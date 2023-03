Es difícil llegar a dilucidar si estos tiempos son realmente turbios, o lo son porque lo estamos diciendo constantemente (o por ambas cosas). Sea como sea, todo ello acaba construyendo un estado mental que se proyecta en numerosas obras musicales. La percepción de un ambiente enrarecido se manifiesta, sí, en este nuevo disco de Yo La Tengo, de título elocuente. «Este mundo estúpido / me está matando / Este mundo estúpido / es todo lo que tenemos», canta Ira Kaplan con peligrosa suavidad, casi sepultado por la tormenta eléctrica. Es el 17º álbum de Yo La Tengo y se diría que, a estas alturas de su carrera, expresa una simbiosis de crudeza y emotividad del más extremo refinamiento. Si en There’s a riot goin’ on (2018), la tensión era un reflejo enojado del rampante trumpismo, aquí se advierte una motivación más honda, espiritual incluso. Y, en ciertos momentos, una propensión a los espacios abiertos y a la libertad ejecutiva, con margen para la improvisación instrumental, que no parece muy desligada del ejercicio entre ambient y post-rock que supuso su álbum instrumental de pandemia, We have amnesia sometimes (2020).

La herencia «velvetiana» Son ellos tres, sin productor que medie, tocando mayormente en directo, midiéndose con fuerzas más grandes que ellos y paladeando el embate. Teniéndolas con una angustia existencial y procediendo a domar la electricidad amorosamente. Ahí esta ese tour de force de bienvenida llamado Sinatra Drive breakdown, con sus siete minutos largos de distorsiones y cacofonías velvetianas a cuenta del bulevar sito en su querida localidad natal de Hoboken, New Jersey. Texto catatónico, con vistas al fin de los tiempos, pero cerrando los ojos y librándose al sentimiento: «Veo algo recuperado y perdido otra vez / Tus ojos, tu amor / Hasta que nos rompamos, hasta que nos rompamos». This stupid world nos reserva en adelante una secuencia de canciones que basculan entre la estampida sónica de Fallout, sobre capas enterradas de melodía, y el canto flotante de Georgia Hubley en Aselestine. Las alusiones al paso del tiempo y a la mortalidad se dejan oír enfáticamente en Until it happens, viñeta polirrítmica en la que Kaplan se pone muy explícito: «Prepárate para morir / prepárate mientras haya tiempo». Pero, con todo ello, el grupo suena más apaciguador que apocalíptico, transmitiendo un ánimo reconciliado con el destino y un deleite con sus recursos como músicos. También en Apology letter, suerte de examen de conciencia a cielo abierto, y en la envolvente pieza de cierre, Miles away, donde la voz de Hubley es el bálsamo que nos acompaña hacia la tranquilidad de espíritu. Así es esta versión depurada de Yo La Tengo, adulta y, por ello, más consciente que nunca de la necesidad de disfrutar.