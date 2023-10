«¡No!, ¡no!, ¡no lo odio!». Con esta triple negación concluye ¡Absalón, Absalón!, una triple negación que, como la de san Pedro, es, sin embargo, una afirmación. Una triple afirmación, por el contrario, es aquella que rige Los comienzos, la extraordinaria novela de Antonio Moresco (Matua, 1947), primera parte de la trilogía titulada Los juegos de la eternidad, que el autor italiano comenzó en 1984. Tras distintas versiones y reescrituras varias, en 1998, consiguió dar a conocer Los comienzos. Años después, llegaron los otros dos libros, Canti del caos y Gli increati. El número tres juega un papel central en la concepción de Los comienzos y no tanto por el hecho de que da a inicio a una trilogía, sino porque es en torno a este número que se estructura la novela y es en torno a su significado que se articula el sentido de este libro.

Dividida en tres escenas -la de silencio, la de historia y la de fiesta-, la novela gira en torno a la aceptación de tres formas extremas de vida: la religiosa, la revolucionaria y la artística. En estas tres escenas, el protagonista, que es siempre el mismo, termina aceptando la vida por la que ha sido llevado con un «sí» cuya rotundidad varía en cada uno de los tres momentos vitae. En la última, de hecho, nos lo encontramos a punto de pronunciar el «sí», que queda suspendido dejando así la novela abierta. Asimismo, la distinta formulación de la aceptación está relacionada con el hecho de que cada uno de estos tres momentos corresponde a tres distintas formas de expresión: el momento religioso está marcado por el silencio y la contemplación; el revolucionario, por la acción y el artístico, por la palabra escrita.

En la novela, sobre todo en la primera parte, la trama es lo de menos, porque lo que prevalece es precisamente el elemento contemplativo, la percepción de una realidad no presentada realísticamente. El autor suspende el dogma realista para situarse en la frontera entre lo verosímil y lo absurdo, entre lo lógico y lo ilógico. La conexión de Moresco con Franz Kafka es más que evidente y se vuelve más explícita aún en la última parte, en la escena de fiesta, por las alusiones a El castillo. El Kafka que planteó el sinsentido de la vida sobrevuela, de hecho, toda la novela como también lo hace, aunque de manera no tan evidente, Samuel Beckett, autor en el centro de cuya poética está el silencio, que en Los comienzos también juega un papel importante y no solo en la primera escena: en Escena de fuerza, el protagonista realiza mítines en plazas vacías y, en Escena de fiesta, hace todo lo posible para reunirse con un editor para publicar su novela, pero la reunión se posterga constantemente ante las continuas ausencias -y silencios- del editor.

El título alude a los tres nacimientos del protagonista a través de los cuales se traza un recorrido que, sin embargo, no tiene un desarrollo basado en la lógica causa-efecto. No asistimos a una verdadera evolución del protagonista, que, dicho sea de paso, como todos los otros personajes, es una figura sin pasado de la que solo conocemos el instante presente de la narración. Lo vivido no le condiciona. Las tres vidas son independientes, pero unidas por esos tres «síes», que, como los de san Pedro al Jesús resucitado, parecen querer borrar la duda. Es la duda que rodea al héroe que ya no tiene un propósito, al inepto que actúa por inercia, al sujeto que ya no encuentra un sentido en nada. Los comienzos es la compleja, apabullante y apasionante indagación en esa duda y en la necesidad de afirmar «sí» en busca de una confirmación.