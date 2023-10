Tengo que dar las gracias a Italo Calvino, que este año celebraría su centenario, por haberme enseñado a ver la ciudad. No la que se nos da a los sentidos, sino esa otra ciudad inmaterial sin la que la material está incompleta, una ciudad invisible en las que reside su verdadero sentido. Esa ciudad la encontramos en Las Ciudades Invisibles, la obra más acabada de Italo Calvino, como él mismo decía, donde «lo invisible adquiere la relevancia de lo visible», leemos en la biografía de Antonio Serrano Cueto, Italo Calvino. El escritor que quiso ser invisible (2020).

La ciudad es una constante en la obra de Calvino. Sin embargo, no se detuvo en el relato de las ciudades que conoció y en las que vivió, Turín, Roma, París. Escribiendo acerca de las razones de no haber escrito una sola página sobre esta última ciudad, decía: «La razón es sencilla. Cuando uno llega, soporta sobre los hombros el peso cultural e histórico de una ciudad mítica. Es un conocimiento abrumador, adquirido a través de la literatura, el arte y la historia. Pero cuando uno se instala en ella, teniendo que resolver los problemas cotidianos, la imagen cambia, la ciudad se vuelve anónima, llegando a ser símbolo de cualquier otra ciudad moderna» Tampoco escribió sobre Nueva York, de la que decía que era la ciudad que había sentido como su ciudad más que cualquier otra. En Marcovaldo uno de sus primeros relatos, Calvino prefiere dejar indeterminado el nombre de la ciudad para «significar que no es ‘una’ ciudad, sino ‘la ciudad’».

En Marcovaldo Calvino reúne una serie de textos cortos escritos a lo largo del periodo 1952-63 en el que asistimos a la evolución de una ciudad industrial del norte de Italia , posiblemente Turín, desde los primeros años de la posguerra mundial a los años sesenta. En los primeros textos de la novela el ambiente reflejado remite al neorrealismo, mientras los últimos muestran los cambios que se van produciendo en la sociedad italiana con el crecimiento económico y que tienen al consumo como referente. En la crítica de Calvino a la ciudad industrial que contiene este relato está muy presente la pérdida de la naturaleza: «El hombre contemporáneo ha perdido la armonía entre él y el medio en que vive». Marcovaldo, el protagonista, es un obrero que vive con su familia hacinados en un semisótano, no encuentra en la ciudad la naturaleza que añora, atisbando cualquier huella de ella en una hierba entre el pavimento o en algún signo de vida animal; su hijo pequeño , «nacido y crecido en la ciudad, en su vida había visto un bosque ni de lejos», cuando sale con sus hermanos a buscar leña a la periferia de la ciudad, confunde las señales de tráfico y los carteles de publicidad de la autopista con formas naturales.

La posición crítica de Calvino frente a la ciudad industrial y al desarrollismo de la posguerra en Italia también está presentes en dos novelas cortas. La especulación inmobiliaria (1956-7), novela corta en torno a la especulación inmobiliaria y la degradación del paisaje impulsada por el naciente fenómeno del turismo, está ambientada en San Remo (aunque no nombre explícitamente a esta ciudad, en la que vivió su adolescencia): «La fiebre del cemento se había adueñado de la Ribera». Pero también el relato contempla el desencanto y la transformación del protagonista (trasunto de Calvino), de antiguo partisano antifascista y militante del PCI en promotor inmobiliario. Calvino, que había sido militante del PCI, abandonando el partido en 1957, escribió otro relato corto, La nube de smog (1958) que constituye una denuncia de la contaminación del aire en una ciudad industrial.

Las Ciudades Invisibles, publicada originalmente en 1972, en una obra inclasificable, ¿relato de viajes?, ¿ensayo?, ¿relato de ciencia-ficción?, precisamente la primera edición en español se publicó en una colección dedicada a este último género (Minotauro, 1974). Contiene 55 textos breves dedicados a otras tantas ciudades, todas con nombre de mujer, ordenados en nueve bloques, dos de diez y siete de cinco, siguiendo epígrafes dedicados a «memoria», «deseos», «signos», «sutileza», «trueque», «ojos», «nombre» y «muertos», terminando con los dedicados a «ciudades continuas» y «ciudades escondidas». Cada texto dirigido a una ciudad tiene una o dos páginas de extensión, que, para Harold Bloom, «son auténticos cuentos, más al modo de Borges o Kafka que al de Chejov». (Cómo leer y por qué, 2006)

En la introducción de Las Ciudades Invisibles, Calvino declara: «Creo que lo que el libro evoca no es sólo una idea intemporal de la ciudad, sino que desarrolla, de manera unas veces implícita y otras explícita, una discusión sobre la ciudad moderna» También nos recuerda su autor, que «Lo que le importa a mi Marco Polo, es descubrir las razones secretas que han llevado a los hombres a vivir en las ciudades». Esta obra nos enseña a descubrir lo que se oculta tras el nombre de una ciudad, para lo que apela, esencialmente, a la memoria, los deseos y el lenguaje: «No se debe de confundir nunca la ciudad con las palabras que la describen. Y, sin embargo, entre la una y la otra hay una relación».

El argumento del relato gira en torno a los diálogos que mantiene Marco Polo con el Gran Kublai Kan que ha encargado al veneciano que le describa las ciudades que encontrará viajando por su imperio. En mi opinión, en estos diálogos se encuentra una de las cuestiones centrales de esta obra de Calvino: la dificultad, o incluso la imposibilidad, de comunicar o describir una ciudad con palabras. Polo, para poder comunicarse con el Gran Kan en sus encuentros: «Improvisaba pantomimas que el soberano debía de interpretar: una ciudad era designada por el salto de un pez que huía del pico del cormorán para caer en una red, otra ciudad por un hombre desnudo que atravesaba el fuego sin quemarse, una tercera por una calavera que apretaba entre los dientes verdes de moho una perla cálida y redonda. El Gran Kan descifraba los signos, pero el nexo entre éstos y los lugares visitados seguía siendo incierto». Marco Polo aprende el idioma del emperador, pero lejos de comunicarse, le faltan las palabras para satisfacer los deseos del Kan: «Se le ocurrían menos palabras, y poco a poco volvía a recurrir a gestos, a muecas, a ojeadas, así para cada ciudad, tras las noticias fundamentales enunciadas con vocablos precisos, seguía con un comentario mudo (…) En sus conversaciones permanecían la mayor parte del tiempo callados e inmóviles».

Marco Polo explica las ciudades al Kan disponiendo los objetos o mercancías que traía de ellas sobre el pavimento de baldosas negras y blancas del palacio, lo que sugiere al emperador el juego del ajedrez. Entonces el emperador ya no manda a Marco Polo a que recorra su imperio sino que le retiene jugando interminables partidas de ajedrez, así pretende conocer y poseer su imperio: «Si cada ciudad es como una partida de ajedrez, el día que llegue a conocer sus leyes poseeré finalmente mi imperio, aunque jamás consiga conocer todas las ciudades que contiene (…) Al contemplar estos paisajes esenciales, Kublai reflexionaba en el orden invisible que rige las ciudades, en las reglas a que responden su manera de surgir y cobrar forma y prosperar y adaptarse a las estaciones y marchitarse y caer en ruinas». Finalmente, el emperador comprende que su pretensión ha sido vana, que todos los tesoros de su imperio no son más que apariencias ilusorias. Calvino confronta la mirada del emperador, la del poder, que solo anhela la posesión de su imperio, y la de Polo que sostiene: «De una ciudad no disfrutas las siete o las setenta y siete maravillas, sino la respuesta que da a una pregunta tuya».

Calvino en la introducción de Las Ciudades Invisibles escribe: «La crisis de la ciudad demasiado grande es la otra cara de la crisis de la naturaleza. La imagen de la megalópolis, la ciudad continua, uniforme, que va cubriendo el mundo, domina también mi libro. Pero libros que profetizan catástrofes y apocalipsis hay muchos, escribir otro sería pleonástico, y, sobre todo, no se aviene a mi temperamento» Estas imágenes de la megalópolis contemporánea se encuentran en los cinco relatos agrupados como «ciudades continuas» que el autor sitúa al final del libro. Son ciudades superpobladas, alejadas de la naturaleza, rodeadas por murallas de basuras que amenazan sepultarlas; ciudades «que se expanden durante millas en torno a una sopa urbana diluida en la llanura, en las que, aunque avances uno siente que está siempre en el mismo sitio», donde «no ves claro si estás ya en medio de la ciudad o todavía fuera». Ciudades que no surgen en los sueños sino en las pesadillas.

Frente a estas ciudades en las que también habita «el infierno de los vivos, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos», Calvino nos alienta a no sufrirlo, a construir algo nuevo y mejor, de dos modos: «La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de serlo. La segunda es riesgosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio».