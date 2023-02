La bibliografía sobre cine español vive en los últimos tiempos un momento especialmente dulce. En pocos meses los escaparates de novedades de nuestras librerías han acogido volúmenes que hasta hace poco se presentaban como poco menos que quiméricos. Entre ellos los guiones o proyectos, convenientemente editados y contextualizados, de películas jamás rodadas por algunos de nuestros más importantes cineastas. En menos de un año el aficionado ha podido tener entre sus manos Galopa y corta el viento (Niños Gratis, 2022), ¡Viva Rusia! (Pepitas, 2022) y Regreso a la Calle Mayor (Pepitas, 2022), proyectos finalmente no llevados a cabo nada menos que por figuras tan indiscutibles como Eloy de la Iglesia, Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem, respectivamente. Los centenarios de los nacimientos de personajes imprescindibles de nuestro cine como el propio Berlanga (1921-2010), Fernando Fernán Gómez (1921-2007) o José Luis López Vázquez (1922-2009) han inundado gozosamente los estantes de nuestras librerías y hace algo más, aunque no demasiado, los simpares Santiago Aguilar y Felipe Cabrerizo terminaron de parir, tras muchos años de gestación, ese monstruosamente divertido y documentado mamotreto que es La Codorniz. De la revista a la pantalla (y viceversa) (Cátedra, 2019), que para un servidor constituye quizá la cima de los estudios sobre la cinematografía patria. El propio Aguilar, entre otros muchos trabajos, nos obsequió hace unos meses con Zoom a Lazaga (La biblioteca de la abadía / Vial Books, 2022), uno de mis libros del año, pionero, completo y entretenidísimo repaso por la vida y la filmografía de Pedro Lazaga, uno de los diez o doce autores, pese a quien pese y en más de un sentido, verdaderamente importantes en la historia de nuestro cine.

Me van a disculpar la introducción ya que no voy a hablar ahora de ninguno de los libros ni autores antes citados, aunque no hace falta insistir en que todos ellos son de lo más recomendable. Sirva al menos el anterior párrafo para constatar, aunque de manera incompleta y desordenada, la excelente salud de la que goza actualmente el panorama editorial en lo referido al séptimo (¿o era primer?) arte realizado en nuestra querida España.

Pero vengo a hablar aquí de otro libro, un impresionante tocho de cerca de novecientas páginas repletas de pasión, sabiduría, entusiasmo y admiración dedicadas a la figura de otro de nuestros más grandes y discutidos cineastas, José Luis Garci, por quien siento una especial simpatía y una eterna deuda.

Con este monumental Una vida de repuesto. El cine de José Luis Garci (Hatari! Books, 2022), Andrés Moret Urdampilleta ha venido a llenar una inexplicable laguna en el panorama editorial de publicaciones sobre cine español. Inexplicable porque, guste más o guste menos el cine de Garci (y ya adelanto que me gusta, y mucho, y cada vez más), existen razones más que objetivas que habrían justificado hace ya muchos años la aparición de uno o varios volúmenes como este.

En realidad, no es del todo cierto que este sea el primer libro dedicado a estudiar el cine de Garci. Es verdad que en la última década han ido apareciendo con cuentagotas libros que se dedicaban a estudiar o analizar parcialmente la filmografía del cineasta madrileño. Entre ellos podemos citar Del sentimiento. El cine de José Luis Garci, de Agapito Maestre (Notorious, 2012) —más un libro de filosofía que de cine—, o E-Motion pictures: Las películas de J. L. Garci (Notorious, 2018), una amplia recolección de reseñas y comentarios a cada una de sus películas. También podemos citar estudios más o menos afortunados centrados en una o varias de sus obras, como Canción de cuna. Garci, melodrama y misterio, de Agustín Faro (Notorious, 2017), o los libros colectivos Adictos a El Crack (Notorious, 2014 y 2019) y Volver a Begin. 40 años de Volver a empezar (Rema y vive, 2022). Pero no ha sido hasta ahora mismo, cuatro décadas y media después de debutar en la dirección de largometrajes, que hemos podido disfrutar de un estudio crítico amplio y razonado de toda su filmografía, incluyendo cortometrajes, películas para televisión y guiones dirigidos por otros.

Dividida en dos partes claramente diferenciadas -de Asignatura pendiente (1977) a Asignatura aprobada (1987), y de Canción de cuna (1994) a Holmes & Watson. Madrid Days (2012), a las que hay que añadir esa milagrosa bola extra que es El crack Cero (2019), y que ejerce a la vez de unión y de colofón de ambas etapas- su filmografía está compuesta por diecinueve largometrajes, además de un puñado de cortos, de películas para televisión y de guiones. Sería ridículo no reconocer las bajadas de nivel, o directamente las pifias, en una trayectoria de cinco décadas, pero a mi juicio Garci tiene al menos siete u ocho obras que se mueven entre lo estupendo y lo prodigioso.

A través de las páginas del libro de Andrés Moret, nos sumergimos en la mente de un creador absoluto, alguien con la admirable capacidad de, por un lado, controlar hasta el último detalle de cada una de las películas que rueda (siendo habitualmente no solo director, sino también coguionista y productor) pero que a la vez, cuando es necesario, sabe delegar las decisiones en un equipo de profesionales no solo de primera fila sino, sobre todo, de absoluta confianza.

Amante hasta la médula del cine clásico de Hollywood, hay quien lo acusa de lento, como si eso fuera algo malo (el pecado no es la lentitud, sino la falta de ritmo, y sus películas, en general, mantienen un ritmo y una cohesión admirables). Otros se refieren a su cine como algo rancio, anticuado o acomodaticio. Son adjetivos que no vale la pena ni discutir. En cualquier caso, no se me ocurre nada más a contracorriente que rodar, en pleno siglo XXI, un prodigioso caleidoscopio de dos horas y pico de duración sin apenas argumento -o con infinidad de ellos- como Tiovivo, c.1950 (2004), un insospechado wéstern asturiano titulado Luz de domingo (2007) o un milagro autorreferencial como la ya citada El crack Cero.

Mientras devoramos las páginas de este inagotable volumen, editado con gusto exquisito por Hatari! Books, asistimos a las peripecias de cada uno de los rodajes garcianos, contrastamos la recepción crítica de cada una de sus obras, disfrutamos de las opiniones y comentarios tanto del propio cineasta como de decenas de colaboradores acerca de los múltiples aspectos, no solo cinematográficos sino también vitales, necesarios para comprender su universo y, sobre todo, compartimos con gusto la reivindicación de este tipo que tanto hizo (y sigue haciendo) por difundir la pasión por el cine entre las gentes de mi generación, aproximadamente los nacidos entre 1975 y 1985, que aprendimos a amar las películas gracias a sus programas de televisión.

Pero en los últimos años, si hay una faceta a destacar de José Luis Garci, no es tanto la de cineasta, ni siquiera la de divulgador, sino la de escritor. Los libros publicados por nuestro hombre sobrepasan ya desde hace un tiempo en número al de las películas por él dirigidas. Hace cuatro años en estas mismas páginas cifraba en veinte el número de sus volúmenes publicados. Hoy, libro arriba libro abajo, cuento en mi biblioteca con una treintena de ellos.

Los dos últimos, editados por el sello madrileño Reino de Cordelia entre la primavera y el otoño de 2022, y plagados de ilustraciones en color, llevan por título Telegramas cinéfilos y Renglones deportivos. Son dos libros de muy distinto contenido pero con un origen similar: la prensa escrita.

El primero de ellos reúne los «telegramas» publicados entre 2021 y 2022 por Garci en ABC Cultural. Son cincuenta textos rápidos, directos, sin puntos y aparte, en los que Garci discursea sobre otros tantos de sus ya habituales temas (no sé, de Somerset Maugham a Howard Hawks, de Penagos a Fritz Lang, del noir al martini). Temas y nombres que conforman desde siempre esa galaxia joseluisgarciana en la que tan cómodos nos sentimos algunos, compartamos o no los objetos de sus devociones. De algún modo, para muchos de nosotros, leerle es como volver a casa y es que Garci, parafraseando a Ramón Gaya, no es que se repita, sino que «insiste».

El segundo recupera ochenta y tantas crónicas publicadas originalmente también en ABC, pero esta vez centradas en el fútbol y yéndose algo más atrás en el tiempo, concretamente al período que va entre las Eurocopas de 1992 y 2004, pasando por la de 1996, por las Olimpíadas del 92 y por los Mundiales de 1998 y de 2002. Son textos escritos de un tirón, de madrugada, en los que los partidos disputados la jornada anterior sirven a Garci de excusa para, como siempre tratándose de nuestro hombre, dar rienda suelta a su torrente discursivo y escribir acerca de mil y un temas, no solo deportivos. Incluso aquellos, entre los que me cuento, a los que el deporte profesional nos importa menos que nada, vibramos con estas páginas porque, como en todos los grandes escritores -y Garci lo es- el tema es lo de menos, lo que nos interesa, lo que nos apasiona, no es su estilo (suponiendo que tal cosa exista), sino su mirada, su distancia, la temperatura y contenido de sus párrafos. Escribía Garci en el 92: «Tampoco sé definir con claridad qué rayos es exactamente eso de que yo siempre deseo que gane Poli a Whitaker, o Arancha a Capriati, pienso que no debe ser malo que me incline por José Luis González en lugar de Aouita. Me considero ciudadano del mundo, pero, caramba, dentro del mundo tengo mis amigos y mis simpatías. Y, por supuesto, cuando mis amigos pierden con justicia, aplaudo a sus rivales, aunque trato de que esas palmas no sean un castigo para ellos». Por párrafos así de sinceros vale la pena hacerse con cualquiera de sus escritos. Por el momento, yo pienso seguir leyendo, al menos, sus próximos treinta libros.