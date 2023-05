Tres partes muy diferenciadas, narradores diferentes, puntos de vista heterogéneos, estilo sublimado en toda la obra, fragmentarismo, cierto surrealismo, pinceladas góticas, personajes con conciencias y mundos interiores muy complejos, mucha falta de amor… y ¡Mucho amor! Todo ello para configurar una historia sobre la madurez y el destino de la vida, siempre determinados por la infancia perdida y por el contexto de la imaginación y de los acertijos infantiles. Todo bajo el manto del cuento de Andersen, La reina de las nieves, como traslación y analogía de la vida del protagonista que confiere más literariedad, si esto fuera posible, a la novela y, sobre todo, el matiz delicado y profundo de la magia de los cuentos.

Esto (y seguro que mucho más) es lo que el lector encuentra en La reina de las nieves (Anagrama, 1994), cuyo marco temporal es la década de los años setenta del siglo XX, momento en el que la autora comienza la redacción de la novela. Con ella se confirma el hecho de que Carmen Martín Gaite acceda a la categoría de valor seguro de la literatura española del siglo XX y un referente sólido para muchas escritoras posteriores.

Mi historia con esta novela viene desde que Pilar, una integrante del Taller de Escritura Creativa, patrocinado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elda, recomendó el documental de TVE, de la serie Imprescindibles, dedicado a Carmen Martín Gaite llamado La reina de las Nieves. Con el tiempo, lo vi. Y tuve la grata sorpresa de que entre los profesores especialistas que hablaban en él se encontraba Raúl Cremades, compañero y amigo de la Universidad de Málaga (¡Aquella comida de tribunal de tesis en un restaurante chino en medio de un polígono industrial con nuestras compañeras Susana y Ana, con Lidia y con Yiyun Ou cantando en chino! ¡Impagable!). Este documental muestra un estupendo recorrido por la vida literaria y personal de la autora, con especial cuidado en la relación con su hija fallecida («te darás cuenta de que no se sabe cómo actuar, lo disculpa uno todo, pero sin entenderlo» Cap.IX,97), motivo por el cual interrumpió la redacción de La reina de las nieves. Tuvieron que pasar muchos años para afrontar de nuevo su escritura hasta verla publicada (dato revelador para poder comprender tanto el significado, como la forma de la novela). Así que, de nuevo gracias a Ofelia, otra integrante del Taller, quien me prestó el libro, me he puesto con ella. Lectura y amigos, combinación excelente.

Y desde luego que ha sido una semana de buena lectura. No defrauda. Y se entiende el parón en su redacción como he dicho, pues el personaje central, Leonardo Villalba, en primera persona, mediante sus escritos que configuran la segunda parte de la novela, y tras su salida de la cárcel por asuntos de drogas, intenta retomar el sentido de la vida mediante la escritura como instrumento. Intenta entender todo su pasado marcado por sus relaciones con su abuela en la Quinta Blanca y con sus padres, tanto en el pueblo del norte como en Madrid. Intenta explicar los vínculos personales desde la ausencia porque, si entiende su vivir, puede alcanzar su propia salvación personal y, en cierta manera, traspasando las páginas e instalándose en la realidad, la de propia autora.

Se trata, por tanto, de una novela que muestra una profundidad narrativa especial, de lectura lenta, en momentos muy complicada (párrafos que duran páginas; frases largas, muy largas, con índices de subordinación muy complejos), con abundante metaliteratura y también provista de mucha simbología. Podría instalarse en esa narrativa casi experimental de finales de los sesenta y setenta, pero con una concesión al folletín, con ciertos avatares rocambolescos en la trama, y con un cierto realismo sublimado, consecuencia todo ello, seguramente, de la propia formación y de la edad de su autora.

Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque es una manera de acercarse a una redacción magistral, repleta de matices, de ideas, de reflexiones y de máximas; porque es una novela de madurez y de experiencia; porque está la esencia de una autora culmen de la literatura española del siglo XX; y porque, al final, todos debemos librarnos de la Reina de las nieves para poder ser nosotros mismos y, si cabe, felices.