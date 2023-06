Yo he navegado poco, más bien nada, y supongo que los barcos de pasajeros llevarán todas las medidas de seguridad posibles para que no se caigan los pasajeros. En mi viaje de instituto a Mallorca, allá por después de la prehistoria, yo pensaba: «¿Y si alguien se tira por la borda?» O peor, «¿Y si alguien se cae?» Y me decía: «Imposible caerse». Pues no, en la novela corta Un caballero a la deriva (Periférica, 2023), el caballero resbala en cubierta y cae al mar y el barco parece seguir su curso. Este es el arranque, in media res, de la novela, escrita en 1937, con el que Herbert Clyde Lewis cumple el primer mandamiento de la narrativa: impactar en la primera página. Y sí, impacta, hasta el punto de que la intriga no decaerá hasta el final.

Enseguida vamos conociendo quién es Henry Preston Standish, y cómo y por qué se había embarcado en el Arabella, una especie de carguero con pocos pasajeros, de Honolulu a Panamá. El autor lo presenta como un caballero completo, hasta el punto de que el propio personaje se sofoca al pensar que un hombre como él haya podido caerse de un barco. Es licenciado por Yale, corredor de bolsa, 35 años, practica la natación y el balonmano. Es un hombre familiar, casado con Olivia, con la que tiene una hija, viviendo en un barrio excelente de Manhattan, y que «Siempre hacía lo que tenía que hacer, aunque sin entusiasmo» (p.37). Una vida planificada por la sociedad de la que es producto: «[…] el mundo estaba lleno de dignidad y dignidad era lo que un hombre necesitaba» (p.18). Pero uno puede resbalar y caer al mar. La historia es contada por un narrador tradicional en tercera persona omnisciente, como una voz en off, semejante a un narrador de cuento oral, mediante frases directas, muy ordenadas y con una legibilidad muy alta. Opta por una estructura fragmentada en la que, si bien el hilo narrativo es la estancia en el agua durante casi un día entero, este se va interrumpiendo, contando lo relativo al viaje, a los compañeros y a su propia vida. Con estos tres elementos, el lector conoce la realidad de la historia y se hace acompañar por la dimensión metafísica que va alcanzando la narración, pues en su estancia en el agua comprende su verdadera soledad: «Era un insignificante bulto de vida en un mundo inmenso […] no era más que un hombre asustado que estaba lejos de su hogar» (p.33). En este sentido es importante destacar la actitud de Standish durante su estancia a la deriva y cómo evoluciona su pensamiento y su idea de la muerte, hasta llegar a entender lo que realmente padecía: «La enfermedad de la completa negación» (81). A su vez, lo que engrandece esta novela corta es la forma cómo cuenta la historia. Creo que responde a una estructura y a una visión cinematográfica, ya que la fragmentación y el desorden temporal son características definitorias de lo que es un guion cinematográfico, lo que, por otra parte, sería algo funcional en este autor ya que trabajó como periodista y guionista en Hollywood, incluso fue nominado para un Óscar en esa categoría. Y esto se confirma plenamente con la manera de terminar la narración al hacer coincidir a todos los personajes (el recepcionista del hotel de Waikiki; Olivia, en Nueva York; su hija Helen, el señor Prsik en el Arabella, el capitán Bell, el pequeño Jimmy Benson, Nat Adams) en un momento temporal primordial, ya que la vida es un círculo y en la emoción final se revive la sensación inicial de la vida con un buen toque melodramático. Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque, sin dejar de ser una pequeña excentricidad, no más de 150 páginas, presenta un argumento en el que todo elemento sirve para su buena consistencia y se convierte así en una narración perfecta; porque la reflexión vital es atemporal y universal y porque, aunque sea de forma metafórica ¿cuántas veces no nos hemos resbalado y hemos caído por la borda? Eso sí, la mayoría ha podido subir al barco, aunque sabemos que otros, por desgracia, no lo consiguieron.