Hay gente que asegura que está todo contado en literatura, puede que sí. Tal vez todos los temas son la repetición del anterior y del siguiente. La mayoría de las veces lo que menos importa es el argumento, lo esencial es cómo afrontar el texto. Todas las historias tienen sus resortes, sus mecanismos, sus pulsiones. Las palabras bombean a un ritmo determinado, como corazones a los que los autores dan vida. A veces, el escritor, en estado de gracia, dota a los textos de una música interna que ayuda a la comprensión de los mismos. Ese compás que llevan los gitanos tocando la mesa con los nudillos.

Martinete del rey sombra, de Raúl Quinto, publicado por la editorial aragonesa Jekyll & Jill, ha aparecido como una epifanía. Quinto nos tiene acostumbrados a libros arriesgados pero con una belleza que nos traspasa. Para los que nos fascinamos con su literatura, esta nueva obra es un escalón más, un impulso hacia el corazón de la literatura pura en todos los sentidos. Estamos ante la obra de un hecho silenciado. El 30 de julio de 1749, bajo el reinado de Fernando VI y por orden del Marqués de la Ensenada, se produjo el arresto masivo de la población gitana española en lo que se ha llegado a calificar como un proyecto fallido de exterminio: la Gran Redada. Quinto arroja luz sobre uno de los episodios más oscuros de la historia española. Como nos viene acostumbrando Raúl, este libro es un híbrido donde cabe la memoria, la historia, el relato, el poema, la tragedia... Como todos sus libros, Martinete… es un compendio de emociones y sensaciones.

Martinete del rey sombra me ha trasportado en el tiempo hacia un momento concreto de la historia musical española. En el año 1976, Juan Peña El Lebrijano, uno de los grandes pioneros de la fusión en el flamenco, junto con el gran poeta y flamencólogo Félix Grande, sacó a la luz un disco titulado Persecución, que versaba sobre la persecución a la que ha sido sometido el pueblo gitano desde la época de los Reyes Católicos al día de hoy. Martinete y Persecución están unidos por un hilo invisible a lo largo del tiempo del que no sé si es consciente el propio autor de la novela. Es interesante cómo Quinto, con maestría y belleza a la hora de tramar el texto, rellena las lagunas del olvido de la historia, porque no hay nada más cruel que tapar la oscuridad de la historia. Pero esa es la maestría del autor, que se enfrenta a la historia y escucha lo que le cuentan esas voces que vivieron la barbarie. El disco de El Lebrijano podría ser la banda sonora de este libro que crece en cada relectura.

Raúl Quinto se ha vuelto a superar. Martinete del rey sombra debería ser estudiado en las escuelas y en los institutos. Podría ser el manual de clase para trabajar hacia dónde puede llevar la locura de la intolerancia. Vivimos en una sociedad en la que, aún hoy, existen grandes dosis de antigitanismo. Llenos de prejuicios, marcamos a los diferentes con nuestra vara de medir y no empatizamos con lo que ellos piensan. Ciertos programas de televisión, donde resaltan los tópicos, tampoco ayudan. El pueblo gitano, cuyo origen sigue siendo incierto, es un gran desconocido en una sociedad supuestamente avanzada. Este libro es una reflexión sobre cómo esos prejuicios pueden conducirnos a la barbarie. Quinto ilumina como en todas sus obras y elige caminos tortuosos para mostrarnos la intrahistoria, esos flecos que no vemos para dar voz a los que no la tienen. Porque los desclasados son los que más orgullo tienen de clase. Como canta El Lebrijano en ese disco titulado Persecución: «Libres como el aire,/libres como er viento,/como las estrellas en er firmamento./Como nuestros pares y nuestros abuelos./Libres como han sido/toítos nuestros muertos».