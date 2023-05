Gusten más o gusten menos, si en algo es fácil estar de acuerdo cuando hablamos de dos cineastas a priori tan dispares como Woody Allen y Pedro Almodóvar es que basta con ver un minuto de cualquiera de sus películas para que reconozcamos al instante los personales e intransferibles universos de sus respectivos creadores. Hasta aquellos que no han visto más que una o dos de ellas -o incluso ninguna- saben perfectamente a qué nos referimos si decimos que tal situación o tal casa son «almodovarianas» o que este diálogo o aquel personaje son «de película de Woody Allen». Más aún, son de los pocos -¿quizá los dos únicos?- cineastas a los que hasta quienes jamás verán una de sus películas reconocerían al instante si se los cruzasen por la calle.Y es que con unas filmografías iniciadas hace aproximadamente medio siglo, y con más de setenta películas si sumamos las de uno y otro, pocas trayectorias encontramos en el cine de las últimas décadas tan coherentes y reconocibles como las de este neoyorquino y manchego nacidos en 1935 y 1949 respectivamente.

Uno, que aunque tampoco es tan mayor, ya va cumpliendo sus años, siente por ambos el cariño y la gratitud que se deben a quienes, en ese raro momento de dejar atrás la adolescencia para entrar en algo parecido a la juventud -en mi caso, hablo de hace algo más de veinte años, cuando ambos creadores ya habían parido muchas de sus mejores obras, que forzosamente descubrí con retraso-, me enseñaron con sus películas a amar aún más el cine. Y, como esos amigos no íntimos pero de quienes te alegras de saber cada cierto tiempo, he seguido desde entonces con placer, interés y en ocasiones cierto distanciamiento, las carreras de ambos.

Con los años, aquel deslumbramiento inicial por estos genios (así los considero) se ha ido en parte apagando o matizando, en especial el que sentía hacia Almodóvar. El adulto que hoy soy recuerda y vuelve a ver con enorme cariño Entre tinieblas (1983), La ley del deseo (1987), La flor de mi secreto (1995) y prácticamente el resto de sus películas hasta Todo sobre mi madre (1999), pero poca o ninguna emoción siento al enfrentarme a obras supuestamente más «redondas» como Hable con ella (2002) o La piel que habito (2011), por no hablar de la vergüenza ajena provocada en ciertos momentos de la reciente Madres paralelas, su último estreno hasta la fecha.

Con Woody Allen la relación siempre ha sido, podríamos decir, más fluida, más natural, quizá porque sus películas siempre tienen una pátina de ligereza que evita el afán de trascendencia que tantas veces aqueja a las de Almodóvar (y resultando, paradójicamente, mucho más trascendentes que las de este). Lejos queda el impacto recibido al ver con diecisiete o dieciocho años Annie Hall (1977), y aunque también sigo revisando más a menudo y con más placer su etapa anterior a «mi descubrimiento» (que más o menos se dio, decía, en torno a 1998 o 1999) que la posterior, reconozco que jamás me ha fallado ni he sentido esa total desconexión que me han producido ciertas obras de Almodóvar. En cualquier caso, insisto, jamás he dejado de ver una sola de las películas de ambos, en pantalla grande siempre que me ha sido posible, ni de seguir en general sus trayectorias, esperando con ilusión ese nuevo deslumbramiento que probablemente jamás vuelva a tener lugar.

El caso es que el azar, o lo que sea, ha hecho que con pocas semanas de diferencia me haya vuelto a interesar por la vida y milagros de Woody y Pedro, con motivo de la reciente publicación de Gravedad cero y El último sueño, que no son los títulos de ninguna película, sino de los dos últimos libros firmados por uno y otro.

Sí, libros… y no son ni de lejos los primeros que publican. La relación de Woody Allen y Pedro Almodóvar con la escritura, y con el mundo del libro, es larga y fructífera. No solo han escrito, o coescrito, la totalidad de sus películas, sino que son de los pocos cineastas cuyos guiones hemos podido leer aquí de manera más o menos regular. Entre los ochenta y noventa al menos una decena de los mejores guiones del neoyorquino fueron editados en nuestro país por la editorial Tusquets, primero en aquellos plateados «Cuadernos ínfimos», y luego en la colección «Fábula», la de los característicos puntitos negros. En cuanto a Almodóvar, al menos seis de sus guiones, que yo sepa, han sido editados en formato libro; los dos últimos, además, en preciosas y cuidadas ediciones llenas de fotografías, anotaciones y paratextos.

Antes de El último sueño, y dejando atrás los guiones mencionados, ya habíamos podido disfrutar de la prosa del manchego en dos curiosísimos libros. Uno de ellos, Fuego en las entrañas, con ilustraciones de Mariscal, fue publicado en 1981, cuando Almodóvar era prácticamente un desconocido (hay una asequible reedición de 2013 de Libros del silencio). El otro, mucho más difundido, es Patty Diphusa, libro compuesto por diversos textos escritos entre finales de los setenta y primeros noventa y que, tras una primera edición en 1991, ha conocido sucesivas reediciones y ampliaciones en Anagrama.

El último sueño, editado hace escasas semanas por Reservoir Books, se nos presenta quizá de manera equívoca. En la faja se nos quiere vender como «un autorretrato articulado en doce relatos» y bueno… ni autorretrato (o no del todo), ni necesariamente relatos. El libro es un batiburrillo (y ojo, no lo digo como algo malo… ni tampoco bueno) de textos procedentes de diversas épocas en los que se mezcla pura ficción, más o menos conseguida, con escritos claramente autobiográficos que, en opinión de quien esto escribe, son de lo más interesante del libro. El mayor error, a mi entender, es no indicar más que de una manera poco concreta en el prólogo el año de escritura de estos textos. Solo se nos informa de que algunos, los más antiguos, están escritos entre 1967 y 1970, cuando el futuro cineasta aún no había salido de su pueblo… y se nota. Relatos como «La visita», «La ceremonia del espejo» o «La redención», por citar solo tres, se leen con cierta piadosa condescendencia si imaginamos que su autor es un adolescente con la cabeza sembrada de sueños e ideas. Pero si nos dicen que quien los ha escrito es un prestigioso artista ganador de decenas de premios… lo que nos invade puede acercarse más bien al sonrojo. Pero no seamos demasiado malvados con el bueno de Pedro. Como tantos otros, lo que mejor sabe hacer es hablar de sí mismo, todo un arte que comparte con Woody. Hay que reconocer que cuando más confesional se pone más nos emociona, más nos interesa, más fácilmente le volvemos a perdonar sus delirios. En textos como el que da título al libro o en «Adiós, volcán» consigue emocionarnos al evocar las muertes de dos personas tan queridas para él como fueron su madre, Francisca Caballero, y esa otra madre paralela que fue Chavela Vargas. En «Memoria de un día vacío», quizá mi texto favorito del libro, Almodóvar se sincera y se lamenta de una soledad extrema, consecuencia de una vida dedicada en exclusiva al trabajo, a la creación, en la que no ha sabido otorgar a las relaciones de amistad, a la familia, el peso y la importancia que desde hace ya tantas décadas sí ha depositado en su obra.

Creo que hay que juzgar a los creadores por lo mejor que nos dan, así que me quedo con páginas tan personales y emotivas como estas últimas, y respecto a algunos de los relatos de ficción aquí seleccionados… pues eso, tal vez su único interés resida en haber sido escritos por quien años después sería capaz de ofrecernos maravillas como ¿Qué he hecho yo para merecer esto! o Mujeres al borde un ataque de nervios.

Woody Allen, por su parte, ha hecho desternillarse a varias generaciones con los relatos incluidos en Cómo acabar de una vez por todas con la cultura (1971), Sin plumas (1975), Perfiles (1980) -reunidos en el volumen Cuentos sin plumas- y, más recientemente, Pura anarquía (2007), todos ellos feliz y fácilmente disponibles para el interesado. Su reciente autobiografía, A propósito de nada (Alianza, 2020), ha sido una grata sorpresa para quien esto escribe, aunque es cierto que entristece un poco la desmesurada cantidad de páginas destinadas a defenderse de unas acusaciones de las que los tribunales, aunque no cierta opinión pública, ya le han dado la razón en más de una ocasión.

Y cuando pensábamos que, a sus 87 años, ya lo había dado todo de sí, va y nos sorprende con esta nueva colección de diecinueve relatos absolutamente cómicos titulada Gravedad cero, algunos de ellos inéditos y otros publicados en The New Yorker entre 2008 y 2013. Lo primero que nos llama la atención es la total coherencia que hay entre ellos, y la adhesión sin dobleces a la pura comedia. Si en los últimos, no sé, veinte años, las películas de Allen se han ido decantando hacia una comedia más o menos romántica, más o menos melancólica o sentimental, aquí encontramos unos textos cargados del humor paródico y surrealista de sus inicios. Por entendernos, la mirada o el tono con los que Allen ha escrito estos textos nos recuerdan más a los tiempos de Toma el dinero y corre (1969) o El dormilón (1973) que a Scoop (2006) o Medianoche en París (2011). Si esto es mejor o peor, no lo sé, pero desde luego supone una agradable sorpresa reencontrarse con este Allen deliciosamente extravagante. Es cierto que a veces la enorme cantidad de términos en yidis, los juegos de palabras intraducibles o las referencias culturales tan concretas que nos resultan desconocidas pueden llegar a hacer que nuestra atención se disperse, pero bueno, todos esos factores son partes de un juego al que nos sumamos gustosos tratándose de quien se trata.

Una vez leídos ambos libros, no lo voy a negar, la sensación que se me ha quedado es agridulce… por un lado, no tengo dudas de que literaria y argumentalmente el libro de Woody Allen está mucho más conseguido que el de Almodóvar. Sin embargo, he de reconocer que ha sido el de este último el que, con sus irregularidades e imperfecciones, con mayor avidez he devorado. Quizá el del primero sea un libro con un ritmo mucho más coherente y carente de sorpresas. Con el del segundo, por el contrario, al alternar esos textos espantosamente planos con otros de una profundidad doliente, he podido dialogar, me ha mantenido alerta, a la espera de esos destellos de genio que solo cada cierto tiempo han aflorado.

En fin, que en ambos volúmenes he encontrado lo mejor y lo peor de ambos autores; lo mismo que siento desde hace años con sus películas. En uno, un ritmo continuo, sin sorpresas, perfectamente construido y que me hace sentir cómodo y sonriente de principio a fin. En otro, un collage de contrastes donde conviven la mayor de las inanidades con momentos de una belleza cegadora.

El caso es que, a sus 87 y 73 años, aunque uno ya no espera de ellos grandes obras maestras, ambos siguen en plena forma. En este 2023, si nada lo impide, estrenarán sus nuevos trabajos: Coup de chance y Extraña forma de vida. Y ahí estaremos, reencontrándonos con estos dos viejos amigos a los que tanto debemos…