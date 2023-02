A veces, las columnas o las reseñas nos sirven para dejar constancia de una alegría –la publicación de un nuevo libro siempre es una celebración–, pero otras veces nos inunda el dolor y nos lleva a escribir sobre la pérdida. No pretendo con este texto realizar una elegía a la marcha inesperada de un amigo, es más bien un repaso, un toque de atención para que no olvidemos a un pilar en la historia de la literatura reciente. Así he visto yo a Paco Robles desde que le conocí, como un pilar que sostenía a tantos autores, lectores y críticos que seguíamos su estela.

Recuerdo muy bien la primera vez que vi un libro de la editorial Candaya. Perseguía mi propia voz literaria, buscaba ese genio que me dictara lo que sería mi sello, mi forma de contar. No lo encontraba por ningún lado. Javier Cebrián, maestro y amigo, me indicó un libro, tal vez me mostraba uno de los caminos posibles. Nocilla Dream, de Agustín Fernández Mallo, con prólogo de Juan Bonilla, fue la senda. Recuerdo que lo adquirí un poco reticente… tal vez mis prejuicios ante la experimentación me hacían perseguir ser un escritor «normal» –jamás he podido serlo–. Compré aquel ejemplar y, solo en mi casa, en mi cuarto, descubrí que el libro estaba mal montado. Uno, que es un friki de las rarezas, lo guardó como el que esconde un tesoro. Seguí la pista de aquella editorial con entusiasmo. Tal vez ese matrimonio, que aún no conocía, había cumplido uno de mis sueños. Para el lector que no lo sepa, Candaya es el nombre de ese reino fantástico al que se dirigen, montados en Clavileño, Don Quijote y Sancho para acabar con los hechizos diabólicos del gigante Malambruno. Era todo tan fantástico y tan quijotesco…

No se me olvidará el día en que conocí a ese tándem maravilloso que eran Olga y Paco. Fue en la antigua ubicación de la librería Pynchon & Co. Olga, esa fuerza de la naturaleza desbordante, y Paco, ese maestro que todos hemos querido tener. Esa primera vez conecté con ellos. Percibí la bondad y la sabiduría en los ojos de Paco. Noté su mirada de editor, ese mimo que ponen los artesanos en cada producto. Recuerdo que acabé fascinado por esa variedad de almendra llamada catania, que tomamos con cava en aquella presentación. Le pedí a Olga una referencia de aquel manjar, quería que mi padre, ya muy enfermo, lo probara. A la siguiente visita me trajeron una caja. De vuelta a casa me emocioné. Lloré como un niño ante esa muestra de generosidad. Para mí, aquel gesto significó mucho y nunca se lo dije a Paco.

La muerte de Paco Robles ha sido un mazazo. Editores como él, Olga, Eduardo Riestra, de Ediciones del Viento, o Max Lacruz, de Funambulista, son los que nos han devuelto la creencia en la literatura. Paco y Olga han demostrado que el talento no solo es cosa de los autores, que ellos, los editores, son parte importante de ese proceso del arte de crear libros. Nunca apreciamos la labor del editor hasta que lo perdemos, hasta que se nos va ese ser que alienta a sus autores, que lucha por darles visibilidad y que se sientan arropados. Como un Quijote más que enloquece ante los libros, nunca podré agradecer el camino que abrió Paco a la literatura en español, cómo nos descubrió autores y autoras hoy imprescindibles. Se me ha quedado una conversación pendiente con Paco y vuelvo a repetir que me he quedado con las ganas de agradecerle todo lo que nos ha dado. Candaya es parte de Paco y Paco es parte de Candaya. Gracias, Paco, por cumplir esos sueños: los tuyos… los vuestros… los nuestros.