Este verano he vuelto a leer Segunda persona del singular (Galaxia Gutenberg, 2015) de Sayed Kashua. Es una novela que leí hace unos años, por asesoramiento de mi librera, a la que suelo hacer caso después de más de cuarenta años de ser su cliente, y que he releído de forma parcial en alguna otra ocasión. El tema que plantea siempre me ha parecido muy literario y profundo, porque puede ser una sublimación de lo que muchas personas desean para sus vidas: ser otra persona.

Fue escrita en 2010 por un autor que conoce muy bien la sociedad israelí, que sabe realmente cómo es la llamada convivencia entre israelíes y árabes israelíes y cómo esas dos culturas permanecen ajenas la una a la otra mediante la revisión de prejuicios que siempre están ahí, por muy modernos que algunos quieran parecer. Un ejemplo claro sería la opinión sobre la escuela Betzabel: «Todos matan por tener a un estudiante árabe en su departamento, ¿en qué mundo vives?» (p.167). Por ello, en esta novela se plasma la identidad y la intermediación entre judíos y árabes israelíes que llevan a la integración cultural mediante la asimilación de los árabes israelíes a la cultura israelí: «El abogado aparcó su gran vehículo en el estacionamiento del colegio judeo-árabe que árabes como él, de hecho amigos suyos, habían fundado» (p.16); así como el pensar que el atraso de la sociedad árabe se debe al papel de las mujeres árabes (p.131) o a la necesidad de la buena imagen física de todos (p.140). Aunque lo constatable son casos como el no poner atención a algo tan significativo como el propio nombre de las personas: «Tratándose de instituciones israelíes, la distorsión de los nombres árabes era algo habitual» (p.202). La novela empieza con un primer capítulo mediante un narrador en tercera persona que, de forma distante, presenta y caracteriza al abogado, sin dar su nombre: es árabe israelí, con éxito en los ámbitos social, profesional y personal. Pero en su afán por cultivarse, lee todo lo que su librero y su mujer le recomiendan. Y aquí se presenta la anécdota narrativa, pues en un ejemplar de segunda mano de la Sonata a Kreutzer, encontrará una nota de su mujer, Laila. A partir de ese momento, todo se tambalea al sospechar de la infidelidad de su mujer. Por su forma de ver el mundo, por su machismo cultural, los celos, gran tema de la novela, lo consumen, hasta el punto de preguntarle a Google: «¿Por qué engañan las mujeres?» (p.130). Solo quiere venganza, por lo que intenta conectar con el primer propietario del libro. Y aquí la historia se vuelve singular, pues en el segundo capítulo se pasa a la primera persona donde un personaje perfectamente trabajado nos contará su propia historia, mediante una narración pausada que se volverá muy compleja, con ese juego y traspaso de identidad, tanto desde un punto de vista psicológico, como humano, presentando el otro lado de la moneda. Intercalando las dos historias y sus narradores en capítulos alternos, la trama avanza hasta su desenlace en un epílogo como estupendo colofón, que demuestra el dominio perfecto de la progresión temática en la novela. Es una gran historia que muestra la necesidad de los personajes principales de encontrarse y de reconocerse en esa sociedad que les ha tocado vivir, en lo que parece importar, más que el yo, el tú y su imitación en el propio yo. De ahí la posible interpretación del título de la novela, Segunda persona del singular, en relación con la convivencia difícil de dos grupos de personas en Israel: «Y es que cualquier funcionario sabía que nadie en el país quería ser árabe» (p.239). Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque tiene características que hacen muy atractiva la novela: una construcción narrativa muy bien trabada que engancha al lector desde el principio, con un dominio muy bueno en la dosificación de los datos narrativos y una legibilidad alta; un componente exótico, pues nos muestra una sociedad y unas vidas muy alejadas a las nuestras, que, paradójicamente, nos pueden ayudar a comprender nuestra propia sociedad y a sus individuos, pues muchos pueden desear vivir en «esa segunda persona del singular»; y, por supuesto, porque el placer lector que siempre buscamos cuando abrimos una novela está garantizado en ella.