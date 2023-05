El abad Arnaud Amaury, legado del Papa Inocencio III, sitió durante meses la ciudad francesa de Béziers, cercana a los Pirineos, cuyas autoridades profesaban el catarismo. Esta secta cristiana había sido declarada herética, y quienes la combatían eran considerados cruzados, como los que iban a Tierra Santa. Cuando finalmente las tropas papales tomaron la ciudad, el capitán al mando le preguntó que hacía con los habitantes, pues sin duda habría buenos cristianos entre ellos. El legado papal le ordenó que los matara a todos: «Dios ya reconocerá a los suyos», le dijo, como es fama.

En España es costumbre la tapa, eso con lo que tapaban el vino para que no entraran moscas a la hora del almuerzo o del vermú, o con lo que se tapaban los efectos del vino, que las dos interpretaciones circulan. Hay una tercera: la tapa consistía (y consiste) casi siempre en carne de cerdo, frita, asada, curada o en embutido, y el acto público de comerla era una prueba de limpieza de sangre o de conversión efectiva. Así que la tapa destapa, digamos. Lo mismo que los jamones puestos a secar a la vista de todos. Ya lo dice el refrán, «Más judíos hizo cristianos el tocino y el jamón que la Santa Inquisición», aunque como alabanza gastronómica del cerdo queda un tanto cínica, porque entonces uno no podía alegar que era vegano o que tenía alto el colesterol.

Los nazis le dieron una pátina entre más administrativa y más persuasiva a ese brete del tener que discriminar entre los míos y los malos, que Inocencio III y sus cruzados delegaban en una instancia superior infalible y los inquisidores en el espionaje de la tapa. Goebbels quería demostrar que el judío alemán, próspero y a menudo culto, escondía bajo su máscara de europeo civilizado a una bestia del Este, por eso comenzó a rodar en 1942 un film que presentaba a esos judíos asiáticos en su salsa: barbas hasídicas y levitas, operaciones de usura, rituales sangrientos. Pero eran imágenes cuidadosamente planificadas en el Gueto de Varsovia, en condiciones de hacinamiento y miseria: como si ese fuera su ambiente natural.

El doctor Vallejo-Nágera, también llamado el Mengele español, se inspiró en el Instituto de la Herencia Ancestral Alemana fundado por Himmler en 1935 para su propio proyecto de «Eugensia de la Hispanidad». Estaba persuadido de «la inferioridad mental de los partidarios de la igualdad social y política o desafectos», y por tanto de que existía un «gen rojo» que convertía a sus portadores en psicópatas antisociales. La cuestión es que seleccionaba a los sujetos clínicos para sus mediciones antropométricas y encuestas de entre prisioneros de las Brigadas Internacionales y presas republicanas, muchas de ellas a la espera de ejecución: no disponía de un grupo de control de sujetos cualesquiera (buenos españoles, se entiende) sometidos a los mismos experimentos, para encontrar la diferencia específica. No obstante, era partidario de un compromiso entre el geneticismo y el conductismo: había una esperanza para los hijos de esos degenerados mediante la crianza en un ambiente adecuado. Por eso fue partidario de apartar a los hijos pequeños de sus madres y darlos en adopción a esos buenos españoles que podrían enderezarlos.

Los jemeres rojos, por su parte, no tuvieron tanta paciencia ni fe en la ciencia, y exterminaron a dos millones de camboyanos bajo la acusación de traición a la revolución, no sin antes sacarles una foto. El disparo de la cámara era la sentencia de muerte, luego venían unos trámites: el interrogatorio bajo tortura, la firma de una declaración de culpabilidad, la denuncia de cómplices y el verdugo (lean el ensayo La muerte en los ojos de Vicente Sánchez-Biosca: es escalofriante).

De manera menos expeditiva pero más prolongada en el tiempo, el Gran Timonel remitió a campos de reeducación a millones de chinos para que se curaran de su propensión a la propiedad privada y los placeres de la vida. Los signos evidentes de su desviación eran el gusto por la lectura o la música o la posesión de fotografías. La autoinculpación era también moneda corriente: si el reo confesaba su crimen, aunque fuera bajo tortura, entonces no había más que hablar.

En tiempos del dictador Trujillo hubo en República Dominicana un brutal ataque contra los haitianos que vivían en esa parte de la isla, la Masacre de Perejil. Se llamó así porque los soldados dominicanos llevaban una ramita, y cuando capturaban a un presunto haitiano, le obligaban a decir «perejil». Como en criollo haitiano la j es difícil de pronunciar, esa era la prueba del nueve que necesitaban para la ejecución sumaria.

Que algo a menudo inapreciable a simple vista (la etnia, la nacionalidad) o muy íntimo, privado (la fe, la ideología) alcance dimensiones macroscópicas y pueda ser reconocido o revelado ha sido uno de los sueños húmedos de todos los totalitarismos. En una sociedad abierta y democrática que garantiza el pluralismo y el respeto a la vida privada, la política, la justicia y sus instituciones están precisamente para evitar que el adversario o el discrepante sea concebido como una amenaza que hay que identificar, recluir o en su caso liquidar.

Sin embargo, Foucault nos enseñó que las sociedades democráticas han sustituido la persecución punitiva del dissenter por una más insidiosa autovigilancia: el sujeto libre se disciplina sin que ninguna instancia disciplinaria tenga que ponerse en evidencia. Una vigilancia soft tiñe los protocolos de muchas instituciones sociales, desde la escuela al hospital y desde la fábrica a la oficina: basta que entre la luz e ilumine todos los rincones para que interioricemos la bondad del examen y nos aprestemos a pasarlo con nota. No se busca la expiación, sino la normalización.

…y la transparencia

En las últimas décadas han surgido nuevas formas de vigilancia. Hemos alcanzado un micropoder distribuido de vigilancia sobre los demás (horizontal: interveillance ha sido llamada), gracias a las redes sociales. Aunque sin duda las formas más espectaculares de vigilancia hayan sido de abajo arriba (sous-veillance) según el motto de WikiLeaks: «Privacidad para los débiles, transparencia para los poderosos». Se han aireado los Papeles de Afganistán, los Registros de la Guerra de Irak, el programa de Interrogatorio y detención con las «técnicas de interrogatorio mejorado» de la CIA, el Cablegate con los mensajes cruzados entre cientos de embajadas de EE UU en el mundo y Washington, la Red de Vigilancia Mundial que destapó Edward Snowden en 2014, las turbias operaciones financieras en paraísos fiscales de altos dignatarios (Swissleaks o la lista Falciani, los Panama Papers). Se han puesto boca arriba datos fraudulentos sobre emisiones contaminantes de poderosas empresas automovilísticas, abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, el deporte de élite o el mundo del cine, el trato criminal dispensado a migrantes por administraciones que tienen signados compromisos de respeto a los derechos humanos y leyes de extranjería garantistas, tejemanejes de eméritos que sin duda no merecían ese título…

Pero los efectos de la transparencia son mucho más generalizados y no todos buenos. Se diría que es uno de esos términos que luciría siempre bien impreso en cualquier bandera, escudo, marca, sello, insignia dignos de nuestra confianza. Todos hemos interiorizado que la transparencia no puede hacer mal a nadie, salvo a quien tiene algo que ocultar. Todo el mundo la reclama a los demás y presume de la propia. Se diría que es un estándar de civismo, hasta el punto de que nos parece inconcebible que no figurara antes en constituciones, tratados y declaraciones. Se promulgan leyes de transparencia, se establecen protocolos y normas, se publican rankings, y las administraciones, los países, las empresas y hasta los ciudadanos compiten en esa carrera.

La transparencia se asocia así a la sinceridad, la apertura, la credibilidad, la confianza. Y sin embargo, su misma omnipresencia está llena de sombras. A la transparencia le pasa como al silencio: lo nombras y desaparece. Pues bien, ver la transparencia es una contradicción en sus términos, porque la transparencia es la pura invisibilidad: deberíamos sentir más sus efectos cuanto más ocultara o negara ella su propia existencia. Pero si la transparencia está siempre reclamando los focos sobre sí entonces es inevitable recelar sobre su manufactura, y de ahí viene el tiro por la culata: sospechamos que, una vez se encienden los focos, el lugar donde se toman las decisiones ya se ha desplazado a otro sitio, el documento auténtico ha sido cambiado por uno falsificado, los datos han sido alterados. ¿Quién, obligado a la transparencia, o asumiendo de grado ese «estándar de calidad», transparentaría algo que pudiera comprometerle? ¿Qué podemos esperar de los autoinformes de transparencia? Lo mismo que de las autoinculpaciones bajo tortura: nada.

Esta paradoja fundacional de la transparencia está en el origen de otras muchas que nuestros tiempos han evidenciado con intensidad. Por ejemplo, ¿es posible y deseable una transparencia total? Si todo fuera transparente no podríamos procesarlo y nos paralizaría, como le pasaba a Funes con su memoria prodigiosa. ¿Es por tanto obligatoria una transparencia selectiva (como hacemos con la memoria)? Pero entonces ¿quién decide qué debe ser transparentado? ¿No son los medios de comunicación quienes asumieron ya esa labor de seleccionar aquello que convendría o merecería hacerse público? ¿Es el estadio final de la cruzada por la transparencia una especie de «mediatización» de todo y de todos, que acarreamos siempre ese cristal con cámara y micrófono encendidos a todas horas que llamamos teléfono móvil?

Crece la desconfianza en los medios tradicionales y es ya alarmante la proporción de ciudadanos que evitan conscientemente las noticias, pero lo compensamos al erigirnos cada uno de nosotros en medios transparentes de nosotros mismos, surtiendo de últimas noticias sobre nuestro tema más querido (ese maldito yo) y vigilando compulsivamente las de los demás. La última paradoja de la transparencia es esta: conjugar tanta preocupación por lo que alguna entidad digital oculta y malintencionada puede hacer con nuestros datos y luego ser tan indiligentes a la hora de airearlos sin que nadie nos los pida. Privacidad celosa pero malbaratada. ¿Se imaginan qué podría hacer un régimen de los mencionados en la primera parte de este artículo con los autoinformes de filias y fobias, con los minuciosos datos que hemos ido publicando cada uno alegremente desde comienzos de siglo?