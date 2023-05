Llevaba semanas que, cada vez que subía las escaleras de la Biblioteca Alberto Navarro en Elda, la veía en el panel expositor. El dálmata, desde la portada de la novela, me miraba con nula seducción. Y así bastante tiempo, hasta que hace un par de semanas lo vencí al llevármela para casa y leerla. Y luego me dio pena el dálmata. Mucha pena; pero no tanta como el teckel del primer capítulo, el cual es asesinado junto a su amo por una psicópata profesional, Mathilde, protagonista de la novela, para mí ya uno de los personajes más indeseables: «no existe el crimen limpio, pero algunos huelen a odio más que otros» (p.35). (Y, por supuesto, aunque Gilda, mi medio teckel, siempre está tumbada en el sofá conmigo mientras leo, no le conté nada sobre sus congéneres novelísticos).

La gran serpiente (Salamandra, 2022) de Pierre Lemaitre es una novela de género negro en la que casi todos los elementos del género al que pertenece se construyen elevados a la máxima potencia. Es una obra sin detectives, con un cuerpo de policía parisino, que no está en sus mejores momentos, y al que se retrata con ciertos toques racistas (p.342), machistas y homófobos (p.244). Mathilde es una mujer de 63 años, en esa edad que no implica desafíos (p.277), entrada en carnes, presumida, con una hija casada, viuda de médico, heroína de la resistencia, y siempre acompañada de su perro, Ludo, un dálmata de un año. Le gustan los perros, pero odia a los niños (p.22). Es una asesina a sueldo de una potente organización desde hace más de treinta años, que parece odiar a todo el mundo, salvo a su jefe, Henri. En su actuación todo lo expresa mediante un constante diálogo consigo misma, en segunda persona. Con esta voz narrativa, mediante el sarcasmo, en unas ocasiones, y, en otras, mediante pensamientos casi amorosos o poéticos, muestra toda su realidad, pasada y actual, siempre deslindado lo que quisiera hacer de lo que hace. Ahora bien, esa actividad mental contrasta sobremanera con sus actuaciones, poco reflexivas y muy trepidantes, comparables a las mostradas en otras novelas de Lemaitre, o a ciertas escenas de las películas de Tarantino rodadas tiempo después, pues, como el mismo autor declara en el prólogo, esta obra fue su primera novela y la escribió en 1987, pero que no se publicó hasta 2021 en Francia. Mediante una estructura lineal, delimitada por capítulos que se corresponden con lo que sucede en cada día, y dos momentos temporales concretos, mayo y septiembre de un mismo año, asistimos a la caída en desgracia de Mathilde por los pequeños errores que comete en sus actuaciones profesionales. Esto origina una persecución en dos direcciones entre ella y su jefe, Henri, en la que solo puede quedar uno. Técnicamente destaca la configuración de un narrador omnisciente que opina, valora y juzga, con una redacción completamente actualizada mediante el empleo del presente y con una visión eminentemente cinematográfica, ya que imprime un ritmo continuado y siempre en ascenso, sin tregua diría yo, hasta el final, pues Lemaitre nunca se apiada del lector, siempre con una coherencia excelente sin apartarse de la única trama que configura y sin conceder ni un ápice de naturalismo al comportamiento de Mathilde. Eso sí, sin perder ocasión de mostrarse crítico con el sistema social francés sin ningún tipo de discurso argumentativo, como sucede con el maltrato a las mujeres («respecto a las que nunca se hace nada salvo estadísticas». p.293); y con la inmigración, siempre con ese toque irónico que impregna la novela («bloques de viviendas reconocibles […] por una densidad de población inmigrante que permite a los demás barrios no sentirse invadidos. En fin, un rincón de Francia de lo más normal, vaya», p.105). Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque es puro poder narrativo, en donde el contar es placer de lector, sin nada baladí; porque se regocija en la malicia como elemento narrativo y eso, si se hace bien como en este caso, gusta mucho al lector adecuado y es garantía de éxito, aunque el talento de matar sea tan cruel. Eso sí, a Gilda, ni una palabra.