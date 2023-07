La verdad es que yo mismo me sorprendí en una excursión a Murcia, en esa librería al lado del campus de La Merced que siempre visito, comprando varios libros de Azorín, a quien hacía ya muchos años que no leía. Porque realmente ahora ¿Quién lee a Azorín? Es cierto que al conmemorarse el 150 aniversario de su nacimiento tiene cierta actualidad, al menos para que un programa de La 2, esa cadena de la cultura, le dedique unos 3 o 4 minutos. Así que pensé que, después de tanto thriller, de tanta familia poco feliz y de tanta modernez, sería una buena idea volver a un paisano clásico, con calidad más que acreditada, famoso, y no solo por haber dado nombre a la generación del 98.

Así que esta semana me he paseado por diferentes lugares de España con los ojos del maestro de la narración con su libro Los Pueblos (1905; Alianza Editorial, 2011). Son 23 artículos periodísticos que responden a dos momentos diferentes: los 18 primeros a los publicados en España en 1904, incluidos bajo el título del propio libro, Los pueblos; los 5 restantes que corresponden a La Andalucía trágica, publicados en El Imparcial en 1905. Todos ellos nos confirman las vertientes observadora y analítica, que se fraguan en el quehacer periodístico y en el literario de Azorín, con el privilegio, en mi caso, de que con su lectura rememoro las clases estupendas de Miguel Ángel Lozano. En relación con el ámbito periodístico, leer este compendio es adentrarse en el Azorín observador, «pequeño burgués, grueso, jovial, paternal» (p.47) y «pequeño filósofo que acepta resignado los designios ocultos e inexorables de las cosas» (p.49) y, por supuesto, que retrata la España que ve y que siente, bajo la dicotomía de Madrid frente al resto de España. El libro es un recorrido por parte de la geografía española en la que el Azorín cronista se centra en aquellos aspectos y gentes aparentemente poco importantes o nada decisivas. Por ejemplo, si Azorín hubiera hecho la crónica del triunfo casi épico del Eldense y de su ascenso a segunda división el domingo pasado, seguro que no hubiera contado ni los goles que hubo, ni el penalti, ni nada importante en el partido; sino que se hubiera centrado en cómo un padre y su hijo se visten con la camiseta y, a pesar del calor de junio, se colocan al cuello la bufanda del club; o cómo toda una familia podría celebrar con un buen helado y grandes sonrisas el triunfo del equipo de su ciudad. Y con ello, transmitiría perfectamente la intrahistoria, las vivencias reales de la gente real, es decir, lo verdaderamente sustancial motor para escribir estos textos, tal y como se puede comprobar en «Los toros» (pp.59-64), o en el retrato de un personaje como «Sarrió» (pp.39-45), en donde el tema clave es el paso del tiempo en la vida de las personas. Toda una modernidad en su momento y también en nuestro presente con la autoficción reinante en las librerías. Además, el cronista siempre va acompañado del escritor, del literato. Por ello en este libro aparece la esencia de la prosa azoriniana en toda su reflexión sobre el paisaje y las cuestiones sociales, bien sea describiendo Santander («Una ciudad», pp.89-96); bien trazando un retrato de Castelar, tan querido en mi pueblo («El gran hombre del pueblo», pp.97-104); bien denunciando el hambre del campo y el mundo de los obreros («Los obreros de Lebrija» pp. 177-184). Siempre con una frase ordenada, próxima al lector, al que siempre tiene presente con sus interpelaciones constantes, y alejada de toda ampulosidad que recordara a la prosa decimonónica. Y ¿Por qué deberíais de leer este libro? Porque es un volver a la narración de verdad, a la sintaxis pulcra, a la palabra acertada; porque seguro que nuestros estudiantes mejorarían en comprensión lectora; y porque es un encuentro con la paz de la lectura, viendo, oyendo, tocando, oliendo y gustando la vida que transcurre por sus páginas, y así poder contestar, lo que puede ser todo un rasgo cultural definitorio: «Yo sí leo a Azorín». A mí me quedan pendientes, de momento, dos libros suyos para este verano recién comenzado.