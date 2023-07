De todos es conocida la capacidad del periodista Ernesto Ekaizer (Buenos Aires, 1949) para dejarnos embelesados con su enorme capacidad de interpretación de la actualidad judicial, no solo por su prosodia y discurso hermenéutico, sino por la aportación de datos que maneja. Comparte información exclusiva no solo situándola en su contexto, también buscando su correspondencia con la actualidad candente. Y esto es lo que hace en Operación Jaque mate, sin las privaciones de la tiranía del reloj radiofónico ni la limitación de caracteres.

Este es un libro fundamental para comprender el galimatías del caso Villarejo. Sin embargo, se lee como una novela negra o, mejor dicho, un thriller psicológico, aunque lamentablemente lo que cuenta no es ficción. Por sus páginas pasan policías, jueces, fiscales, periodistas, espías, un rey, su amante y un cura falso. Todos menos tú, que diría Sabina, en un relato adictivo que ya va por la tercera edición. Y cómo no, puede ser enormemente estimulante leer las grabaciones de Villarejo, que, según el exjefe de los espías Félix Sanz Roldan ocupan 36 terabytes, o sea, 12 tráileres llenos a rebosar de papel de secretos y secretitos. Y lo que no sabemos aún.

Uno de los aspectos que más me han llamado la atención es la enorme generosidad que hay en el mundo. Fíjense ustedes qué bondadoso es el rey Abdalá de Arabia Saudí, que le regaló cien millones de dólares al rey Juan Carlos I por amistad. Y además en 2008, cuando en occidente caían chuzos de punta con la crisis financiera. Años después, el rey emérito le transfirió ese dinero a su amante Corinna zu Sayn-Wittgenstein de manera irrevocable, es decir, un regalo encubierto, para poder disponer del dinero mediante un testaferro. Pero Corinna se quedó con toda la pasta. ¡Qué fuerte! Entonces entraron en acción Villarejo, el jefe del CNI y Juan Vilallonga (expresidente de Telefónica) con el objetivo de recuperar el dinero para su majestad. Total, que Corinna ya se había empezado a gastar la pasta: destinó cuatro millones de libras a la reforma de su apartamento de Londres, se había comprado una mansión de 1814 en el norte de la capital británica por seis millones de libras y transfirió el resto a una cuenta de EE UU. Santa Rita, Rita, Rita…

Al parecer fueron años muy buenos para los mejores amigos, porque el comisario encargado del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, recibió como regalo un Porsche Panamera valorado en 100.000 euros. ¡Esto sí que son amiguetes! Otro personaje fundamental en el libro es el juez de Instrucción de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, quien, entre otras cosas, archivó la investigación al emérito, evitó la imputación de María Dolores de Cospedal y rechazó investigar los vínculos entre Villarejo y Eduardo Inda por el contenido del móvil robado a Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias.

Más allá del papel instrumental de algunos medios de comunicación, que han estado al servicio del agente Villarejo, en esta pieza Ekaizer se detiene en la operación para desacreditar al fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, quien junto a Miguel Serrano se ocupaban de todos estos casos. Lo acusaron de tener una relación íntima con la abogada de Podemos que ejercía la acción popular y de filtración de secretos. Detrás de todo ello estaba Villarejo, que, no se lo pierdan, nos cuenta Ekaizer, en la cárcel de Estremera había montado una red de venta de informes y material probatorio de sus archivos para que aquellos que estaban en procesos judiciales los pudieran usar para conseguir la nulidad. ¡Qué tipo!

Pero el fiscal Stampa tenía enemigos en muchos frentes y pocos apoyos. Al parecer Dolores Delgado, ministra de Justicia y fiscal general del Estado, por acción u omisión, también tubo cierta responsabilidad en el futuro del fiscal.

En el desarrollo de su investigación, el periodista sagaz y astuto concluye que a Stampa se lo sacaron de encima por ser un incordio. Por eso tituló en El Periódico «Yo no soy Zola, pero Stampa se parece al capitán Dreyfus» en boca del fiscal Salvador Viada. Visto así, Operación Jaque mate podría ser considerado una parte del J’acusse del maestro del periodismo, Ernesto Ekaizer.