«Se trata de reaccionar a lo que ves, con suerte, sin ideas preconcebidas. Puedes encontrar imágenes en cualquier lugar. Es simplemente una cuestión de notar las cosas y organizarlas. Solo tienes que mirar a lo que te rodea preocupándote por la sociedad y la comedia humana». Elliot Erwitt.

Su obra contiene gran capacidad creadora para convertir las imágenes en pequeñas narraciones, contempladas con cierta carga de inteligente ironía, que a veces se convierte en risa saludable por medio de la crítica a la sociedad contemporánea en un estrato que nos ayuda a entender otras formas de abordar la imagen fotográfica mas allá del bello encuadre. En cada una de sus imágenes, delicadamente ha mostrado su afable y divertida personalidad basándose en la relevancia que la critica social merece.

En su dilatada carrera de setenta años ha practicado diferentes géneros y en todos ellos ha destacado como maestro con un sello inconfundible e innovador, totalmente leal a su manera de ver. Su mirada tiene un rasgo esencial para encontrar el humor en las escenas callejeras en las que configura una suerte de comedia costumbrista que deslumbra al espectador además de hacerle esbozar una sonrisa que puede llegar hasta la carcajada.Al detenernos frente a sus imágenes comprobamos el impacto que provocan, siendo una referencia en el mundo de la fotografía donde ensalza la cotidianidad de la vida en la calle, como en sus retratos, capturando el tiempo y manteniéndolo vigente, significándose como un poeta de mirada subjetiva, íntima y personal, consiguiendo manifestar lo ideal existente en lo mundano en escenas que, a lo largo del tiempo, se mantienen como iconos de la Historia de la Fotografía, sin perder un ápice de su profundidad lírica, en instantáneas que trascienden más allá del poder de comunicación contenido en la imagen, descubriendo su humanidad y el enorme sentido de su humor satírico, en composiciones que ponen el foco de atención en narraciones que relatan pequeñas historias singulares. que observan el mundo con humildad y emoción, significando que al blanco y negro le sobran matices y a los seres humanos incertidumbre.Fotoperiodista, fotógrafo publicitario y de lo íntimo, director de documentales y retratista, en todos esos campos destaca como atípico creador, renovador de géneros, capaz de manifestar lo inmenso y poderoso contenido en el instante preciso (o decisivo, según reza Cartier-Bresson) de tomar una fotografía, buscando la comicidad que encierra la humanidad, en una suerte de nueva comedia humana que unifica el humor con la emoción y la ternura.

Amante del clasicismo en la obra del maestro André Kerstéz, que forma parte de sus influencias, adora la divertida, sofisticada y deliciosa fotografía Bailarina satírica realizada por el fotógrafo húngaro en 1926.

La fotografía es algo tan simple que solo depende de tener un punto de vista.

La inspiración es un concepto sagrado que parece provenir de algo divino.

Es un arte que tiene que ver con la observación, con encontrar escenas interesantes en un lugar común… He comprobado que tiene poco que ver con las cosas que vemos habitualmente pues hemos de dotar el escenario con una forma de ver absolutamente propia.

Bailando con Mary

Elio Romano Erwitt, Elliot Erwitt para los amigos, nacido en París en 1928, en el seno de una familia de emigrantes judíos rusos que al poco tiempo se trasladan a Milán para diez años después emigrar a EE UU. Desarrolló su inclinación por el medio fotográfico desde adolescente en Hollywood donde trabajó en un laboratorio comercial, interesándose en el oficio de fotógrafo. Estudió en Los Angeles City College hasta 1948 en que se marchó a vivir a Nueva York donde hacía trabajos relacionados con la limpieza y tomaba clases de cine en la New School for Social Research. Desde 1949 hasta 1951 viaja por Europa, y en España visita a su amigo Robert Frank que vivía en Valencia. Suya es una célebre fotografía que realizó de Frank con su esposa Mary, bailando en la cocina de la casa que habitaban en el barrio de El Cabanyal. La imagen titulada Spain, Valencia, 1952, Robert & Mary Frank ha sido portada de un disco de Mark Knopfler y de dos novelas, Matrimonio de artistas, de Andrew Winer (2010) y Antigua Luz de John Banville (2012).

Amor canino

Elliot Erwitt es ese fotógrafo tan gracioso de los perros. Es así como le conoce la mayoría del público que adora sus fotos. Él mismo dice que realiza fotos de perros porque no son exigentes, jamás se quejan y no piden copias de las fotografías. Toda su vida ha sido un gran amante de los animales, realiza a lo largo del tiempo una serie donde los canes son los protagonistas, a los que envuelve en un gran sentido del humor, concepto al que vuelve una y otra vez en su larga trayectoria.

No debes partirle el corazón a un perro. Cuando un perro se siente acogido por ti has de corresponderle.

Una de las primeras fotos que realizó sobre este asunto fue un encargo en el que debía fotografiar unas botas altas de mujer; tuvo la idea de colocar un minúsculo chihuahua junto a las piernas de la modelo enfundadas en las botas de cuero, fotografiada de la rodilla hasta los pies, pero al colocar al otro lado un perro de gran tamaño, la composición le pareció más interesante y apropiada pues contenía un mensaje más divertido, en el que las piernas y las patas llegaban a confundirse, que era en realidad lo que pretendía.

Magnum

En 1953, Robert Capa le invitó a formar parte de la Agencia Magnum que había creado en 1947 junto a un grupo de destacados fotógrafos, que se convirtió en una de las grandes empresas del ámbito fotográfico; trabajó como fotógrafo independiente para las revistas ilustradas más importantes de la época como Look, LIFE, Holiday y Collier. Algún tiempo después, Erwitt se encargó de la dirección de la citada agencia Magnum durante un período de tres años, destacando por su ironía benevolente y una sensibilidad cercana al humanismo que formaba parte fundamental del espíritu la agencia.

The family of man

La célebre exposición, La familia del hombre, una de las más importantes exhibiciones fotográficas de todos los tiempos, en la que se manifestaban las variopintas singularidades de la cultura familiar y social, comisariada por Edward Steichen, con Wayne Miller como asistente, seleccionó una de sus imágenes. Una escena de su propia familia, un bello momento de intimidad, pequeño y casi fugaz, realizada en su juventud. Sobre una cama aparece, en primer término, la figura de un gato que contempla a un bebé desnudo boca a bajo y el rostro feliz de una joven madre sonriente sobre el colchón; se trata de una composición triangular de rara perfección en la que todos los elementos encajan bien. Una composición universal. Una fotografía en el inicio de mi vida adulta, que me convierte en afortunado pues significa mucho para mí, ya que se trataba de mi primer gato, mi primera hija y mi primera esposa.

La gran favorita

Cuando contaba 25 años de edad realiza una imagen a la que considera, todavía hoy, la favorita de toda su producción, anterior y posterior, por los múltiples significados que se encuentran recogidos en su sencillo encuadre compuesto de un solo plano donde aparece un joven sonriente que se apunta en la sien con el cañón de un revolver. Se pueden realizar varias lecturas al contemplarla como graciosa y al mismo tiempo dramática. Produce gran inquietud al reunir las cualidades que se consideran importantes en el discurso de una imagen pues permite imaginar un asunto que puede ser terrible o tratarse de una mera broma. Está abierta a diferentes interpretaciones y llena de contradicciones.

En la creación de una imagen debe existir una relación importante entre el corazón, la mente y la mirada que deben establecer una comunicación que sea valiosa.

Umberto D o el amor a un perro

Gran amante del cine, su película favorita era la italiana, Umberto D, realizada por Vittorio de Sica en 1952, época dorada del neorrealismo, con Cesare Zavattini como guionista. Don Umberto Dominico Ferrari es un jubilado que malvive sin familia con su humilde pensión, que le acarrea muchos problemas con la patrona de la habitación que tiene alquilada. Contempla el suicidio pues es demasiado orgulloso para mendigar en las calles, pero no puede llevarlo a cabo pues tiene un perro al que considera horrible abandonar, creando así una demostración desconcertante e irrefutable de la condición humana. El neorrealismo italiano se consagra con este film como una forma de creación totalmente revolucionaria que se aleja de las estrategias del cine tradicional y sobre todo del cine comercial.

Retratos

Destacando entre los grandes retratistas con innumerables retratos de las grandes personalidades protagonistas de la historia contemporánea como Simone de Beauvoir, Jack Kerouac, Candice Bergen, Sofía Loren, Alfred Hitchcok, John Fiztgerald Kennedy, retrató a Yukio Mishima con un sable, poco antes de que se suicidara practicándose el harakiri. Políticos como Nixon, Krushev, Che Guevara y Fidel Castro; recogió la secuencia del entierro de Kennedy, con Jackie dolosa, enlutada de pies a cabeza, entre otros acontecimientos relevantes de nuestra historia. Fotografió a Marilyn Monroe en repetidas ocasiones: Hice una enorme cantidad de sesiones fotográficas con ella, lo que fue muy apasionante; el interés por ella parece eterno y las fotos que le hice se publican constantemente, es imposible imaginarla como la mujer de noventa años que sería en la actualidad. Morir joven ha congelado su imagen. Su gran cualidad a la hora de fotografiarla era el magnetismo que desprendía, era encantadora e inteligente y demostraba en cada momento su gran sensibilidad, pero su fuero interno se hallaba vulnerado pues alojaba una persona torturada e infeliz.

Silence sounds good

La catalana Adriana Lopez Sanfeliu, fotógrafa independiente, realiza un documental en 2018 sobre el momento en que vive, a sus 90 años en su apartamento de Nueva York. Silence sounds good es el título que sirve de objetivo testimonial, el poder de la imagen de un fotógrafo histórico, maestro entre maestros en la historia de la fotografía, a través de conversaciones, fotografías y silencios. Sus autorretratos son un baile de máscaras sobre el tema de la identidad personal donde sigue conmoviendo con su sentido del humor: Nada es serio y todo es serio; hablar en serio no siendo serio. Las buenas fotografías son buenas y las malas, malas, eso no va a cambiar nunca.

Considerado un testigo de la historia, Erwitt ha tenido el don de saber capturar la realidad desde su punto de vista, para ello fue invitado a Cuba en 1964 por encargo de la revista Newsweek para realizar un reportaje sobre el encuentro entre Che Guevara y Fidel Castro en su hábitat natural, consiguiendo un buen puñado de imágenes icónicas de gran referencia para el régimen comunista.

Su trayectoria está llena de éxitos, un buen puñado de libros publicados por las grandes editoriales de fotografía e innumerables exposiciones en los más importantes museos y eventos de todo el mundo. Destacando la celebrada en nuestro país sobre Cuba que tuvo lugar en el Jardín Botánico de Madrid durante PhotoEspaña 2017.

El éxito es poder hacer lo que sientes en cada momento, este ha sido siempre uno de los principios por los que me he regido durante toda mi trayectoria y continuará siéndolo hasta el día en que me muera.

Canelo

En 2015 regresa a Cuba dejando nuevamente testimonio, con el mismo procedimiento de trabajo que en el viaje anterior, sobre la situación del país y sus habitantes. Allí se produce un bonito encuentro con Canelo, un perro de tres meses, por el que comienza a sentir devoción y termina por llevarlo con él a Nueva York; no fue fácil cambiar de residencia a un can, de Cuba a la ciudad de los rascacielos, pero Erwitt lo consiguió. Canelo estuvo ladrando en español durante mucho tiempo, pero llegó un momento en que comenzó a ladrar en inglés.

Elliot Erwitt, trascendente eminencia en el arte del siglo XX, ha abordado la fotografía desde la calma y la pasión, permitiendo que la obra hable por sí sola sin necesidad de acompañarla con palabras. Sus fotografías en blanco y negro, que eran las tonalidades con las que prefería trabajar, exploran la naturaleza romántica de las relaciones entre hombres y mujeres y el punto de vista que había descubierto en el mundo de los perros. Considerando la ciudad como el gran escenario de un teatro donde surgen historias de la vida. Ironía y humanidad, intencionalidad estética y sarcástica.