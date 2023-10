Hace algo más de un año, Wilco nos descolocaba con Cruel country, un disco plácido, de tacto acústico folkie y lírica política, que interrumpía la evolución de la banda desde el marchamo bautismal alt-country hacia las aventuras sónicas de estudio. Al parecer, la pandemia impulsó a Jeff Tweedy a abrir esa suerte de paréntesis tranquilo. El disco que desde 2019 estaba sobre la mesa es el que ahora sale a la luz, Cousin, que apunta en dirección opuesta: canciones envueltas en neblina, con cirugía electrónica y dinámicas con doble fondo.

La textura del álbum puede hacer pensar en los discos que marcaron el giro explorador de Wilco, Yankee hotel foxtrot (2001) y A ghost is born (2004). Si entonces jugó un papel Jim O’Rourke como cómplice espeleólogo, ahora el grupo se ha puesto en manos de otra figura externa, la galesa Cate Le Bon, que firma en solitario la producción. Creadora encuadrada en una generación más joven (40 años), cercana a Kurt Vile y Devendra Banhart, ya demostró su gusto por Wilco en el meneo al que sometió Company in my back (un tema, precisamente, de A ghost is born) en un CD de la revista Uncut.

Con ella, Wilco retoma el camino de desafiar las reglas de su arte de la canción deformando estructuras, jugando con la tímbrica y poniendo en tensión las preclaras líneas melódicas esbozadas por el señor Tweedy. Mientras que Cruel country se abría con el rasgueo de una guitarra acústica con sabor de hogar, Cousin parece meterte en el corazón de la tiniebla con esas borrascas electrónicas y el tic-tac del metrónomo. Infinite surprise parece defender, en efecto, el asombro perpetuo con esa espiral de electricidad que la envuelve hasta el fundido cacofónico.

No nos alarmemos: este sigue siendo un álbum de Wilco perfectamente reconocible, en el que Tweedy entrega una sólida secuencia de canciones que podrían atraparnos por sí solas, si se presentaran al desnudo, y que de la mano de Le Bon producen efectos más perturbadores. Con abundante melancolía flotante en piezas como Ten dead, asentada en el piano, o Levee, y deslizando cavilaciones sobre la mediana edad: «Me encanta tomar mis medicinas, tal como me pidió el doctor». Y esbozando, quizá, un ideal de familiaridad universal en el corpulento tema titular (canto airado, sintetizadores), donde sugiere el abrazo para dejar atrás viejos reproches.

Cousin no trae solo un regreso del grupo a las andadas (ahí está el tenso senderismo de A bowl and a pudding y el crescendo visionario de Pittsburgh), ya que, más allá de su pulso con el sonido, presenta canciones cuyo núcleo duro contiene propiedades conmovedoras. Caso de las dos últimas, Soldier child y Meant to be, las más sencillas y llanas, reveladoras de que a Tweedy no se le acaban las ideas.