Leer a Murakami es saber que uno se adentra en un mundo particular en el que siempre irá más allá de lo que nos cuenta. Esto es algo mágico que, a quienes entramos, como a Manoli, una de mis libreras de cabecera, quien me sugirió esta lectura, nos fascina, mientras que a los que quedan fuera, casi les repele: la indiferencia aquí no encuentra lugar. Para mí siempre es una buena opción para esos pocos días de vacaciones en abril en los que se persigue el egoísmo del disfrute, instalado en un peculiar y magnífico hotel en Elche.

Un Murakami de 53 años, con una larga trayectoria a sus espaldas como narrador, es el que publica Kafka en la orilla en 2002 (Tusquest 2022). Es una obra de madurez en la que la narración se presenta mucho desde la experiencia y poco desde la experimentación, es decir, él sabe bien qué quiere contar y cómo lo quiere contar. Y es esa experiencia la que nos capta como lectores a lo largo de las más 700 páginas, en donde se aúnan el deseado desenlace, con el disfrute peculiar de la lectura de cada página. La narración gira en torno a dos personajes antagónicos como son Kafka Tamura, un chaval rico de quince años, que abandona su casa, con un gran bagaje literario y que parece vivir una crisis adolescente incluso con desdoble de conciencia («Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma que penetró en ella», p.11); y Satoru Nakata, un viejo, que vive de la ayuda del gobierno y de su familia, que se califica de poco inteligente porque de niño, en 1944, vivió una tragedia inexplicable, cuando unos jóvenes refugiados se desvanecieron durante un corto espacio de tiempo, y solo él adquirió una increíble habilidad: hablar con los gatos, y que, ahora, tiene una misión pendiente. Estas dos líneas narrativas transcurren en paralelo a lo largo de la novela, alternándose en los capítulos y marcadas por distintos puntos narrativos: la primera persona en el devenir de Kafka, y la tercera en la historia de Nakata. El lector va conociendo al resto de personajes: el grupo formado por Kafka Tamura y Oshima y la señora Saeki, y su historia de amor que dará las claves del propio título de la novela, en esa biblioteca increíble en la que trabajarán; y a Nakata, a sus gatos y a Hoshino, un joven veinteañero, encantador, cercano, jovial, populachero, con un gran sentido del humor, contrapunto perfecto para crear una buena pareja literaria. Son personajes de Murakami, cultos o sabios, enteros, profundos, frutos de experiencias vitales de las mismas características, independientemente de la edad que tengan. Ahora bien, en su lectura, hay que tener en cuenta que el universo construido en un Japón real siempre tiene una dimensión trágica que lo eleva a un plano instalado en otro mundo posible. Toda la novela adquiere una dimensión de tragedia griega con temas trascendentales como son el odio al padre, la incomprensión y la falta de querencia ante la ausencia no explicada de una madre, el imaginado incesto, el sexo natural, la necesidad de cumplir una misión de salvación y la admiración y la amistad por encima de todo. Y todo ello oponiendo siempre dos planos, el de la vida interior profunda y el de la nueva simplicidad de las sociedades actuales. Hay una voluntad y una querencia de construir una novela total en la que la idea y el contenido marca la selección de los personajes y de sus acciones, siempre con cierto aire de artificialidad y casi de magia (el caer dormidos, las lluvias de peces, de sanguijuelas, el hablar con los gatos, la búsqueda de la piedra, etc.) que abogan por la construcción de una novela con infinitas posibilidades de lectura. Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque en ella está el Murakami más auténtico, al que medio mundo venera y al que el otro medio reniega; porque siempre es propuesto de forma permanente al Premio Nobel, y que, de momento, ya ha conseguido este año ser un flamante Premio Princesa de Asturias de las Letras. Que no es poco.