En un extraño coqueteo con el destino, Depeche Mode había acordado que su nuevo álbum llevaría por título Memento mori cuando un hecho trágico vino a dar más sentido a la jugada: el 22 de mayo de 2022, Andy Fletcher, miembro original del grupo, fallecía súbitamente, a los 60 años, a causa de una disección aórtica. El trío se convertía así en un dúo, pero eso no le impidió seguir adelante y entregar ahora una obra notable sobre la que flota la figura de la guadaña, no tanto a título recreativo sino con vivida veracidad.

Aunque Fletcher representaba, con su parada de teclados, el sustento tecnológico y la inquietud sónica de la arquitectura depeche, Dave Gahan y Martin Gore se las han apañado para cubrir el vacío tirando de otros cómplices (el ya conocido James Ford, la debutante Marta Salogni). El fruto es un álbum muy identificable en el que han logrado transmitir calidez a través de la textura industrial. «Recuerda que morirás», eso dice el título en latín, es la frase que el siervo dispensó al general romano para que fuera consciente de los límites de su grandeza, si bien el disco no va tanto de relamerse en la estética funeraria con un ánimo gótico, sino de apurar la fugacidad de los días.

Puede percibirse la humildad entre líneas, pero sobre todo una pulsión de intimidad y un ánimo de buscar en tu interior la fortaleza y la serenidad. Hacia ahí va el pórtico del álbum, My cosmos is mine, suerte de vals turbio manejado por un Gahan de voz grave, disipando los fantasmas (la guerra, el miedo, la lluvia, el dolor) sobre una monocorde base maquinal. Las esencias de Depeche Mode despiertan para dar juego a Wagging tongue, con su tensión entre una melodía majestuosa y un fondo heredero del krautrock, y el imperativo Ghosts again, tema alumbrado semanas atrás y que resulta ser el single más celebrado del grupo en lo que llevamos de siglo.

Los créditos de esta pieza presentan la coautoría (sin precedentes) de Richard Butler, el cantante de Psychedelic Furs, y la alianza se adivina fructífera observando las otras tres canciones con su firma: Don’t say you love me, un blues espectral que haría feliz a Scott Walker, la robótica My favourite stranger y la dinámica con gancho de Caroline’s monkey. Y Gore se luce, como autor y cantante, en Soul with me, cual crooner avistando el crepúsculo de los días: «Estoy listo para las páginas finales / Doy un beso de despedida a mis jaulas terrenales / Subo las escaleras doradas».

Material que, trenzado con el imperativo toque dark con alquimia Kraftwerk de People are good, el recogimiento de Always you o el tempo al alza, para bailar meditando, de Never let me go, permiten a Depeche Mode afrontar con el ánimo recompuesto y la cabeza alta esa gira que les llevará al Primavera Sound.