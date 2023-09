Humor y horror: la extraña pareja

Nos figuramos que el esfuerzo creativo, la intervención del arte son más intensos en la tragedia que en la comedia. A la comedia se la llama a menudo «costumbrista», mientras a nadie se le ocurriría hablar de tragedia o de drama (aunque no sean lo mismo) «costumbristas». Las comedias satirizan aspectos de la vida real, es decir, hacen una caricatura deformante y risible, mientras las tragedias fuerzan al sino a deparar situaciones de sublime improbabilidad. Las tragedias las concebimos como únicas y singulares y sus personajes están dotados de un aura sacrificial, una grandeza malograda que invita a la compasión y a la reverencia, mientras las comedias son cosas del común y sus personajes resultan grotescos de tanto exhibir las taras o los vicios (la petulancia, la codicia, la imbecilidad, la pereza, la chapuza, la vulgaridad) en los que no queremos reconocernos. La sospecha la acallamos con la carcajada.

Algunos sostuvieron que la diferencia era tan solo una cuestión de tiempo: la repetición de la tragedia adopta siempre la forma de una farsa (en la historia, decía Marx), o la tragedia, contemplada años después, siempre tiene una vis cómica (muchos cómicos lo dijeron: Lenny Bruce, Carole Burnett, Woody Allen). Gran parte de las reelaboraciones de novelas y películas tienen como inspiración una tragedia o un drama de género y los convierten en una parodia o un pastiche de intensa comicidad (recordemos Sillas de montar calientes, El jovencito Frankenstein, Distracción fatal o Shaun of the Dead, así como ese subgénero de las spoof movies, que son popurrís paródicos de films de varios o del mismo género: Agárralo como puedas, Scary Movie, Hot Shots, Amor al primer mordisco, Casi 300, Loca academia de policía, Spanish Movie, etc.), pero lo contrario no suele suceder.

El tratamiento cómico convierte en muecas o aspavientos ridículos los arrebatos y los excesos de la hiperventilación trágica que sirven de modelo. Una manera de honrarla pero a la vez de ponerla a higiénica y escéptica distancia, de desacralizarla, de sustituir la congoja metafísica de las grandes preguntas por la intensa mundanidad de lo cotidiano, que miramos con cierto desdén, como si estuviéramos por encima. En el fondo, fantaseamos perversamente con ser protagonistas de tragedias y aborreceríamos serlo de comedias, mientras los demás nos parecen siempre candidatos idóneos: los cómicos son los otros. Quién no quisiera experimentar el drama entre épico y trágico de Bogart y Bergman en Casablanca, o los de John Wayne o Montgomery Clift en algunas de sus películas, y le avergonzaría ponerse en la piel del Woody Allen de Sueños de un seductor o del Sacha Baron-Cohen de Borat.

Las comedias no son un entremés

Es posible, sin embargo, oponerse razonablemente a esta forma de presentar las relaciones entre tragedia y comedia como lo superior y lo inferior, lo que nos eleva y lo que nos degrada, lo refinado y lo burdo, lo que da que pensar y lo que nos ahorra pensar, lo que revela (y rebela) y lo que distrae, consuela y legitima, por varios motivos.

Es casi inútil recordar la maestría, la pericia narrativa y la fina disección de lo humano que exhiben piezas de alta comicidad como Ser o no ser, Arsénico por compasión, Bésame, tonto, La vida de Brian, Los Simpson o The office. Pero nadie piensa en ellas como a la altura de Hamlet, Otelo, Ben-Hur, Bailar en la oscuridad, El sacrificio de un ciervo sagrado, Years and Years o Succession. Por cierto, algunas de las comedias citadas hoy no superarían la censura de los torquemadas de turno, que se excitan cuando nos reímos de lo considerado sagrado pero se encandilan con todo aquello que nos hace llorar, asustarnos o compadecernos, aunque sean nimiedades, espantajos o postureos.

Pero es que además esa distinción entre el humor y el drama no es tan neta, y su mezcla es experimentada con gran intensidad. Eso no debería sorprendernos, pues sucede tanto en la vida real como en la ficción. En un funeral o en la sala de espera de urgencias del hospital, entre quien asiste al castigo o la humillación que se inflige a otro, incluso en una ejecución pública, cuando compartimos con terceros las desgracias, las flaquezas o las limitaciones del prójimo, aflora todo ese humor tan políticamente incorrecto, tan mezquino pero tan difícil de sortear.

Así en el arte como en la vida. La mezcla la encontramos en el humor negrísimo de Billy Wilder en El apartamento o en Irma la dulce, en el Ricky Gervais de la serie After Life o en el que destilan los episodios de El método Kominsky. No por casualidad los temas que abordan tienen una vertiente trágica: la explotación laboral que lleva a la prostitución de los cuerpos y de los afectos, la muerte de una esposa y el duelo interminable, la dificultad para rehacer la vida amorosa en la madurez. Pero los matices, las tratamientos, e incluso los formatos recuerdan las screwball comedies o las sit-comedies. No hay, de hecho, temas trágicos, hay tratamientos trágicos (o cómicos) de la misma sustancia narrativa. Un mismo tema -la mafia, con sus negocios fuera de la ley, extorsiones, asesinatos crueles, luchas intestinas por el poder- parecería un tema trágico (lo es en El padrino o en Breaking Bad), pero presentar a un capo mafioso emocionalmente frágil que consulta regularmente al psiquiatra le da un toque cómico (Una terapia peligrosa) o tragicómico (Los Soprano).

Morirse de risa

Cambiar el punto de vista también puede tener efectos hilarantes. En El verdugo (Berlanga, 1963), Nino Manfredi encarna a un enterrador que se casa con la hija de un verdugo. A fin de mantener el piso del que disfruta su suegro como dádiva estatal por tan grave responsabilidad, acepta heredar el cargo cuando este se jubila, con la vaga promesa de que siempre llega el indulto antes del fatídico momento. Pero al poco de tomar posesión debe trasladarse al presidio de Mallorca, donde aguarda el primer condenado a quien deberá ajusticiar. Llega acobardado, con ganas de echar a correr. Los guardias le dicen que se acerque a la mirilla de la celda para ver al reo, más que nada para ajustar bien a su altura el torniquete del garrote. Cuando acerca el ojo, dice que lo ve todo negro. En ese momento se abre la puerta y sale un cura enorme, con gafas de sol oscuras, de manera que lo que había visto era el paño de la sotana. El sacerdote se interpone entre el reo y el todavía más acobardado verdugo, sin ofrecer, nos maliciamos, consuelo a ninguno de los dos. Pero el efecto cómico debió de distraer a la censura de la imagen de una Iglesia que bendice la pena de muerte.

En La zona de interés, de Martin Amis, adaptada recientemente al cine, un oficial de las SS destinado a Auschwitz se enamora de la mujer del comandante del campo. El flirteo del oficial y sus avances aprovechan los momentos en que su jefe está ocupado en el andén (la «zona de interés») donde los prisioneros que bajan del tren son seleccionados, bien para la cámara de gas, bien para los trabajos extenuantes que acabarán con ellos en pocos meses. Aquí tenemos una historia de amor, casi en clave de comedia de enredo. Cartas discretamente intercambiadas pero interceptadas, sobresaltos del corazón, amigos confidentes que aconsejan al amante la mejor estrategia, sospechas, espionajes, celos, como si de Las amistades peligrosas o mejor, Mucho ruido y pocas nueces, se tratara, pero todo ello trazado sobre el fondo de Los desastres de la guerra goyescos o de Si esto es un hombre de Primo Levi: los cadáveres arrastrados desde la cámara de gas a los vehículos que los llevarán a los crematorios, la ejecución sumaria de los comandos especiales encargados de conducir a los suyos al matadero, la trituradora de huesos con su traqueteo y el olor de las chimeneas con su humo pestilente.

Pero lo más sorprendente de la novela es el humor negro, en particular el que tiene como protagonista al comandante: el tenaz verdugo que se ríe de todo quisque mientras su matrimonio se desmorona. Por ejemplo, recibe un telegrama anunciando la inminente llegada de un convoy de judíos franceses, y el oficial que lo envía desde París, amigo suyo, le advierte de las especiales medidas de seguridad que deberá tomar a su llegada. Pero era todo una broma: el convoy lo componen solo cien personas, todas menores de diez años, mayores de sesenta o lisiados, de manera que no se requiere ninguna medida excepcional, ni siquiera hay selección que valga. Todos son carne de Zyklon B, y los médicos abandonan la rampa entre risas, mientras solo quedan los violinistas de bienvenida y los Sonderkommandos, que acompañarán a los pasajeros por el bosque de abedules hasta el Campo 2 para que se aseen antes de ocupar sus habitaciones. La cadena de mando se hace bromas de mayor a menor rango, hasta la broma pesada final de la ducha caliente.

Volvamos a Woody Allen quien, junto a Billy Wilder (de otra manera), ha sido quien ha cruzado de forma más aguda la frontera entre la tragedia y la comedia y nos ha tendido emboscadas de uno y otro lado. Allen no solo escribió guiones que son de forma más o menos clara una cosa (Match Point, El sueño de Casandra, Blue Jasmine o Irrational Man) o la otra (sin duda la parte más conocida de su producción), sino haciendo que esa distinción sea la propuesta narrativa misma, de manera explícita como en Melinda y Melinda o bien implícita como en Delitos y faltas, ambas espléndidas.

No nos resistimos a recordar un chiste muy triste que cuenta el personaje que encarna el director y actor al inicio de Annie Hall, mirando a cámara. Dos ancianas venerables comen juntas en el restaurante de un hotel de lujo. Una dice que la comida allí es horrible, y la otra añade que, además, las raciones son muy pequeñas. Pues así es la vida: llena de soledad, sufrimiento, infelicidad, decepciones, pero, a la vez, cómo desearíamos que durara más. Es un chiste, pero al tiempo contiene toda la dimensión trágica de la existencia.