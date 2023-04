Pepe Piqueras, profe, pintor y amigo

Este vilero de adopción nacido en un pueblo de bello nombre allá por la Mancha, Pétrola, lugar por el que no pasó don Quijote ni siquiera para ver anidar a los flamencos en su famosa laguna salada, decía, ha ido recorriendo media España dando clases y exponiendo sus pinturas hasta que, un buen día, decidió quedarse junto al mar. Su vida, tranquila y relajada en un lugar amable y alejado del mundanal ruido, junto a Feli, hijos, nietos y hasta un perro, es lo más bucólico y sosegado que se puedan imaginar y tan solo comparable a los días tranquilos de Gerald Durrell y su familia en la isla paradisíaca y jónica de Corfú.

La primera vez que tuve ocasión de trabajar con él fue con motivo de una magna exposición organizada por la antigua CAM, Los años jóvenes, Puedo decir sin que suene a exageración (por lo menos no mucha) que el grupo construyó uno de los catálogos más atractivos que recuerdo, que disfrutó enormemente con la tarea que nos encomendamos y donde la diversión corrió pareja al esfuerzo. A gran parte de nosotros nos bailaba continuamente el son del twist de Chubby Checker en nuestros cerebros de profes que íbamos para mayores y soñábamos que la Julie Christie ganadora del Oscar por Darling, la peli de Schlesinger, se nos insinuaría algún día para que influyéramos en su ascenso social. Allí, Pepe era el autor más importante de todos nosotros porque siempre ponía el contrapunto al trabajo, digamos la intensa y tranquila coloración con la que dota sus cuadros, en aquel conglomerado heterogéneo que debía trazar la historia cultural de los sesenta en España. El país de Matilde, Perico y Periquín o de Carrusel Deportivo. Y de Bonanza, Escala en Hi-Fi o Los vengadores (casi nada la Diana Rigg).

Volví a trabajar de nuevo con Pepe en la gran muestra que sobre Arcadi Blasco y su obra se promovió desde la Universidad de Alicante. Él, como uno de los coordinadores de aquel merecido homenaje al artista de Mutxamel, pidió mi colaboración sobre la persona del, también, amigo escultor y ceramista. Con Pepe, todo resultó sencillo y, a pesar de los problemas que supuso ordenar y catalogar la exposición el resultado fue excelente y dio lugar a la, con toda probabilidad, antológica de la obra de Arcadi más grande jamás expuesta.

La amistad con Pepe Piqueras se fue fraguando con el paso del tiempo y, poco a poco, tras algún arroz que otro de magro y verduras, eso sí, fuimos haciéndonos confidencias literarias y artísticas. Un servidor le ofrecía trabajar en el número de Canelobre dedicado a Germán Bernácer para que nos ilustrara sobre las andanzas del pintor Varela por la montaña alicantina, mientras él correspondía haciendo lo propio con el Canelobre del Diseño para que le contase cómo Alicante, la Casa de la Primavera, cambió de sopetón clima por paisaje. A mis fotografías de amaneceres rojos sobre el Mediterráneo del Palmeral, él contraatacaba con fotos inverosímiles de las plantas que flotaban al libre albedrío en su Paradís vilero. Mientras un servidor le pontificaba sobre viajes y viajeros, él me mostraba sus obras y las razonaba, aunque nunca conseguí que me regalara ninguna, ni una sola. Eran cuadros que mostraban como aquel profesor de Arte y Diseño de la UA se había liberado de las enseñanzas académicas que le habían llevado a conseguir la máxima calificación en la Universidad Autónoma madrileña con un muestrario de libertad gestual que resaltaba sobre la intensa policromía con la que dota a sus pinturas y grabados.

Bien. De lo que se trataba en este texto no era contar las batallitas del abuelo Cebolleta en que me he convertido en un abrir y cerrar de ojos, sino de hablarles un poco sobre la última exposición de Piqueras en la Vila, El color y el silencio, título bien expresivo y que se podrá ver y rever durante la primavera y el verano en el Vilamuseu de la Vila Joiosa, ciudad en la que Pepe y familia residen desde hace mucho, mucho tiempo y en la que se fraguó su estrecha amistad con Llorenç Pizá, artista que nos dejó hace tiempo y con el que formaron un tándem imprescindible, a lo Ortega y Gasset.

Cuando ustedes, amables lectores, lleguen al lugar podrán comprobar los dos grandes apartados en que el artista ha dividido su cuasi antológica: «Retratos imaginarios» (que él llama «Conversaciones») y «Paisajes interiores» (que insinúa como «Atmósferas de silencio»). Un total de más de cincuenta obras de todo tipo y condición, pero siempre abiertas a despertar sus emociones.

Y, si por acaso, algunos de los dibujos, grabados o pinturas les recuerdan a aquel artista mágico llamado Paul Klee, tampoco hace falta que se sorprendan mucho. La obra de Piqueras no es nada fácil, como la del artista suizo. Y es que parafraseando al historiador del arte Pierre Courthion, experto en el aduanero Rousseau, que ya es, y autor de las célebres conversaciones con Matisse allá a comienzos de los años cuarenta, en la obra de Piqueras no se halla ninguno de los lugares comunes de la pintura, como no hay en ella nada de lo ya plenamente expresado, sino de lo ya visto. En fin, con esta exposición, suma de gran parte de su trabajo, de su muy interesante etapa creativa, José Piqueras Moreno, albaceteño de cuna y vilero por convicción, puede exclamar con aquel gran maestro suizo que fue profesor en el Bauhaus: «¡Yo y el color ya somos sólo uno». El silencio lo ponen ustedes mientras admiran la muestra.

P.S. ¿Conseguiré con este amable artículo que Piqueras me regale uno de sus espléndidos grabados?