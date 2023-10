Crepúsculo del dolor

Hay libros que no deberían ser escritos, como también existen películas que no deberían haber sido filmadas. Digo esto, no por la calidad de las obras, sino porque surgen de un dolor que ojalá no hubiera existido. La muerte del hijo o de la hija es el duelo más antinatural al que se puede enfrentar el ser humano. Los padres no deberían sobrevivir a un hijo en ninguna circunstancia. El dolor que produce tal circunstancia es de tanta magnitud que nadie en su sano juicio puede soportarlo. Cuando esto sucede algo se rompe, el corazón queda herido, no sé si se notarán las cicatrices, pero la mirada de unos padres no vuelve a ser la misma. Nunca seré padre, pero he sido testigo de varios casos. Las miradas pierden el brillo. Los ojos se vuelven túneles profundos hacia el alma.

La hora violeta, de Sergio del Molino, publicado por la editorial Alfaguara, es un auténtico mazazo. Dentro de la literatura de duelo, podríamos decir que estamos ante una de las obras más desgarradas, más profundas y con más intensidad. Mortal y rosa, de Umbral, estaría a la par, pero La hora violeta tiene algo especial. Sergio, en este libro, no solo muestra el dolor en su estado más puro, sino que intenta buscar respuestas o darlas a los demás. En su literatura, el autor zaragozano de la anécdota nos lleva a la universalidad, porque el dolor no entiende de nacionalidades, es algo tan universal como lo es la vida misma. A pesar del dolor que destila la obra, está cargada de vida. Sergio llama a su hijo por su nombre, Pablo, con toda la intencionalidad del mundo, porque, por una parte, le homenajea, y, por otra, le da el estatus de ser humano. A veces, con la enfermedad, deshumanizamos a los pacientes, pero Del Molino le da toda la dimensión que merece. En La hora violeta el autor intenta buscar el significado de las palabras. El lenguaje es muy importante en el dolor, es una forma de encontrar el porqué de las cosas. Cuando nombramos algo lo hacemos con toda la intencionalidad. Las palabras pueden ser un bálsamo, pero también una daga directa en el corazón. Sergio nos dice que hay una expresión en español que no existe. Los hijos que pierden a los padres son huérfanos, pero, ¿cómo llamamos a los padres que pierden a un hijo? No hay una palabra que denomine ese dolor, como si no existiera. Como si esa anomalía no estuviera planteada. La hora violeta realmente es la búsqueda de eso, de cómo nombrar ese fallo, ese dolor que cualquier padre o madre teme y no se lo plantea por si acaso. Alfaguara ha acertado reeditando esta obra. La primera vez que leí este libro estuve una semana perdido. No encontraba el camino a tanto dolor. Sergio, en mi opinión, ha escrito la obra cumbre de la literatura de duelo. No digo que Mortal y rosa sea una obra menor, pero Del Molino le da una dimensión que atrapa al lector y le hace sufrir a la par que el autor. Posiblemente yo empatice por vivencias cercanas. He sido testigo de esas miradas apagadas, del dolor en estado más puro, de la búsqueda del término, del origen de los nombres. La hora violeta es la puerta de entrada a un abismo al que ninguno quiere asomarse. Si tuviéramos que definir este libro con una palabra, esa es valentía. Porque un padre que se enfrenta ante un monstruo tan grande es un valiente. No es humano lo que ha vivido Sergio, ni Cristina, la madre de Pablo. Esta obra es un grito y un altavoz a los padres que han vivido lo mismo. Un corazón ajado en forma de libro.