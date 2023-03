Pasa la vida

Cuando un poeta saca una obra al mercado, parece que todo se paraliza. Podríamos definir la poesía como la madre de todas las artes, porque no es más que utilizar la abstracción para nombrar las cosas. Algunos pensarán que me equivoco, que hay otras artes que, sin palabras, también alcanzan esto, pero yo les pregunto: ¿acaso la pintura no deja de ser poesía en imagen? Estos conceptos darían para un largo debate, y posiblemente este no sea el medio, ya que no se me puede rebatir. Nos emplazaremos a discutirlo en otro momento más propicio.

Retrato robot, de Ramón Andreu, publicado por Smiling ape ediciones, es un poemario reflexivo pero, a su vez, irónico, como toda la obra de Ramón. Andreu parte de una fotografía para mirar el pasado, sin cierta nostalgia, pero con esa guasa gaditana que porta sobre sus hombros. El poema que abre el libro a modo de prólogo, En un restaurante chino con vistas al peñón de Gibraltar, Junio de 2015, así lo indica: «Hace ya muchos años / de esa fotografía / donde no me reconozco. // Desnutrido de sueños, / sin poemas, / simulando ser otro/ y al mismo tiempo, / no siendo nadie. // En aquel momento / no pude encajar en mi cara / la máscara perfecta /-digamos disfraz de oficinista, / por ejemplo / para desaparecer, / ser sombra, / escapar de mí, / escapar del todo». El recuerdo le sirve a Ramón para saber cuál es su punto de partida. El título ya lo indica, Retrato robot, como una reconstrucción de su personalidad o de su persona para poder ser identificado. Ramón busca la identidad en cada poemario, la suya y la colectiva. La falta de identidad es, posiblemente, el corpus de la poética de Andreu. El autor de esta obra se busca en los recuerdos familiares, retratos de un pasado lejano que fue. En el poema Disfraz de payaso podemos vislumbrar esto: «Me recuerdo / disfrazado de payaso. / Tendría cuatro o cinco años, / rodeado de gente / en medio de la plaza, / era carnavales.// La cara pintada. / Traje rojo, camisa blanca, /p eluca rubia, pajarita, /s ombrero negro, sonriendo. // El poeta disfrazado de payaso. / El payaso disfrazado de poeta». A pesar de la guasa gaditana hay cierto regusto amargo en la poesía de Ramón. La melancolía es parte de su sello, algo difusa, sin alcanzar un pesimismo acuciante, pero sí un residuo del mismo. En Retrato robot alcanza el poeta la madurez y ya consigue una voz reconocible. La poesía de Andreu ya tiene su sello. Retrato robot se encuentra dividido en ocho partes reconocibles: prólogo, memoria, reflejo, mística (por encargo), transfiguración, metamorfosis, díptico pandémico y epílogo. Conforman un todo que construye un poemario sólido y expansivo. Ramón te lleva con sus versos al alma humana. Podemos apreciar que sus problemas o sus desvelos son comunes a todos los humanos. Como nos indica el poema La metamorfosis de Kafka (pero al revés): «De escarabajo a hombre. / De hijo a padre. / De cobarde a poeta./ / Ante los despojos / de lo que nunca fui, / de lo que soy,/ escarabajo, hijo, cobarde,/ / solo me queda / esa extraña mezcla / de miedo y esperanza, /s oñando con un futuro incierto, / hombre, padre, poeta, / sin derrotas ni máscarasR. Ramón Andreu ha alcanzado su voz, su poética. En sus versos analiza lo que le rodea con el prisma del niño que fue. Con Retrato robot ha dado un salto cualitativo en su poesía. Creo que él mismo necesitaba escribir y publicar este libro, desempolvar el pasado y así avanzar en su obra, porque todo lo que nos sucede a lo largo de los años acaba formando las partes que nos reconstruyen. Los últimos versos en forma de epílogo, en un poema titulado La autómata de Hopper, así lo demuestran: «Intento de poema frustrado, / que dibuja / como nunca / el reflejo del poeta / que dibuja / como nunca / este retrato robot».