Estamos a mitad del calor y puedo estar casi seguro de que ya he leído el libro «piscinero» de calidad y de mucha intriga que corresponde a cada verano de mi vida. Es tiempo de calor y apetecen lecturas entretenidas sin bajar los estándares de calidad exigidos, es decir, cosas como que la novela esté bien estructurada y que se ejecute con un ritmo adecuado en la acción acorde a la estación veraniega; que posea un personaje que atraiga por cómo se construye, con una intriga que te lleve hasta la última página y, si puede ser, que posea un estilo que defina al escritor. Y esto es lo que me he encontrado y he disfrutado con Los destrozos (Random House, 2023) de Bret Easton Ellis. ¡Qué le vamos a hacer! ¡Uno que es ecléctico!

La historia se compone de un prólogo y de 31 secuencias numeradas. Desde el comienzo se contextualizan los hechos que se narran y se caracterizan a los amigos que padecieron algo muy muy malo en el verano de 1981. Es la puesta en intriga para las casi 700 páginas de la novela. Se narra únicamente en primera persona por Bret, el protagonista, el propio autor de la novela, quien la escribe treinta años después de que sucedieran los hechos. Se plantea así una estrategia narrativa muy importante consistente, por un lado, en mostrar la información sensible que se transmite en cada uno de los capítulos; por otro lado, con la manera de hacerlo, ya que siempre presenta los sucesos ya no con un buen grado de verosimilitud, sino de realidad completa, de tal forma que consigue la plena credibilidad en los lectores y que la intriga desplegada no decaiga nunca: «Porque sé lo que pasó al final: conozco el relato secreto» (p.114).

Por el oficio del protagonista, también aparece la consideración de la metaliteratura, es decir, el cómo las historias se van fraguando en la mente del escritor y cómo aparece el momento de escribirlas. Y con ello ya empieza el hibridismo que sorprende al lector, pues realmente la historia comienza como una novela de despertar a la madurez, con una sexualidad exultante, y en un contexto social muy elevado en Los Ángeles con la casi la ausencia de los padres. Y todo para intentar contar la historia del Arrastrero, un asesino en serie que nunca es el centro del argumento, salvo en la mente y en los actos del protagonista, y que se convierte en el motor para narrar lo sucedido en 1981 en el grupo de amigos. Aquí no habrá ni policías estrella ni detectives estelares o raros, pero sí la concesión a que el asesino debe tener un modo de operar muy particular y, por supuesto, muy visual y desagradable, que incluye la tortura y muerte de las mascotas para herir todavía más la sensibilidad del lector actual.

El estilo narrativo se basa en las reiteraciones y repeticiones significativas en las referencias a lugares (la casa vacía de Mullholand), a objetos (la mochila Gucci), y a las acciones (la amenaza del Arrastrero). También se emplean para ubicar la acción en el tiempo y en el espacio (Los Ángeles, 1981) con las referencias a las calles transitadas siempre en coche, a los escenarios (colegio, bares, clubes, mansiones); y también a las películas que se estrenan, y a la música que inunda toda la novela. Confieso que he vuelto a ver desde Un lobo americano en Londres, hasta Fuego en el cuerpo, pasando por En busca del Arca perdida; y he escuchado de nuevo a Roxy Music, Fleetwood Mac, Eagles, Blondie, Depeche Mode, etc. etc. Vamos, que entre Google Maps y Spotify he sufrido una regresión. ¡Punto para la novela! Creo que he sido lo que yo suelo llamar «el lector adecuado».

Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque es honesta al cumplir con su propósito del disfrute lector mediante la intriga y ciertas concesiones a otros elementos argumentales propios de técnicas ochenteras; y porque es verano y, aunque se tenga pereza para todo, bien fresquito en el sofá o en la cama, cómodo en la arena o en el césped, con este libro en ristre se pueden pasar unas horas de disfrute lector. ¡Qué más queremos: descanso y lectura! ¡Buen verano!