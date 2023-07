Desde luego que, si uno quiere reencontrarse con la novela bien escrita, muy bien construida, apostar por la escritora irlandesa Maggie O’Farrell es apostar a caballo ganador. La descubrí, gracias a mi librera, con la excelente Hamnet (Libros del Asteroide, 2021), comentada y recomendada para su lectura en esta misma columna (https://www.informacion.es/arte-letras/2022/01/08/vida-muerte-duelo-61360470.html), y ya sabía que leería más de ella. Y así, antes de empezar con la novela que ha publicado este mismo año, me he decidido por Tiene que ser aquí (Libros del Asteroide, 2017), para conocer a esta autora antes del éxito rotundo que ha vivido.

En sus páginas, he descubierto y conocido a Daniel, un personaje masculino a lo largo de más de treinta años, desde su primera juventud en los ochenta, hasta su madurez; construido siempre en relación con los personajes que forman parte de su vida, es decir, con sus amigos, sus novias, sus mujeres y sus hijos. Es una forma de caracterización singular, que responde al hecho de lo que somos según nos comportamos. Junto a él, Claudette, toda una estrella del cine que quiere vivir en el anonimato. Con esta relación y con todos los personajes, la autora configura toda una colmena de relaciones a lo largo del tiempo en donde las acciones se quedarán en un segundo plano, mientras que los sentimientos serán los que primen.

Para ello, Maggie O’farrell cuenta una historia mediante el empleo de secuencias narrativas al servicio de una de las características definitorias de la novela: la fragmentación, y con la elipsis como cooperadora necesaria, tanto del tiempo narrativo, como de los personajes, e incluso de los narradores. Cada una de las secuencias está encabezada por una frase, incluida en la narración posterior, seguidas del nombre del personaje principal de la secuencia, del lugar y de la fecha, sin respetar el orden cronológico. Incluye también materiales como entrevistas o catálogos de subasta. Además, la voz narrativa es múltiple, porque no solo se emplea el narrador en tercera persona, sino también el de primera persona, configurando personajes/narradores. En realidad, una experimentación controlada del tiempo, de la narración y de los espacios, muy cercana a ciertas técnicas cinematográficas y que no resultan en absoluto baladíes. Y, con todo, su lectura no es difícil, al contrario, para el lector se convierte en un buen juego.

Pero es en la creación de los personajes y en la temática que aborda lo que la aleja de ser solo un ejercicio formal. Dotados de una credibilidad pasmosa, salgan en una sola secuencia o en veinte, todos calan por sus actuaciones o por sus sentimientos en el lector con ideas sobre el tiempo vivido: «Toda esta tristeza de hoy se debe a una sensación incierta de que la vida sigue» (p. 382); sobre la relación de pareja: «Los matrimonios no se acaban por una cosa que se dijo, sino por una que no se dijo. Lo único que tiene que averiguar ahora qué es» (p. 431); o sobre la pérdida de un ser querido: «[…] por la tarde, cuando no pasaba nada importante, en esa época extraña, lejana e inaccesible, antes de que la vida lo hundiera» (p.361).

De esta forma, mediante la diversión formal y la profundidad de las relaciones humanas se define una historia que podría tildarse de melodrama o de novela romántica (acontecimientos del pasado que vuelven para trastocar el presente; personajes que abandonan carreras famosas y desaparecen; padres que no ven a sus hijos; muertes; vidas repartidas entre dos continentes, … y por el final), pero que trasciende al tópico de esa etiqueta al alcanzar una gran dosis de autenticidad. Ahora bien, todo lo incluido en la novela puede llegar a desbordar un poco, sobre todo a los que nos gusta cierta contención, aunque, claro está, si esa fue la intención de la autora, la logra muy bien.

Y ¿Por qué deberías de leer esta novela? Porque es un excelente ejercicio de redacción y de construcción de un argumento en donde se explora de forma excelente la imbricación de personajes y del tiempo narrativo; y porque, además, cualquiera de los personajes que transitan por la historia son un ejemplo de cómo deben construirse para que la efectividad no merme en absoluto la esencia. Y porque puede resultar una lectura perfecta para un verano como este.