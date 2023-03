En esta vida no todo tiene que ser sesudo, ni tan siquiera formal, para que nuestras ganas de mejorar como personas mediante la lectura sea un camino por el que transitar. Por eso, en ocasiones, dependiendo de mi situación contextual, puedo comprar un libro solo por la portada o solo por el título cuando no conozco al escritor o a la escritora. Sí, es trivial, pero es cierto. De hecho, mi librera de cabecera se extrañó cuando le dije: «Me llevo este: Mindfulness para asesinos». “»¿Estás seguro?» «Claro, 2.500.000 de lectores no pueden estar equivocados». «O sí».

Desde el comienzo de la lectura de un libro, el autor debe darte las claves necesarias para que te pongas en el «modo lector» adecuado. Por eso me gustan las novelas que son coherentes. Y eso ocurre con esta. Karsten Dusse, desde la primera página imprime el estilo y la forma adecuados para crear un personaje y una trama que, situándose en la actualidad en todos los sentidos, cuestione muchos de los aspectos que definen a nuestra sociedad como avanzada, solidaria, ecológica, paritaria, etc., en su uso banal y productivo, siempre bajo el prisma del humor. Mindfulness para asesinos (Espasa, 2023) no es ningún alegato (eso podría entenderse después); la novela es un despropósito divertido que nos recuerda las comedias de los años cuarenta y cincuenta en la que los espías, los matones y la gente de mal vivir se mostraban, a pesar de su crudeza, como personajes casi infantiles. Ese es el tono de la obra, y quizá su acierto, al hacer del humor el vehículo estilístico. Y fue una buena elección, para mi viaje en avión de ida y vuelta a Sevilla, para un congreso sobre el humor verbal, con escalas en Madrid. La novela está contada en primera persona por Björn, un gran abogado, de unos cuarenta años que tiene una vida acomodada con su mujer y con su hija pequeña en una ciudad de Alemania. Eso sí, su principal cliente es un importante gánster de la zona. Aparentemente lo tiene todo para ser feliz. Pero su mujer no lo ve así: «En suma, nos iba como a tantas otras familias jóvenes de triunfadores: de pena» (p.13). Así que, para salvar su matrimonio y recuperar al joven equilibrado que fue su marido, le hace asistir a un curso individualizado de mindfulness. Y, a pesar de sus reticencias, lo realizará: «De haberle dicho a mi mujer en algún momento que a mí también me habría gustado recuperar el cuerpo del que me enamoré hace diez años, nuestro matrimonio habría terminado en ese mismo instante. Y con toda la razón» (p.9-10). Y a Björn le irá muy bien, tan bien que cambiará toda su percepción de las cosas. La novela se estructura en 37 capítulos con una alta dosis de legibilidad, escritos con mucha sencillez y eficacia comprensiva. Tiene como guía la supuesta obra «Desacelerar en el carril de adelantamiento: mindfulness para ejecutivos» de su gurú, Joschka Breitner. Cada capítulo empieza con una enseñanza de mindfulness de ese libro, que se convierte en el leitmotiv de su acción narrativa. Y sí, se comenten asesinatos por obra y gracia del mindfulness y muchas más tropelías nada éticas, pero que, dado el tipo de personas malvadas que son, parece que hasta puedan ser admisibles. La doble moral siempre está presente en la obra. En este sentido, es memorable la caracterización caricaturesca de los hípsters dueños de una empresa de confección de zapatos. Y todo ello con humor, con mucho humor verbal, mediante la técnica de crear incongruencias en el discurso y que, en la resolución por parte del lector, siempre se esboza una amplia sonrisa: «Esta plataforma, creativos como son los funcionarios, se llamaba Guardería Online y Central de Madres de Dia. Abreviatura de KOTZ» (p. 189-190), sabiendo que, en alemán, lengua original de la obra, Kotzen significa vomitar. Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque es una buena forma de pasar un tiempo disfrutando de una lectura cargada de humor, con la suficiente transcendencia social para que no sea un simple producto de divertimento. Y porque es un ejemplo, de que crear una buena novela es resultado de crear un mundo posible y saber ser coherente con lo que se escribe.