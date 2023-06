Desde hace un tiempo se observa un goteo de álbumes de veteranos que disertan en torno a la muerte (los últimos de Springsteen, Dylan o Paul Simon), lo cual nos confirma que la generación del rock (y cercanías) ha derivado hacia un lenguaje apto para los pensamientos más trascendentes. Y en estas que un grupo de músicos de una quinta más joven, que ha manejado cierto fondo dionisíaco, como es Foo Fighters se apunta a esta discreta corriente con But Here We Are, el disco que les ha pedido el cuerpo (y el espíritu) tras el deceso de su estimado amigo el batería Taylor Hawkins.

La historia es sabida: Hawkins falleció en marzo de 2022, a los 50 años, de un fallo cardíaco en el que tuvo que ver la acumulación de sustancias tóxicas detectadas en su organismo. A ese óbito se sumó el año pasado otro, el de Virginia, la madre de Dave Grohl, el fundador y líder de Foo Fighters. Hechos ambos que explican el tono de But Here We Are: serio y crudo, y a la vez marcadamente vitalista. Únicamente hay que oír a Grohl bramando con rabia, tensando las cuerdas Grohl habla claro y meridiano vocales al límite del siniestro total, en el estribillo del tema titular, cuando, dirigiéndose a su colega, canta: «Te di mi corazón, pero aquí estamos / Te salvó mi arte, pero aquí estamos».

Puede venirnos a la cabeza el primer álbum de Foo Fighters (1995), en el que flotaba el espectro de Kurt Cobain, si bien entonces los textos estaban más bien encriptados, mientras que aquí, Grohl habla claro y meridiano desde la robusta apertura con Rescued, evocadora del momento crítico: «Pasó en un instante / Salió de la nada / Sucedió tan rápido / Y luego se acabó». Y sigue en esa senda en el segundo tema, Under You, uno de los mejores, de arrollador alt-rock melódico, donde habla de tú a tú a Hawkins recordando el «millón de millas» que ambos amigos caminaron juntos.

De identidad clásica

Mientras que su álbum anterior, Medicine At Midnight (2021), lucía juguetón y diverso en sus tonalidades musicales, esta entrega (la tercera seguida con producción de Greg Kurstin) resulta algo más centrada en la identidad clásica, originaria, de Foo Fighters. Con secuencias de tralla sabiamente dosificada (Nothing At All), abriendo espacio a medios tiempos en los que seguir dialogando con los espectros (Hearing Voices) y permitiéndose jugar con texturas oníricas (Show Me How, con Violet, hija de Grohl, en los coros).

En su pulso entre el tormento interior y el imperativo de seguir adelante, Foo Fighters acarician la catarsis en The Teacher, con sus diez minutos de trayecto en zigzag a la memoria de la figura materna, que planea también en la pieza final, Rest, balada árida, épica en sus acordes finales. Cierre de una obra que parece sugerir un nuevo comienzo para esta banda surgida hace casi tres décadas de las cenizas de Nirvana.