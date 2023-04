En una entrevista, hace unas semanas en el diario INFORMACIÓN, a la pregunta de por qué su última novela era de género, el ganador de dos Premios Pulitzer contestaba que solo hay dos tipos de literatura, la que funciona y la que no funciona. Bien es cierto que esta afirmación puede ser matizada, sin embargo indica el hecho de que las novelas de género sean consideradas obras menores por muchos. Yo, de luego, no lo creo. Y la prueba es El invierno en Lisboa (Planeta, 1987; Booket, 2016) de Antonio Muñoz Molina, ejemplo de lo que es una novela negra, sin ninguna devaluación en su etiqueta de novela.

Con un narrador personaje y testigo en primera persona, nada objetivo, que nos cuenta una historia que no es suya («¡Él tenía una historia y guardaba un revolver!» p. 18) se van desgranando unos hechos que transcurren en forma de espiral donde los finales siempre se confunden con los principios y viceversa. Este narrador habla por cuenta del protagonista, despliega el argumento siempre desde un bar de Madrid o desde un bar de San Sebastián, desde un hotel de Madrid o desde uno de Lisboa, desde una casa de Berlín o desde una de Lisboa, siempre con una ambientación que recrea lo abigarrado de la atmósfera de un bar de copas, de jazz y de noche: «El abuso de la soledad y de la cerveza helada me conducía a iluminaciones arbitrarias» (p.13); sensación que se proyecta hacia los personajes, los cuales se muestran encerrados y atrapados en un espacio temporal del que no conocemos el pasado, aunque sí se pueda adivinar su no proyección de futuro.

Esta novela está anclada en mi biografía literaria en uno de esos momentos en los que la novela negra era todo un divertimento, pues a finales de los ochenta la política y la revisión de la guerra civil española eran los temas constantes en el ambiente cultural de la España de ese momento, por lo que una historia como esta, con todos los ingredientes del género me sorprendió y reconozco que, pasados los años, la revisito, llamado siempre por la metáfora del título.

La historia es la de Biralbo, un músico de jazz que se enamora de Lucrecia, casada con un americano contrabandista de obras de arte, con la sustracción de un cuadro de Cézanne en la trama. Pero, como sucede en este tipo de obras, el núcleo central no es otro que el amor imposible, ese que no se explica, en el que los personajes no parecen tener ningún pasado ni, por supuesto, ningún futuro y en el que su relación no puede tener ninguna explicación. Todo es recordado desde un presente envuelto, como todo lo importante de la novela, en el humo del tabaco, en el jazz, en la noche, en el hampa más tradicional de traficantes de arte con secuaces violentos durante 20 capítulos en los que, desde el presente, se nos cuenta dos momentos del pasado, aquel en el que el narrador conoció a Biralbo y otro tres años más tarde, con el trasunto del presunto robo, perfectamente integrados en el desarrollo narrativo de la obra.

A mí me gustan estas historias negras sin grises, precisamente porque es en las que estoy más fuera de la trama, en las que no me identifico con nada ni con nadie y puedo disfrutar de la distancia que se establece entre lo escrito por el autor y lo leído por mí, pero siempre con el valor de verdad. Es una experiencia que siempre agradezco pues me gusta disfrutar de ese extrañamiento lingüístico forzado y exigido por el género, pero que alcanza unas dosis muy altas de literariedad, con el que Muñoz Molina escribe esta novela.

Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque es un símbolo múltiple de la literatura española, en primer lugar, porque es una obra clave en la trayectoria de un autor que es piedra angular de la escritura en España; porque es una novela negra en toda su extensión, y más en estos momentos en que todo es fluido; y porque, y siempre es lo más importante, se disfruta del placer de leer algo coherente, honrado y de género, de género negro sobre negro.