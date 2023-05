El otro día, en los encuentros que organiza el escritor y profesor Ignacio Fernández Perandones en el IES La Asunción de Elche, donde cada mes va un escritor o escritora, tratando de desentrañar la poética de Ángeles Campello (An Yi), intentamos dar con la clave de lo que es la mística en la literatura. Después de diversas opiniones alcanzamos a definir que era la búsqueda de la verdad. Machado afirmaba que había una verdad universal y que no existía la verdad individual, por esta razón la poesía es un misterio que hay que desentrañar. Todavía existen expendedores y expendedoras de carnets de lo que es o no la acción poética: creen que su verdad individual prevalece por encima de la colectiva.

Al encuentro de no sabemos qué cosa, de Santiago Úbeda Cuadrado, volumen publicado por la editorial madrileña El sastre de Apollinaire con prólogo de Ramiro Guardia, ahonda en esa búsqueda de la verdad. La obra se abre con un poema titulado Road poem que es toda una declaración de intenciones: «Me dedicaré a pensar que escribo, me decía. / La satisfacción frente a nosotros / del poema terminado, perfecto. / ¿Y la alegría del proceso, a veces? / Me dedicaré mejor a observar, / me juré a mí mismo después, sin demasiada convicción / observar sin expectativas como quien sólo viviera / o sólo viera y sintiera y no pensara / o pensara acaso sin la certeza de estar pensando / de pensar en todo casi sin la pesada carga de las conclusiones…» La poética de Santiago Úbeda, a pesar de ser cotidiana, contiene una profundidad en su discurso que nos lleva hacia los temas universales de la poesía. En el poema titulado Día de baja laboral hace uso de la segunda persona, que, como a Gil de Biedma, le ayuda a perfilar un retrato de lo que le acontece: «He venido a verte Alejandra y te ha pillado de improviso. / Como no tienes nada para beber, bajáis a un bar que hay cerca de tu casa. / Empezáis en la barra, Alejandra con una cerveza y tú con el ron. / Conversáis sobre las últimas lecturas, / sobre el aburrimiento cósmico de las clases magistrales, / sobre el trabajo, esa epidemia insoslayable, / sobre la sombra del humo, también, en definitiva». El discurso de Santiago está escondido en los instantes, en esas pequeñas cosas que, entre todas, conforman su universo, un mundo expandido hacia lo universal partiendo de lo local. Al encuentro de no sabemos qué cosa está dividido en cuatro partes diferenciadas: En un lugar del camino, Encuentros (y desencuentros), Trascendencias y Algunas conclusiones. En el prólogo, Ramiro Guardia nos dice: «Podríamos decir que el protagonista, en sentido marxista, está alienado, >, respecto de su entorno que le resulta despreciable y cargado de hastío. Estamos ante una obra, en parte, de denuncia social ante lo que nos sucede. Porque la presión social es una lacra que muy bien refleja Santiago en su obra: cómo acabamos siendo lo que los demás quieren que seamos es la máxima de esa alienación». Cierra Úbeda Cuadrado la obra con un poema titulado Pocas veces las cosas son como uno las imagina: «Pocas veces las cosas son como uno las imagina. / Pocas veces las cosas son como uno las ha imaginado; / y aún cuando coinciden, no son exactamente iguales. / Es uno mismo quien cree imaginar que las cosas coinciden, / quien imagina incluso que coinciden. // Lo real y lo imaginado fundiéndose en la imaginación de uno, / en el ilimitado fondo de la imaginación de uno». Este poema resume ese sentido de la verdad, como la búsqueda que hace cada escritor, cada poeta, en su obra. Ni toda la narración es ficción ni toda la poesía contiene toda la verdad. Todo son pinceladas del prisma de cada uno.