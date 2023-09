Este jueves 21 de septiembre, a las 20 horas, en la Fundación Paurides de Elda, tendré el gusto y el honor de presentar la Revista del Vinalopó 24 (Centre d’estudis locals del Vinalopó (CEL), 2021) dirigida por Francisco José Palomares Alfonso, la cual cuenta con un magnífico dosier sobre Rafael Azuar. Este es el motivo por el que he releído su novela más conocida, Modorra (1967; Instituto de Estudios alicantinos, 1970, edición digital https://www.cervantesvirtual.com/obra/modorra-971417/), ganadora del Premio Café Gijón de novela corta del año 1967, el cual, como el beso de la copla, no se lo daban a cualquiera en esa década. Y me reitero en lo que ya me produjo esta novela, el disfrute de una lectura pausada, tranquila, en la que de lo cotidiano rural se extrae toda la trascendencia existencialista de la vida.

Durante 37 secuencias cortas y mediante un narrador omnisciente con una buena y gran visión poética y existencialista: «El dolor es como un viento sordo que arranca de lo más hondo de uno mismo y gime contra los límites del tiempo» (p. 71), pero sin despegarse de una reconocible técnica realista fruto de una magnífica observación, Rafael Azuar nos presenta a los ojos el inmovilismo en un pueblo del interior de la provincia de Alicante, Salinas, durante el mes de agosto; hecho sintetizado certeramente en el sustantivo que da título a la obra: «Somnolencia, sopor profundo» (DLE, 2023). El lector, mediante la técnica del «una cosa detrás de la otra» y mediante el empleo del fragmentarismo y, consecuentemente, de la elipsis, contempla los paisajes, de tal forma que las laderas de la montaña, las vides, los almendros, los prados, los bancales de labor, todo lo que rodea al pueblo, es visitado por el lector como si estuviera allí mismo. Magistral es el comienzo de la novela con la anea o espadaña, el viejo gitano y el lugar, contado y presentado todo ello mediante la técnica cinematográfica del plano secuencia. Ya en el pueblo, el principal escenario es el bar, siempre como elemento aglutinador de casi todos los habitantes, tanto los que allí van, como los que pasan por la puerta. Todos ellos se singularizan en sus vidas y en sus relaciones estáticas, así como con la denuncia, según el realismo social, de la vida pobre de los jornaleros en el campo, o la presencia siempre poética y penosa de los gitanos, «hijos del sol y de las moscas» (p.98). En ese ambiente aparece un único elemento narrativo con cierta continuidad como es la historia de Pedro, emigrante en Francia, que vuelve al pueblo y que presenta cierta tensión dramática en lo que es una relación amorosa. Rafael Azuar, quizá por esa necesidad realista de la obra, presenta una voluntad clara de caracterización lingüística de la zona, pero solo con pequeñas muestras, nunca excesivas ni reiteradas, para no caer en el localismo más tópico. De ahí que en alguna ocasión utilice en boca de uno de los personajes la forma «empecemos» por la forma del pretérito perfecto simple «empezamos» (p.13); incluya alguna palabra en valenciano, «María la de tots» (p.14); introduzca ciertos vulgarismos, «tirar alante» (p.39), o utilice el sufijo diminutivo -ico, «tráeme una absentica» (p.39), curiosamente con la referencia a Elda, que es adonde se va de fiesta y de donde son los amigos de parranda de uno de los personajes. A veces ocurre, con el paso del tiempo, que no es fácil explicar cómo una buena obra no obtuvo el éxito literario que realmente merecía (la edición leída solo era de 500 ejemplares) cuando se juzga con los ojos del presente, pero quizá, ahí mismo está la explicación, y es que, en el presente de la novela, a finales de los sesenta, Modorra no sería novedosa en el panorama literario español ni por temática, ni por estructura, ni por estilo, pues se trabajaban y se cultivaban otras novelas más vanguardistas e impactantes, que no mejores. Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque, además de reivindicar la figura de un buen escritor, Rafael Azuar, se disfruta de una buena lectura reflejo de una forma de contar la realidad y de una época concreta, en la que la narración deja paso a una prosa poética de calidad. Y, como decimos por mi pueblo, porque Modorra es una auténtica «joyica».