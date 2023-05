Harper, el padre de Lucia Holley, ha matado por accidente al amante de su nieta. Él no lo sabe -tan solo lo empujó y cayó al mar desde un embarcadero- y es Lucia la que debe hacer de todo por proteger a los suyos. Los chantajes, las amenazas y hasta el empeño de joyas pasan a formar parte de su día a día. Pero que una mujer, una madre de familia con su marido en el frente, se haga cargo de todo esto es más complicado de lo que puede parecer en un primer momento.

Un buen día, mientras desayuna con su padre, su hijo y su hija, les comenta que esa mañana tiene que ir a Nueva York a realizar una serie de gestiones. Sin saber muy bien cómo ni por qué, su padre se ofrece a hacerlas por ella, su hijo se empeña en ir a recogerla a la estación de tren a su vuelta y su hija se apunta al plan porque quiere ir de compras. «La rabia nubló su mente durante todo el trayecto a la estación. ¡Santo Dios! ¿Es que no puedo ir a la ciudad sin que se arme un alboroto? No soy una niña y tampoco soy idiota. Ni soy una esclava. Puedo ir a Nueva York cuando me apetezca y no voy a permitir que mis propios hijos me interroguen. Deberían confiar en mí, y también papá. Confiar plenamente».

Lucia Holley es la protagonista de La pared vacía de Elisabeth Sanxay Holding (Lumen, 2006), una novela publicada por primera vez en 1947 en la que la narradora nos ofrece un retrato crudo y sin paños calientes de la sociedad norteamericana en plena Segunda Guerra Mundial. No solo el precio del combustible estaba por las nubes y cada familia debía cultivar huertos de la victoria en sus jardines para poder alimentar a los suyos. También tenemos a Sibyl, una sirvienta negra, que le pide a Lucia que sea ella quien vaya a comprar pollo, porque sabe que debido al color de su piel el carnicero no la tratará tan bien como a su señora. Y a la propia Lucia, escribiendo cada noche a un marido al que hace tres años que no ve por la guerra y con el que tan solo mantiene un matrimonio por correspondencia.

La protagonista de La pared vacía es una convergencia del prototipo de mala madre con las teorías de Virginia Woolf acerca de la importancia de poseer Una habitación propia. Nos encontramos ante una mujer que saca adelante su hogar y su familia y que, a pesar de ello, no logra ganarse la confianza de quienes deberían apoyarla sin condiciones. La falta de intimidad la infantiliza hasta el punto de perder su identidad para existir tan solo en función de quienes la rodean. Algo que, por desgracia, no ha cambiado tanto como debería.