completen el denodado acontecer de los hechos; porque con ella la autora vuelve a sus mejores páginas, aunque tengo que reprocharle que haga que el asesino escuche a David Bowie.