Esta semana de primeros de otoño, con calor y con trabajo, me apetecía releer algo que a priori me volviera a situar en la esfera del amor como superación, que me asentara en esa realidad que a veces no compartimos, en ese tiempo intermedio entre la etapa que termina y la que empieza, que nos hace sentirnos más sentimentales y, por qué no, algo cansados y vulnerables. Y, por tanto, apetece la relectura de lo que sabemos que nos reconstituirá. Así que un repaso a la estantería y casi al primer vistazo, ahí estaba. Acercarse a la lectura de una novela que ha ganado un Premio Nadal siempre garantiza la sorpresa por algo; aunque, dicho sea de paso, eso no quiere decir que te apasione o que te guste (no habría más que mirar la lista de novelas ganadoras). Pero a mí me interesa este premio porque durante muchos años ha apostado por lo que puede sonar a nuevo y, sobre todo, a calidad, claro está, sin entrar en las compras y fusiones de editoriales.

Este es el caso de la novela ganadora de la edición de 2018, Un amor, (Círculo de Lectores, 2018) de Alejandro Palomas, autor que, si bien había publicado otras novelas anteriormente con la misma familia, yo no había tenido el gusto de leer. ¡Es que hay tantos autores y tantas novelas! Redactada en primera persona, se configura el marco de una familia con una madre, Amalia, septuagenaria divorciada, albina, y con sus tres hijos adultos (Silvia, Emma y Fer, el hermano pequeño y narrador de la historia) y sus parejas; acompañados siempre del padre ausente y de una amiga de Amalia, la tía Inés, durante el espacio temporal real de la boda de Emma con su novia. Cotidianeidad, con toques costumbristas. A lo largo de ese acontecimiento, Fer va contando la historia de los últimos años de la familia tras el divorcio de sus padres. Asistimos a toda una descripción de unos hijos que intentan ser felices como pueden, en una Barcelona actual y, por encima de todo, a la presentación de Amalia, una madre, sencillamente antológica. Ella es el centro de toda la historia y el acierto de la obra, ya que podría decirse que es una novela de personaje pues, dado su carácter abierto, su ingenuidad casi enfermiza, su visión positiva de todo, y su falta de filtros motivada por su edad, emana de ella un humor que hace que el lector se divierta y la quiera. Memorable es la escena del «empoderamiento» y del «empotramiento» en la consulta del doctor (pp. 20-24), que yo he extraído para mis clases, ya que ilustra el uso de las nuevas palabras y de los significados que se les asocian según el contexto social y cultural; divertida hasta llegar a la carcajada. Sin duda, el acierto de la novela es Amalia. Y, al respecto de ello, sabiendo la denuncia por los abusos sexuales sufridos de niño por el autor, infligidos por un profesor y religioso, todavía recobra más importancia y sentimiento en esta relectura la relación y la importancia de Amalia como madre y, seguramente, la del autor con la suya. La novela se lee bien y rápido, si bien Alejandro Palomas usa una frase larga, muy larga, aunque perfectamente legible; ejemplo sería la de 82 palabras en la p. 17 o la de 107 en la 69. Cualquiera de ellas podría servir para una lección magistral de cómo puntuar en español. Por el contrario, en la redacción se cuelan supresiones del uso del subjuntivo que denotan el declive de este modo verbal en español en el español peninsular en prácticamente todos los registros (p. 334, por ejemplo) y se constatan también, como suele suceder en las novelas de introspección familiar, repeticiones de asuntos y sentimientos que, lejos de parecer innecesarias, potencian la empatía con el receptor. ¿Y por qué deberíais de leer esta novela? Por la construcción de un personaje como Amalia (que ya incluí en mi galería de singulares literarios) que despierta un sentimiento de querencia en el lector, mezcla de positividad, de tristeza y de humor; porque trata temas que a todos nos afectan directamente y más a ciertas edades. Y porque una lectura de una novela como esta, simplemente, sienta bien. En esta ocasión, el Nadal no defraudó.