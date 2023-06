En una de las opciones del examen de Castellano en la EBAU de este año ha aparecido un fragmento de Entre visillos (Destino, 1958) de Carmen Martín Gaite, novela ganadora del Premio Nadal de 1957. Más de sesenta años después, sigue siendo lectura obligatoria para los estudiantes de 2º de Bachillerato en la Comunidad Valenciana durante los últimos cuatro años. Yo tenía un año más que estos estudiantes cuando la leí por primera vez. Me pareció aburrida y el mensaje me llegó de aquella manera. No la supe entender.

Hace ya cuatro años, en una comida de aquel año de la EBAU, hubo compañeras que afirmaban que tenían muy buen recuerdo de su lectura. Así que pensé en releerla pues, aunque las novelas no cambian, nosotros mucho. Esa misma tarde me dirigí a la librería Compás, en la UA y la compré en edición de bolsillo. Y claro está, el tiempo la puso en su lugar. Y a mí con ella. Esta semana, al volver a salir en las pruebas, la he vuelto a releer, con ese cariño hacia el objeto encontrado.

La autora pertenece a esa llamada generación del 50, con poetas, narradores, ensayistas y dramaturgos, caracterizada por alejarse de postulados preciosistas y por centrarse en la realidad, en palabras de Gil de Biedma: «Señoritos de nacimiento, por mala conciencia escritores de poesía social».

En Entre visillos, Carmen Martín Gaite sigue esa premisa. Presenta las vidas costumbristas y rutinarias de una serie de jóvenes, sobre todo de chicas, en una capital de provincia. Es una de esas novelas en las que, como suele decirse, no pasa nada. Pero claro que pasa. Y mucho. Porque precisamente el regreso de Pablo Klein a la ciudad como profesor, marca el contraste de lo que es la vida que se puede elegir y la vida que te viene impuesta: «[…] volver a mirar con ojos completamente distintos la ciudad en la que había vivido de niño» p.87. Habría, creo, dos claves para los estudiantes de la EBAU: trasladar esa dicotomía a sus propias vidas y entender la existencia de las mujeres jóvenes en la España de los cincuenta. Ejemplo de ello es el propio texto de la prueba: Elvira, tras besarse con Pablo, le dirá: «-Escucha, antes de que vayas. [..] Dirás que soy una fresca», (p.174); y él le replicará: «Pero te he besado porque me ha parecido que lo deseabas» (p. 175); cuando, por Yoni, él ya sabía de la falta de prejuicios de la chica (p. 166). Sí, muy revelador de cómo entendían a las mujeres entonces.

Esa actividad feminista, de mostrar sin denunciar, tras un argumento aparentemente anodino, se sustenta en una estructura narrativa muy particular: fragmentación de la trama lineal en 18 capítulos, y empleo de diferentes narradores, dos en primera persona y un narrador omnisciente muy objetivo que no juzga. A ello se añade de forma adecuada una profusión de diálogos certeros y realistas fundamentales para la construcción de los personajes. Todo ello se articula en torno al realismo, no sin certeras y necesarias descripciones de las calles, de las fachadas, de las casas, del casino, y de todo aquello que sirva para marcar la cerrazón y la nula evolución de los personajes. Así que ya veis, de aquella comida, aquella lectura y esta «rerrelectura». Y, para cumplirse la magia de lo que comporta el arte literario, otros miles de estudiantes la han leído y disfrutado a sus dieciocho años con el buen hacer de su profesorado. Que eso es también un arte.

Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque es una novela que sorprende, en primer lugar, por cómo una escritora, Carmen Martín Gaite, pudo concebir esta historia y contarla como la cuenta en esa España y, en segundo lugar, por haber creado un documento artístico con una alta dimensión social. Y porque el lector pasea por las calles de esa capital de provincia y entra en las casas y en los lugares de los personajes y de sus almas; y porque con mi experiencia muestra que el concepto de lector temporal adecuado de una novela es importante. ¡Ojalá lo haya sido para los de la EBAU de este año! Seguro que sí.