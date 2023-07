«La tierra era el veneno necesario para viajar hasta el cuerpo de María y yo tenía que llegar», afirma Cometierra, protagonista de la excelente ópera prima de Dolores Reyes. La tierra es el veneno, el medio y la herramienta para conocer el paradero de todas aquellas mujeres víctimas de feminicidios impunes y cuyos cuerpos violentados fueron desechados en la tierra. Comer esa tierra, la que una vez pisaron esas mujeres o en la que sus cuerpos yacen, le permite a la protagonista saber qué les pasó, descubrir la identidad de quien les quitó la vida. En la tierra está inscrita la violencia de un territorio, el dolor de quienes la habitan y el silencio de la impunidad. Todo está en la tierra. Lo sabe también muy bien Ana Gregoria, uno de los personajes de La mano que cura, primera novela de Lina María Parra Ochoa (Medellín, Colombia, 1986): «Me comí muchas frutas y semillas, y arranqué raíces y también me las comí, y de todo entendí un poco, sola siempre, sin decir palabras, pero las palabras me aparecían en la mente como si me las hablara alguien en la oreja. Así aprendí qué son los poderes».

Como el don de Cometierra, los poderes de Ana Gregoria no están exentos de dolor y, en ocasiones, son también una forma de veneno. Por ello, Ana Gregoria protege a Soledad, la niña de quien es maestra y que también posee dichos poderes: «No se demoraron mucho en encontrar los tres cuerpos, pero la maestra ya no quiso que Soledad vieras esas cosas y la mandó a esperar lejos». Y mientras la protege, se enfrenta al dolor más profundo: «Tuvo que aguantarse las ganas de llorar cuando vio el sombrero negro de su amiga, casi deshecho por el tiempo, pero solo le dio un puño al suelo de tierra de la pura rabia. Las tres cabezas estaban juntas. Los habían sepultado en fila». La novela se inicia cuando ya ha pasado un tiempo. Ana Gregoria es una anciana y Soledad acaba de quedarse viuda. Es precisamente la muerte de su marido lo que hace que su hija Lina, poseedora también de poderes, si bien no ha tomado conciencia de ellos, vaya a visitar a la anciana «bruja». Es el primer paso para descubrir quién es ella y para reconstruir parte de la historia familiar. ¿Qué queda cuando todo se disemina? Lo que fue y lo que será. Se enfrenta así a un destino escrito que solo puede asumir y a una herencia que no puede rechazar. Parra Ochoa nos adentra en un mundo donde magia, conjuros y creencias populares forman parte de la cotidianidad, son una manera de mirar el mundo. No se oponen a la razón, conviven con ella, se entremezclan y se complementan. Asimismo, reivindica la figura de la «bruja», esa mujer que, históricamente, ha sido condenada por unos dones que escapan de toda forma de control. Y lo hace en la misma línea de Mónica Ojeda en Las voladoras, en clave feminista: pese a los desprecios y señalamientos, Ana Gregoria ofrece sus poderes para ayudar a otras mujeres, mirar allí donde otros no pueden mirar, sacar a relucir cuerpos olvidados… De ahí que nos remita tanto a la protagonista del relato Sangre coagulada de Ojeda como a la Cometierra de Reyes. La suya, la de Ana Gregoria, como la de Soledad y, finalmente, la de Lina es la mano que cura. Una novela llena de belleza y dolor, una novela de mujeres que cuidan, protegen y miran a los ojos transmitiendo un secreto, el de los poderes, el de la resistencia.