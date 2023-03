Podríamos pensar que todas las estrellas musicales estadounidenses lo son también en España, pero hay excepciones matizables, artistas muy grandes allí que son más bien ninguneados aquí, como el señor Willie Nelson. Aunque entre nosotros suele ser evocado como aquel cowboy que grabó un dueto con Julio Iglesias, lo cierto es que estamos ante una figura de leyenda y un peso pesado del country que, atención, se muestra tan campante grabando discos a razón anual sin que parezca impresionarle la galopante inminencia de su 90º aniversario, que celebrará el 29 de abril.

Álbumes que no son bagatelas, hay que decir, como el saludable A beautiful time, que publicó la pasada primavera (compendio de temas originales y adaptaciones de Cohen o Lennon-McCartney, Grammy 2023 al mejor disco de country) y el que vio la luz la pasada semana, I don’t know a thing about love, modesto título para acoger un homenaje al insigne trovador Harlan Howard (1927-2002). Un autor de productividad estajanovista (se le atribuyen unas 4.000 composiciones) que se anotó continuos hits en las listas country de los años 60 y que siempre ha sido apreciado por los grandes del ramo: Buck Owens y Waylon Jennings le dedicaron álbumes enteros y sus temas fetiche han sido objeto de toda clase de adaptaciones.

Como Busted, grabado en 1963 por Ray Charles y por Johnny Cash. Este lamento fatalista con cadencia blues y de un probo ciudadano castigado por la economía («el algodón ha bajado a un cuarto de libra», «tengo una vaca que se secó y una gallina que no pone») es uno de los números que desfilan por este sentido tribute album, en el que Nelson cierra filas con la sonoridad de su vida.

Hablamos de esa tradición de Nashville, embellecida si hace falta (no faltan aquí los adornos de órgano y steel guitar, y los hermosos coros de Melonie Cannon), pero muy ajustada a la naturaleza sencilla y emotiva de las composiciones, y a sus relatos crudos a corazón abierto. A Harlan Howard se le atribuye una lapidaria definición del country que ha hecho historia: «Tres acordes y la verdad».

Y ahí está ese carrusel de tonadas con alma, al que la voz curtida de Nelson rinde honores con sentimiento, del baladismo de The chokin kind al trote de Tiger by the tail y la melancolía tocada por la armónica de Beautiful Annabel Lee. Álbum distendido y confortable, difícilmente reparará la desatención del artista en España (donde el country nunca ha llegado a calar), pero previsiblemente será recibido con deleite en su país, donde le preparan diversos fastos con ocasión de ese rotundo cumpleaños: sendos conciertos de tributo en el Hollywood Bowl, con colegas como Neil Young, Beck o Norah Jones, y una serie documental, Willie Nelson & Family, que se estrenó en la reciente edición del festival Sundance.