Desde siempre me han gustado las novelas de espías, supongo que todo lo que tiene que ver con lo escondido, con lo secreto, me atrae, y es algo que, de diferente manera conforme han ido pasando los años, sigue estando ahí como una constante personal. Yo creo que esto se debe a que el ser humano tiene esa vertiente personal y subjetiva de que no todo se conoce siempre de las personas que te rodean y de las situaciones en las que te ves inmerso en el día a día de tu existencia.

Las novelas de espías muestran formas de vida alejadas de la cotidianidad, aunque, en ocasiones se muestren como tal. Este el caso de Operación Kazán (Espasa, 2022), ganadora del Premio Primavera de novela de ese año, buena muestra de este género en español, que me llegó porque estaba en casa de Antonio Ángel, la vi y le pregunté por ella. Con sus comentarios no quedó otra que llevarla a casa y leerla, no sin ciertos prejuicios, he de confesar, porque su autor Vicente Vallés es periodista y ya sabemos que cuando los periodistas se ponen a novelar puede surgir casi de todo. Pero en este caso, ya adelanto que, si bien al principio no es fácil, conforme se va hilando la historia, te vas encontrando más cómodo y te pones al servicio de los acontecimientos y de su verosimilitud, pues narrada en tercera persona, yo no podía más que oír la voz del presentador de las noticias.

Me gusta la geopolítica, me interesan las relaciones de poder y los movimientos que realizan los países para seguir o para alcanzar preponderancia económica y poder; y esto es lo que se retrata en muchas novelas de espías, sobre todo en el entorno de la guerra fría del siglo XX y en los coletazos modernos que sigue habiendo. Y es aquí donde se incluye la trama de Operación Kazán, con una vuelta de tuerca al mito del caballo de Troya entre la administración rusa y la estadounidense; con un arranque propio de la novela sentimental, allá por 1922; y, como suele ser, en un presente muy apegado a la realidad, con referencias a lo ocurrido en las elecciones en las que ganó el candidato republicano. Se trata de una constante del género en el que siempre hay dos bandos enfrentados con posicionamientos morales muy claros por parte del autor y que se mueven por diferentes y atractivos lugares del mundo: Moscú, Finlandia, Suiza, Inglaterra, España, EE UU, para que la historia alcance una dimensión mundial.

La progresión de los temas e ideas se produce mediante la fragmentación del tiempo, pues todo, mediante la prospección temporal, gira alrededor del 5 de noviembre de 2024, fecha de las elecciones estadounidenses, momento de inicio de la novela a modo de preámbulo y que marca la aparición de un secreto que será el motor de contenido de toda la obra y que la convertirá también en una novela policiaca. A partir de ese momento, la historia, mediante capítulos más o menos cortos irá contando todo lo que ha sucedido desde que se concibió la Operación Kazán en tiempos de Stalin. De este modo, entra en el terreno de la novela histórica, característica propia también de la novela de espías, pues hay episodios que transcurrirán durante la primera guerra mundial, así como en momentos históricos posteriores.

Los muchísimos personajes reales e inventados en estas novelas siempre están al servicio de la acción y se construyen mediante las características definitorias del estereotipo: los espías al servicio de su nación, la aceptación de una realidad vital o el sacrificar toda una vida a un ideal. En este sentido cabe destacar el concepto de «paciencia» del espía: «La Operación Kazán no tiene prisa, pero sí que exige seguridad y secreto» (p.213).

Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? En principio, para los amantes del género, porque contiene todos los ingredientes con los que disfrutar de la lectura de una novela de espías y, para los que no lo sean, porque será una buena manera de acercarse a este género mediante una trama próxima a nuestra realidad con inclusión de elementos de otros géneros, como la novela sentimental, la histórica y la policiaca, configurando lo que es una buena novela de espías para su disfrute. Yo me lo he pasado estupendamente.