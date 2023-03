Cantaban Los Rodríguez, capitaneados por Andrés Calamaro: «Estoy vencido porque el mundo me hizo así / no puedo cambiar / soy el remedio sin receta y tu amor / mi enfermedad». Esa es una verdad universal, el amor es una enfermedad que todos sufrimos una vez en la vida, aunque hay personas que nunca la han padecido y pobres de ellas. En cambio, hay quienes alcanzan la plenitud cuando están en ese proceso del enamoramiento. El aturdimiento que les produce es tal que pierden la noción del tiempo y del espacio. El amor es capaz de anularnos, consigue que acabemos trastornados, perdidos, sin rumbo, y en el lodo.

Eros desatado, de Bernardo Rafael, libro publicado por la editorial Donbuk, es un tratado sobre el amor. Pero no habla solo del amor carnal o del deseo en forma de pasión, sino que hay otro amor u otros amores tan importantes como este. El poema titulado Soledad es, tal vez, un reflejo de la añoranza del amor: «Sigo sentado en el mismo café, / en el mismo sillón que hace años / mientras sigues pasando delante de mí, / fantasma en la penumbra de la tarde. / Y me invaden los besos que no me has dado, /l as risas que bañan mi sangre, / los recuerdos que no he vivido, / de ojos que nunca me han mirado».

La añoranza, la nostalgia y la melancolía pueblan la poesía de Bernardo, porque la poesía amorosa está repleta de esos sentimientos. Joaquín Sabina lo cantaba en la que, posiblemente para mí, sea su mejor canción, Con la frente marchita: «No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca, jamás, sucedió. Real como la vida misma. Pero es que el amor, como la vida, dura un suspiro». Bernardo lo refleja a la perfección en el poema El aliento de las mariposas: «La vida dura lo que tu nombre en mi boca, / es efímera cuando tu presencia no nota, / es cruel, dolorosa, caprichosa y desleal / y fugaz como el aliento perdido de las mariposas». Y es que eso es el amor, algo efímero que se desvanece en un instante: los momentos que no vives se quedan ahí, pero los que vives permanecen en el recuerdo, que no es más que revivirlo cada vez que lo rememoras.

Eros desatado contiene sesenta y dos poemas en los que Eros se vislumbra en cada verso. Bernardo Rafael ha metido su impronta en cada verso, hay mucho del autor en esta obra. También hay una vertiente social en el libro muy marcada. Bernardo, como el gran humanista que es, denuncia en los poemas situaciones injustas de las que es testigo, como en Una vez dije…: «Una vez dije: ‘ser mujer y no morir en el intento…’ / Pero se sigue muriendo en las mismas aceras, / en las mismas esquinas y en los mismos miedos». Porque eso es la vida, momentos duros y alegres y los sinsabores o las alegrías de ambos.

Bernardo ha escrito un poemario para cantar al mundo lo que siente. Esos sentimientos son como la historia de su vida y de lo que la rodea. Plasma de manera muy clara, en una poesía limpia, sin grandes artefactos, todo lo que le acontece. Esta obra es un reflejo de su vida y de la vida en sí, de lo agridulce que es la existencia, de los sinsabores que uno se acaba llevando. Porque nada es plano ni lineal, todo tiene sus altibajos, sus idas y venidas. Porque, en definitiva, lo que salva la vida, lo que nos salva a todos del desastre, es el amor. Como dice Bernardo en el poema No existe el tiempo: «2Sin tiempo y con la tristeza en volandas / solo el amor navega en las aguas, / solo el amor y la muerte que no teme / al tiempo, ni a la melancolía ni a la guitarra.